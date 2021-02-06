Рецензия на фантастический фильм «Космические чистильщики» / Space Sweepers

Корейский кинематограф – это не только романтические дорамы, хоррор-сериалы наподобие Kingdom и Sweet Home да фестивальные фильмы вроде «Паразитов». В Республике Корея умеют снимать и историческое кино, и боевики, и, как оказывается, фантастику. Встречайте первую корейскую космооперу «Космические чистильщики» / Space Sweepers.

«Космические чистильщики» / Space Sweepers Жанр фантастика

Режиссер Чо Сон Хи

В ролях Сон Чжун Ки (Тэ Хо), Ким Тэ Ри (капитан Чан), Чжин Сон Гю (Тигр Пак), Ю Хэ Чжин (Бабс), Ричард Армитаж (Джеймс Салливан) и др.

Студии Bidangil Pictures, Netflix

Год выпуска 2021

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2092 г., Земля стала практически непригодной для обитания. Человечество, под предводительством мегакорпорации UTS, осваивает околоземное пространство и занимается терраформированием Марса, вот только шанс попасть в космос есть лишь у избранных. Кто сказал Elysium?! Главные герои Space Sweepers – команда корабля-охотника за космическим мусором «Победа», группа неудачников, каким-то чудом попавших в космос и скрывающих свое прошлое. Кстати, оригинальное корейское название фильма переводится буквально как «Космический корабль ʺПобедаʺ», а вовсе не как «Космические чистильщики» или «Космические уборщики».

Команда «Победы» (нет, капитан Врунгель здесь совсем не причем, хотя логика, по которой кораблю давали название, точно такая же, как в книге Андрея Некрасова) – очень колоритное и необычное сборище. Хотя характеры персонажей Space Sweepers и получились схематичными, героям не откажешь в харизме.

Пилот Тэ Хо буквально одержим деньгами, хотя ему отчаянно не везет с заработками. Деньги нужны к определенной дате, и время уже почти на исходе. Капитан Чан, по слухам, бывшая пиратка, она много пьет, но явно умней, чем показывает окружающим. У нее тоже есть цель, которой она не собирается делиться с коллегами. Механик Тигр Пак ничего не рассказывает о своем прошлом, но не расстается с крепким титановым топором, способным разрубить все, что угодно. Но самый яркий член команды – это, несомненно, перепрограммированный военный робот, нынче гарпунщик «Победы», Бабс. Он единственный умеет копить деньги и у него тоже есть цель… Какая — узнаете в конце фильма.

Казалось бы, у членов команды «Победы» мало общего и все, что объединяет их – это любовь к деньгам. Но случайно попавшая на борт маленькая девочка-робот, которую ищет вся Солнечная система, превратит их не просто в команду, а в настоящую семью. Ну а по пути им придется еще и спасти Землю, без этого никак.

У Space Sweepers достаточно простой, просчитываемый чуть ли не с самого начала сюжет, мало того, фильм похож сразу на несколько других популярных космических лент, точнее, сериалов – на те же Firefly и Cowboy Bebop, например. Корабль неудачников, важный человек, о котором члены команды вынуждены заботиться чуть ли не против своей воли… ничего не напоминает? Да, космических перелетов и отдельных историй в каждой серии здесь нет, но, судя по хронометражу, Space Sweepers было бы вполне комфортно в сериальном формате.

Впрочем, Чо Сон Хи задумал именно фильм, причем в голливудской манере. И это при том, что Space Sweepers получил бюджет всего в $21 млн., небольшой даже по азиатским меркам. Тот же китайский фантастический блокбастер The Wandering Earth обошелся создателям в два раза дороже, в $50 млн. Стоит отдать должное ответственной за производство студии Bidangil Pictures, она смогла очень удачно распорядиться средствами, и с точки зрения визуальных эффектов Space Sweepers, например, даст фору названному чуть выше китайскому фильму. Да, возможно, перестрелки и погони сняты здесь не столь изобретательно, как в каком-нибудь американском блокбастере, но зато дизайн техники и окружения очень даже неплох. Конечно, использование ручного гарпуна для ловли мусора и прыжков между истребителями преследователей, а также стрельба из ручной винтовки с задней площадки летящего с огромной скоростью корабля – это стопроцентная глупость, но выглядит эффектно и в духе какой-нибудь космической манги, из которых авторы, похоже, почерпнули много интересного.

У Space Sweepers полным-полно проблем. Это слишком уж хрестоматийный и не очень убедительный злодей; многочисленные провалы в логике; явно завышенный хронометраж; традиционное для корейских фильмов и сериалов переигрывание; обилие не очень высококачественного юмора. Тем не менее, смотрится он на удивление неплохо, а сейчас, когда большинство блокбастеров в очередной раз перенесли (пока на осень, но ведь все мы понимаем, что это еще далеко не конец), подобных простых и ярких фильмов очень не хватает. Да, это не большой экран с объемным звуком и опциональным 3D, но хотя бы так. Так что, несмотря на невысокую оценку и массу минусов – мы рекомендуем Space Sweepers к просмотру.

P.S. На самом деле я бы с удовольствием посмотрел сериал в подобном формате, давно уже не было чего-то в духе Firefly или Cowboy Bebop. The Expanse не предлагать, он хорош, но все-таки больше про политику.