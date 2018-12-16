Рецензия на фильм «Аквамен» / Aquaman

«Аквамен» стал шестым фильмом расширенной вселенной DC. До этого персонаж Аквамена уже дважды появлялся на больших экранах – он получил короткий фрагмент в «Бэтмене против Супермена» и присоединился к команде супергероев в «Лиге справедливости». Наконец пришло время для полноценного знакомства с супергероем, чья история будет длиться почти два с половиной часа. Они пролетят мгновенно.

«Аквамен» / Aquaman Жанр фантастический боевик

Режиссер Джеймс Ван

В ролях Джейсон Момоа (Артур Карри / Аквамен), Николь Кидман (Атланна), Уиллем Дефо (Нуйдис Валко), Эмбер Херд (Мера), Темуэра Моррисон (Томас Карри), Патрик Уилсон (Орм), Яхья Абдул-Матин II (Черная Манта) и др.

Студии Warner Bros. Pictures, DC Films, Panoramic Pictures

Год выпуска 2018

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Фильм раскрывает тайны происхождения Аквамена, который при рождении получил имя Артур. Он сын Атланны – королевы Атлантиды, сбежавшей на сушу и влюбившейся в смотрителя маяка. Свою мать Артур знает только по рассказам отца, ей пришлось вернуться в подводное царство. Но со временем парень начинает осваивать силу и способности, доставшиеся от нее по наследству.

Проходит время, и Аквамен становится бескорыстным помощником для людей. Однажды он спасает подлодку от пиратов, устраивая расправу над плохими парнями. Артура вполне устраивает такая жизнь, но из воды то и дело появляется девушка с огненными волосами, называющая себя Мерой, которая призывает его в Атлантиду. Мера рассказывает, что у матери Артура есть еще один сын по имени Орм, планирующий напасть на людей. У Артура нет желания плыть в Атлантиду, где его считают полукровкой, но герой соглашается спасти жителей суши. Он единственный, кто может помешать брату стать королем Атлантиды, во власти которого будет семь морей. Проблема в том, что победить Орма не так просто, к тому же на пути у Аквамена становится Черная Манта – пират, жаждущий мести.

«Аквамен», в отличие от других фильмов из вселенной DC, насыщен яркими цветами и искрометными шутками, ну просто как в лентах Marvel. К тому же Артура просто невозможно не сравнивать с Тором, кажется, что сценаристы и не пытаются избежать таких ассоциаций. Аквамен силен, добродушен и слегка глуповат. Сцены битв с его участием напоминают съемки рекламных кампаний, где модели размахивают волосами и выразительно смотрят в объектив камеры. Судя по всему, так и было задумано, с первых минут знакомства с Акваменом зритель отказывается от серьезного восприятия мира и охотно посмеивается над болтовней Артура.

Джейсон Момоа в роли Аквамена довольно гармоничен. Играть ему особо не приходится, нужно просто участвовать в битвах и атлетично смотреться в кадре. Этого вполне достаточно для персонажа, способного поднять подводную лодку или сразиться с морскими чудовищами. В паре с Мерой, в исполнении Эмбер Херд, сопровождающей его весь фильм, Аквамен создает впечатление недалекого, но вполне надежного супергероя.

В сравнении с Артуром правитель Орм кажется рассудительным и влиятельным, но не таким уж харизматичным, чтобы перейти на его сторону. Однако стоит признать, что Орм вполне достойный отрицательный герой, чего не скажешь о пирате, имя которому Черная Манта. Это обычный человек, получивший могущество с помощью суперкостюма. Честно говоря, на фоне разборок морского мира его месть Аквамену выглядит смехотворной. Но Черная Манта – полноправный персонаж из комиксов, который неоднократно вступал в сражение с Акваменом, так что его появление в фильме хоть и нелепо, но объяснимо.

Николь Кидман в роли матери Аквамена стала оскароносной актрисой, присоединившейся к экранизации комикса. Теперь в таких проектах сниматься не стыдно, наоборот, у многоуважаемых артистов в фильмографии числится как минимум одна фантастическая вселенная. Поэтому к Уиллему Дефо в роли главного научного советника Атлантиды привыкаешь быстро, даже не удивляясь его костюмам. К тому же он, как и Кидман, чувствует себя в «Аквамене» как рыба в воде.

Хорошо влился в проект и режиссер Джеймс Ван, который до этого занимался постановкой «Пилы», «Астрала» и «Заклятия». Подобный опыт Вана мог помешать поставленной продюсерами задаче сделать вселенную DC менее мрачной и напряженной. Как ни странно, Джеймс не только справился с этим, но даже перевыполнил план. «Аквамен» воспринимается максимально легко, его смотришь на одном дыхании, забывая о длительности фильма (этого не хватало «Бэтмену против Супермена»). События идут один за другим: герои переходят из подводного царства в пустыню, на экране появляются гигантские крабы и еще сотни морских персонажей, случаются устрашающие штормы и битвы с трезубцами. В другом фильме осознать все это (вкупе с мифологией Атлантиды) за один раз было бы сложно, но не в «Аквамене».

От переизбытка информации ленту спасает шутливая, почти издевательская подача сюжета. Все, что другие супергерои делают с максимально серьезным видом, Аквамен превращает в несуразность. В этом вся прелесть экранизации, где даже в саундтреке вместе с инструментальными композициями чередуются песни Pitbull и Depeche Mode.

Еще одна причина, почему от «Аквамена» невозможно оторваться – это подводный мир. Над его созданием работало несколько компаний, специализирующихся на визуальных эффектах, и результат получился действительно впечатляющим. Антарктида, окрашенная в зелено-голубые и даже розовые оттенки, скрывает в себе отдельную цивилизацию, в которую хочется погрузиться в 3D-очках.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: динамичный сюжет; интересные актеры; визуальные эффекты в подводном мире; «Аквамен» - наиболее развлекательный фильм из всех проектов расширенной вселенной DC Минусы: ассоциации с Тором из Marvel Вывод: поначалу происходящее кажется очень нелепым, как и действия персонажа Артура, поэтому его хочется критиковать. Но именно такая легкая подача событий всецело захватывает внимание, помогая охватить весь масштаб экранизации. Постепенно на смену критике приходит милость, а вместе с ней - осознание хорошо проведенного времени. К тому же «Аквамен» зайдет зрителю любого возраста.

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