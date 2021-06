Рецензия на фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It

В кинотеатрах уже можно посмотреть хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола» (англ. The Conjuring: The Devil Made Me Do It). Это история о подсудимом, который оправдывал убийство тем, что он был одержим потусторонней силой. Помимо этого, в фильме есть небольшое лирическое отступление о любви супругов Уоррен – героев, появлявшихся в предыдущих частях франшизы.

«Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It Жанр ужасы

Режиссер Майкл Чавес

В ролях Вера Фармига (Лоррейн Уоррен), Меган Эшли Браун (молодая Лоррейн Уоррен), Патрик Уилсон (Эд Уоррен), Митчелл Хуг (молодой Эд Уоррен), Стерлинг Джеринс (Джуди Уоррен), Руаири О’Коннор (Шайенн Джонсон), Сара Кэтрин Хук (Дебби Глатцель), Джулиан Хиллиард (Дэвид Глатцель), Чарли Амойра (Джуди Глатцель), Ронни Джин Блевинс (Алан Боно), Шеннон Кук (Дрю Томас) и др.

Студии New Line Cinema, Atomic Monster, The Safran Company

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Из большого количества хорроров, которые пугают потусторонними явлениями, стоит выделить фильмы из The Conjuring Universe. Почти все картины, которые выходят в рамках этой медиафраншизы, нешуточно пугают резкими скачками из тьмы. И почти всегда довольно эффектно нагнетают атмосферу громкой музыкой, мрачно сотрясающей тишину перед появлением призраков. Если хочется кинематографического развлечения, которое сто процентов заставит зрителя бояться, то нужно просто выбраться на вечерний сеанс очередной порции The Conjuring.

Самым свежим кинорелизом франшизы стал ужастик «Заклятие 3: По воле дьявола», постановкой которого занимался Майкл Чавес – режиссер хоррора «Проклятие Ла Йороны» (The Curse of La Llorona). В основу сценария создатели заложили реальное судебное разбирательство в штате Коннектикут, которое происходило в 1981 году. Подсудимый Арне Джонсон, обвиняемый в жестоком убийстве, отрицал вину, оправдывая себя фразой «the devil made me do it». Дело привлекло внимание СМИ – о нем писали и снимали репортажи, а исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен публично поддерживали версию об одержимости.

В фильме к ролям Лоррейн и Эда вернулись Вера Фармига и Патрик Уилсон, которые уже третий раз изображают супругов, специализирующихся на распознании демонических проявлений. Каким-то образом актерам удается адекватно работать в жанре ужасов, создавая по-своему приятных персонажей, хотя вокруг них происходят абсурдные вещи. Но ни Фармига, ни Уилсон никогда не переигрывают. Наверное, это одна из причин, почему сценаристы третьего «Заклятия» выделяют для этих персонажей больше времени, чтобы раскрыть их привязанность к друг другу и показать, как произошло знакомство пары тридцать лет назад. К большой радости, в флешбэке нет остервеневших призраков и глазастых кукол, – это просто короткие романтические эпизоды из прошлого.

Если все это звучит слишком слащаво, не стоит переживать, что фильм превратился в обычную драму. Стандартные сцены, которыми The Conjuring Universe выбивает из зрителя испуганный крик, здесь тоже будут (хотя, если сравнивать с предыдущими частями фарншизы, пугающих моментов стало меньше). Фильм начинается с процедуры экзорцизма – супруги Уоррен при помощи священника пытаются выгнать демона из тела маленького мальчика. Существо внутри ребенка оказывается очень сильным (визуально ничего нового, здесь все как в классических хоррорах, но с улучшенной графикой) – злой дух провоцирует сердечный приступ у Эда и перебирается в тело парня по имени Арне (того самого, что через какое-то время предстанет перед судом).

Еще один сюрприз фильма – хоррор не ограничивается одной локацией (обычно это дом, в котором происходят жуткие вещи). Исследователи паранормальных явлений супруги Уоррен подмечают, что кто-то управляет демоном, и они принимают решение найти этого человека, пока не произошла еще одна трагедия. Так «Заклятие 3» трансформируется в упрощенную версию детектива, а герои перемещаются от полицейского участка до морга, пытаясь найти подсказки. Но и здесь создатели не забывают про то, что они снимают фильм ужасов. У главной героини периодически происходят довольно неприятные видения, которые бодрят расслабившихся зрителей. И так будет весь фильм – постоянные скачки от спокойных светлых моментов до сцен с погружением во тьму.

Проще говоря, это все еще страшный ужастик, два часа которого не выдержит слишком впечатлительный зритель (с хронометражем действительно перебор, даже для тех, кто привык к хоррорам). Но как для очередного фильма из The Conjuring Universe, в нем есть интересные моменты, которые приносят во франшизу кое-что новое. Например, любовную историю. И сцену убийства, саундтреком к которому внезапно становится ритмичная песня Blondie — Call Me.