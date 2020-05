Рецензия на аниме-сериал Ghost in the Shell: SAC_2045 / «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» от Netflix

В отношении к аниме-сериалам, выходящим на стриминговом сервисе Netflix, поклонники этого жанра анимации разделились. Одним они в целом нравятся, более того, многие отмечают пропагандистский момент подобных шоу, знакомящих широкие массы зрителей с восточной анимацией. Другие же на дух не переносят аниме от Netflix, считая их жалкой копией японских оригиналов. Наверняка подобное отношение ждет и Ghost in the Shell: SAC_2045, ведь в этот раз Netflix покусилась на святое: киберпанк вселенную, имеющую миллионы преданных поклонников по всему миру.

Ghost in the Shell: SAC_2045 / «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» Жанр фантастика, боевик

Режиссеры Синдзи Арамаки, Кэндзи Камияма

Роли озвучивали Атсуко Танака, Осами Сака, Акио Отсука, Коичи Ямадара, Ютака Накано, Тору Окава, Сакико Тамагава, Мегуми Хаяшибара и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 12

Сайт IMDb

Оригинальную мангу Ghost in the Shell, выходившую в 1989 – 1990 гг., и одноименный полнометражный мультфильм 1995 г. на ее основе, часто называют одними из родоначальников киберпанка. Это неправильно. Киберпанк, как литературное явление, зародился все-таки раньше, в начале 1980-х гг., во многом опираясь на традиционную научную фантастику 60-70-х. Первый киберпанк-комикс – Judge Dredd, начал выходить еще в 1977 г. Первой киберпанк-мангой стала серия Akira (1982), экранизированная в 1988 г. Если же говорить о кино, то здесь первым был классический Blade Runner (1982) Ридли Скотта по роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?» (1968). Впрочем, заслуг Ghost in the Shell никто не отрицает, как мангака Масамунэ Сиро, так и режиссер анимационной адаптации Мамору Осии, действительно много сделали для популяризации и кристаллизации жанра.

Всего Масамунэ Сиро нарисовал три манги Ghost in the Shell: оригинальную Ghost in the Shell (1989 – 1990), Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface (1991 – 1997) и Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor (1991 – 1996).

Экранизация 1995 г. от Мамору Осии в целом основана на оригинальной манге, хотя и содержит некоторые расхождения. В 2008 г. вышел частично перерисованный ремейк Ghost in the Shell 2.0 с новым звуком и видеорядом. Аниме 2004 г., известное на западе как Ghost in the Shell 2: Innocence (в японской версии Ghost in the Shell в названии не было) – это более глубокое переосмысление опять-таки оригинальной манги, точнее, всего лишь одной из ее глав, во многом новаторское и артхаусное. Еще одно переосмысление первоначальной манги – голливудская адаптация 2017 г. со Скарлетт Йоханссон, красивая, но несущая совершенно противоположный первоисточнику посыл.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – это отдельная арка Ghost in the Shell, основанная лишь на видении мира и персонажах оригинальной манги. По сути – это полицейский процедурал про героев Ghost in the Shell. В арку входят два сезона телесериала Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002 – 2005) и полнометражный анимационный фильм Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society (2006). А кроме того – три романа, три собственные манги на 17 (!) томов, три видеоигры и… да, герой нашей рецензии – Ghost in the Shell: SAC_2045.

И чтобы закончить со всеми инкарнациями Ghost in the Shell… Есть еще одна сюжетная арка и очередное переосмысление манги – Ghost in the Shell: Arise, по сути, это приквел к оригинальной манге и фильму, рассказывающий о создании 9-ого отдела. В арку входят манга Ghost in the Shell: Arise ~Sleepless Eye~ (2013 – 2016), анимационные телефильмы Ghost in the Shell: Arise (2013 – 2015), анимационный сериал Ghost in the Shell AAA (Arise – Alternative Architecture) (2015) и полнометражный анимационный фильм Ghost in the Shell: The New Movie. Серия Arise считается самой слабой в Ghost in the Shell.

Теперь, когда мы разобрались со множеством Ghost in the Shell, отличающихся художественной ценностью, посылом, характерами персонажей, качеством рисовки и т.д., давайте все-таки вернемся к Ghost in the Shell: SAC_2045 от Netflix.

Как видно из названия, SAC_2045 – это часть Stand Alone Complex, наиболее популярной инкарнации Ghost in the Shell. События нового сериала происходят в 2045 г., то есть через 13 лет после окончания Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG, второго сезона оригинального сериала. Главная героиня всей серии, майор Мотоко Кусанаги, киборг с человеческим мозгом, командир элитного отряда 9-ого отдела МВД Японии, ушла из полиции и вместе с частью своей бывшей команды подвизалась в качестве наемника на фронтах Стабильной войны. Стабильная война – это постоянно идущий периферийный военный конфликт, который помог перезапустить и поддерживает работу мировой экономики. К сожалению, почему был расформирован 9-ый отдел МВД Японии, почему Мотоко решила начать карьеру наемника, как работает Стабильная война, что вообще происходило с членами отряда и миром на протяжении прошедших 13 лет, вы не узнаете. Разве что по очень редким и очень поверхностным упоминаниям каких-то незначительных событий.

Пока Мотоко и ее люди выполняют какую-то очень простую, как для специалистов такого уровня, работу, их бывший начальник, Дайсукэ Арамаки, по распоряжению премьер-министра Японии, который достаточно неожиданно является американцем, и по просьбе правительства США, занят восстановлением 9-ого отдела. Первым, кого он привлекает к этому делу, оказывается детектив Тогуса, который опять работает в линейной полиции. Задача Тогуса – найти Мотоко и своих бывших сослуживцев, с «простым» заданием которых все очень и очень непросто.

Над Ghost in the Shell: SAC_2045 работали Кендзи Камияме, режиссер и сценарист оригинального сериала Stand Alone Complex и фильма Stand Alone Complex – Solid State Society, и Синдзи Арамаки, режиссер трех фильмов Appleseed по одноименной манге. Мало того, производством сериала занималась та самая студия Production I.G, работавшая практически над всеми частями Ghost in the Shell, начиная с оригинального фильма 1995 г. и заканчивая Ghost in the Shell Arise – Alternative Architecture 2015 г. Опытные, проверенные кадры. Но что-то пошло не так.

Нет, во многом SAC_2045 несет черты сериала Stand Alone Complex – здесь есть сквозной сюжет, к концу сезона местами напоминающий «Жук в муравейнике» А. и Б. Стругацких; есть отдельные серии-расследования; есть узнаваемые, несмотря на изменения стилистики, персонажи; есть неизменные поставщики шуток, забавные и очень интересные разумные танки Татикомы; есть серьезная тематика – пост-люди, всемирный экономический кризис, Стабильная война, киберпреступления; поднимаются интересные социальные темы – несовершенство демократической системы, психология толпы, последствие травматического детского опыта, тот же вынесенный в заглавие Синдром одиночки и т.д. Проблема в том, что, в отличие от оригинальных Ghost in the Shell и Stand Alone Complex, в сериале совсем не видно героев.

Та же испытывавшая экзистенциальный кризис Мотоко Кусанаги, ищущая новую себя, новый мир, мечтающая переродиться, превратилась в красивую безмолвную куклу, робота-командира, не испытывающего почти никаких эмоций. Она и говорит-то буквально несколько раз за весь сериал, а показывает характер и вовсе лишь однажды. Все остальные сотрудники 9-ого отдела, за исключением разве что Бато, Дайсукэ Арамаки и Тогусы, оказываются и вовсе молчаливыми и совершенно бесполезными статистами. Самыми яркими персонажами сериала получились разумные танкетки Татикомы и их механик Пурин Эсаки, которая, как и сами Татикомы, вышла слишком уж детским и эмоциональным персонажем.

А еще Ghost in the Shell: SAC_2045 невероятно, просто фантастически медленно запрягает. Хоть какие-нибудь интересные события начинаются в шестой из 12 серий, а действительно к расследованию вновь собранная команда майора Кусанаги приступает… в 9 серии. Боюсь, половина зрителей к этому времени просто заснет, потеряв всякий интерес к сериалу. Да, к финалу SAC_2045 становится интересней, но только для того, чтобы внезапно оборваться буквально на полуслове. Нет, это не преувеличение, сериал заканчивается действительно на середине фразы. Складывается впечатление, что снявшие сразу оба сезона создатели просто нарезали их в произвольных местах, не особо заботясь о склейках. Так, первые несколько серий прерываются вообще на половине действия героев, чтобы как ни в чем не бывало продолжиться в следующей серии.

Но, пожалуй, самая огромная проблема Ghost in the Shell: SAC_2045 – это новый дизайн персонажей и графика. Дизайном героев занимался российский, живущий в Японии, иллюстратор Илья Кувшинов, который умудрился не только опопсить образы героев, но и врисовать себя любимого в качестве одного из самых могущественных персонажей аниме. Скромненько так. Но если наброски Кувшинова выглядели хоть и попсово, но по-своему мило, после переноса в 3D герои превратились в настоящих кукол. В Ghost in the Shell 2: Innocence такой прием был оправдан с точки зрения истории и стилистики, здесь же выглядит просто глупо. Особенно не повезло Мотоко Кусанаги и Пурин Эсаки. Первая стала похожа на Барби с мертвыми глазами, а вторая — на гипертрофированную экзальтированную японскую школьницу. Волосы большинства персонажей вообще выглядят как сплошной кусок пластика, а лица некоторых героев, кажется, выполнены на том же движке, что и интерактивный комикс The Walking Dead от Telltale Games – доминирует cel shading и однотонные текстуры.

Вообще, качество рендерига в Ghost in the Shell: SAC_2045 прыгает с невероятным разбросом. В некоторых сценах много деталей, отличная прорисовка листвы, коры деревьев, мелкого мусора на земле. В других же — голые стены без единой трещинки, отсутствие всяких текстур и невероятно плоское освещение, прямо как в видеоиграх начала 2000-х. Мало того, в одной и той же сцене может быть скрупулезно проработанная дверная ручка и дверной косяк с детальнейшей текстурой — и совершенно плоские и мертвые лица людей. Это, мягко говоря, смущает.

Тем не менее, как говорилось выше, к концу сезона сериал разгоняется, глобальный сюжет, связанный с появлением на Земле расы пост-людей, становится интереснее, персонажи понемногу (очень, очень, очень медленно) раскрываются, некоторые события обретают смысл, да и к странной графике и новому внешнему виду героев к этому времени уже привыкаешь.

Честно говоря, я не знаю, как относиться к Ghost in the Shell: SAC_2045. О первой половине сериала хочется просто забыть, но вторую, в том числе даже серию-филлер об ограблении банка, тянет пересмотреть. Пожалуй, я буду ждать продолжения. Хотя и с некоторой опаской.

P.S. На текущий момент на Netflix присутствует только японская озвучка сериала с субтитрами, в том числе на английском и русском языках. В связи с пандемией COVID-19 Netflix не успел записать дополнительные дорожки. Вероятно, они появятся позже.