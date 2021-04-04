Рецензия на аниме сериал Dota: Dragon’s Blood / “DOTA: Кровь дракона”

Разве можно экранизировать MOBA-игру так, чтобы эта экранизация не превратилась в “развлечение для своих”? Оказывается, можно.

Dota: Dragon’s Blood / “DOTA: Кровь дракона” Жанр Аниме, фентези

Режиссер Эшли Миллер

В ролях Юрий Ловенталь (Дэвион), Лара Пулвер (принцесса Мирана), Тони Тодд (Слайрак), Трой Бейкер (Инвокер), Аликс Уилтон Риган (Селемена), Кари Уолгрен (Луна), Джейби Бланк (Террорблейд)

и др.

Компании Netflix Animation, Studio Mir

Год выпуска 2021

IMDb

Хотя сюжет в MOBA-играх во главе угла никогда не стоял, та же Riot довольно много усилий вкладывает в проработку игровой вселенной League of Legends, лор которой подается игрокам посредством отдельных видеороликов, дневников разработчиков и сюжетных внутриигровых событий. Фанатам же Dota 2 до недавнего времени приходилось довольствоваться биографиями героев, описаниями предметов и веб-комиксом “Байки из потайной лавки”. Что ж, усилиями Netflix и южнокорейской анимационной студии Studio Mir (Легенда о Корре, Вольтрон: Легендарный защитник, Смерть Супермена, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge) и Эшли Миллера (сценариста Тора, Людей Х: Первый класс и сериала Грань) ситуация изменится — на популярном стриминговом сервисе вышел первый сезон анимации Dota: Dragon’s Blood. Сразу отметим, что, несмотря на многочисленные отсылки к игре, сериал рассчитан не только на хардкорную аудиторию Dota 2 и будет понятен даже тому зрителю, который детище Valve в глаза не видел. По большей мере, потому что к манере подачи сюжета есть кое-какие вопросы.

После краткого вступления о разделении Изначального разума на две враждующие сущности Dota: Dragon’s Blood на время забывает о противостоянии высших сил и переключается на дела более приземленные, рассказывая историю Дэвиона, молодого члена ордена рыцарей, охотящихся на драконов. Сюжетная арка Дэвиона, откровенно говоря, избита настолько, что предугадать происходящее не составит ни малейшего труда даже для незнакомого с персонажем зрителя — очередной городок, страдающий от произвола летающего ящера, пришлый герой с обязательным верным оруженосцем, промежуточная победа, попойка в таверне и “драматическая” развязка. Ну разве есть еще кто-то, кто не знает, в кого превращается рыцарь, убивший дракона? Правда, наблюдать за его похождениями все равно интересно, поскольку боевые сцены у Studio Mir традиционно вышли очень эффектными и достаточно кровавыми. Оживает же история с появлением на экране принцессы Мираны, отрекшейся от права на престол и посвятившей себя служению богине Луны Селемине. Мирана была вынуждена покинуть Серебристые Леса в поисках вора, похитившего священные лотосы богини, не подозревая, что это досадное происшествие не только станет началом большого приключения, но и спровоцирует сперва религиозную войну, а потом и еще кое-что похуже.

Стоит путям Дэвиона и Мираны пересечься, как события начинают развиваться так стремительно, что зрителю может быть сложно за всем уследить. На смену истории с драконами приходят злоключения эльфов, вынужденных жить в резервациях, перемежаемые флэшбеками в прошлое Инвокера, а где-то на фоне еще и Террорблейд воплощает в жизнь свои зловещие планы. Dota: Dragon’s Blood изо всех сил пытается за восемь коротких эпизодов заложить фундамент на несколько сезонов вперед и заодно вывести на экран максимальное количество фансервиса. Получается с переменным успехом. С фансервисом все в порядке, здесь и свитки телепортации в качестве привычного средства передвижения, и Самоцвет истинного зрения, и множество знакомых персонажей в кадре, а вот в остальном порой получается каша, в которой многие сюжетные линии начинаются, но тут же обрываются на полуслове. К примеру, Мирана натыкается на красный обелиск, к которому стекается армия нежити, герои с горем пополам уносят ноги и… все, больше к этой теме сериал возвращаться не будет, по крайней мере в этом сезоне. Игроки наверняка поймут отсылку, а вот остальной зритель просто сочтет всю серию филлерной и посетует на то, что вместо нее можно было уделить больше времени развитию основных персонажей, предыстории эльфов или тому, как Селемине свергла эльфийскую богиню Луны и заняла ее место, поскольку этот эпизод часто вспоминается в сериале, но все как-то вскользь.

Благодаря хорошей рисовке и отличной хореографии боев сериал смотрится на одном дыхании, хотя невозможно не отметить тот факт, что фэнтезийные анимации от Netflix в последнее время очень похожи друг на друга, параллели с Dragon’s Dogma и Castlevania проводятся сами собой. Узнаваемы здесь не только характеры героев, целые сцены кочуют из сериала в сериал с незначительными изменениями, причем непонятно, что тому виной — общее игровое прошлое анимаций или же сказалось влияние Netflix. Но, как бы там ни было, экранизация Dota: Dragon’s Blood вышла очень неплохой. Задача у Миллера была не из самых простых, учитывая специфику первоисточника и необходимость угодить как фанатам игры, так и новой аудитории, но он с ней справился. Мы очень надеемся, что Netflix продлит сериал и не станет особо затягивать с новым сезоном, потому что клиффхенгер в конце восьмого эпизода получился совершенно невыносимым, ну кто так делает-то?