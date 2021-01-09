Рецензия на сериал «Милый дом» / Sweet Home

Корейский сериал «Милый дом» (Sweet Home) – это настоящая находка для тех, кто любит апокалиптические сюжеты, в которых героям приходится бороться с монстрами и адаптироваться к новой реальности, полностью меняющей социальные порядки. В сериале всего десять эпизодов, которые можно посмотреть на Netflix, и у них может быть многообещающее продолжение.

«Милый дом» / Sweet Home Жанр триллер, фэнтези, хоррор

Создатель Ли Ын Бок

В ролях Сон Кан (Ча Хен Су), Ли Джин Ук (бандит), Ли Си Ен (пожарница), Ли До Хен (лидер), Го Мин Си (балерина), Пак Гю Ен (гитаристка), Ким Сан Хо (ветеран-изобретатель), Ву Хен (владелец магазина) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 10

Сайты IMDb

За последние несколько лет в Корее появилась тенденция экранизировать популярные вебтуны (онлайн-комиксы), превращая их в сериалы. В большинстве случаев это истории с комедийно-романтическим сюжетом, посвященные развитию отношений одной пары. Справедливости ради стоит сказать, что среди адаптаций можно найти и другие жанры: психологический триллер (мрачный сериал Hell Is Other People) и научную фантастику (шестнадцатисерийный экшн Rugal).

Теперь к ним добавился фэнтезийный триллер «Милый дом», снятый по мотивам вебтуна Sweet Home авторства Ким Кхан Би. Это довольно многогранная история, которая раскрывается постепенно, сперва выдавая себя за очередной хоррор о существах, безжалостно убивающих людей в замкнутом пространстве.

Первое впечатление о сериале может сложиться весьма отталкивающее, так как обстановка в нем довольно тягостная, а монстры, которые показываются на глаза в первых эпизодах, — далеко не самое лучшее воплощение компьютерной графики. Но стоит перебороть скептицизм в отношении визуальных эффектов (все-таки бюджеты здесь не голливудские) и дать второй шанс главным героям, которые с каждой серией будут раскрываться все интереснее и интереснее, не ограничиваясь монотонными играми в прятки ради спасения жизни.

Сериал начинается с того, что молодой парень по имени Ча Хен Су переезжает в жилой комплекс, расположенный в неблагополучном районе. Хоть сюда и селятся жители разных социальных статусов, в целом условия быта для обычного арендатора оставляют желать лучшего – сквозь стены слышны разговоры и другие посторонние звуки. Правда, на происходящее Ча Хен Су совершенно наплевать, парень — социофоб, который проводит весь день за компьютером и планирует дату самоубийства. Несмотря на отстраненность, даже он замечает, что в доме происходит что-то странное. И когда Ча Хен Су выходит за пределы своей комнаты, герой, как и его соседи, сталкивается с монстрами, окружающими людей со всех сторон.

«Милый дом» – один из тех сериалов, герои которого вынуждены сплотиться, чтобы увеличить шансы на выживание. Однако компания, собравшаяся под одной крышей, едва подходит для того, чтобы демонстрировать единство и поддержку. Жители дома подозревают, что среди них есть убийца, к тому же многие не согласны проявлять жертвенность и подчиняться новым законам. Более того, в ситуации, когда герои сталкиваются с невиданным ранее ужасом, многие срываются и проявляют худшие качества.

Кстати, о проявлениях худшего. Все монстры из сериала – это люди, которые по неизвестной для персонажей причине начинают превращаться в опасных хищников. Каждый из монстров воплощает одно качество, преобладавшее когда-то в человеке. Именно так в «Милом доме» появляется много чудовищных существ, по-разному нападающих на местных жителей, и это большое пространство для визуального разнообразия, чего обычно нет в хоррорах о зомби.

Увы, из-за несовершенных спецэффектов, порой напоминающих визуал компьютерных игр (а кое-где повторяющих графику Stranger Things), сериалу не удается создать атмосферу полноценного триллера, переходящего в ужасы. Однако это тот случай, когда можно спокойно обойтись и без усердного запугивания, все-таки в сюжете сериала есть более ценные моменты.

Это эпизоды, которые постепенно открывают сущность героев, меняющих свое поведение под давлением стресса. В «Милом доме» довольно большой актерский состав и, что удивительно, при таком количестве людей у многих персонажей есть возможность проявить себя и обратиться к событиям из прошлого, которые сильно повлияли на них. В сюжете появляется немало любопытных деталей с полноценными предысториями, помогающими распознать причины чудаковатого поведения героев. Так совершенно чужие люди узнают друг друга и идут на компромиссы, что было бы совершенно невозможно, не окажись они в ловушке у монстров.

В момент, когда начинает казаться, что сериал становится однообразным, сценарий меняет направление, поднимая тему того, кто на самом деле может быть опаснее – монстры или же обычные люди, у которых есть власть над другими. Помимо насыщенных сюжетных поворотов, в этом ключе мы узнаем о подробностях жизни Ча Хен Су, который в новой реальности становится центральной фигурой – протагонистом, по иронии обстоятельств уже не жаждущим смерти, а противостоящим ей.

Для десяти серий в «Милом доме» происходит немало происшествий, и все они удерживают внимание до самого конца (финал, к слову, довольно открыто намекает на второй сезон). Из-за большого количества событий не обходится без некоторых нестыковок, но они довольно незначительны и не влияют на общую историю. Что хорошо, создатели сериала сохраняют местную атмосферу быта, не стремясь во всем копировать американские хорроры, и сдаются только в выборе музыки (Imagine Dragons звучит здесь несколько неуместно, чего не скажешь о других песнях из официального корейского саундтрека). Также удачной кажется мрачная апокалиптическая картина пустынного города, в котором случаются довольно беспощадные и кровавые эпизоды, после которых герои заметно меняются.