Рецензия на фантастическую комедию Palm Springs / «Палм-Спрингс»

Если вы знаете, кто такой Энди Сэмберг, и не пропускаете ни одну из работ комедийного музыкального трио The Lonely Island, то наверняка уже посмотрели фантастическую романтическую комедию Palm Springs, созданную с их участием. Для остальных же разъясняем, почему Palm Springs, вышедшая на стриминговом сервисе Hulu – это «День сурка» поколения iPhone.

Palm Springs / «Палм-Спрингс» Жанр фантастическая романтическая комедия

Режиссер Макс Барбаков

В ролях Энди Сэмберг (Найлз), Кристин Милиоти (Сара), Дж. К. Симмонс (Рой), Мередит Хагнер (Мисти), Камила Мендес (Тала), Тайлер Хеклин (Эйб), Питер Галлахер (Говард Уайлдер), Крис Пэнг (Тревор), Дейл Дикки (Дарла) и др.

Студии Hulu, Neon, Limelight Productions, Lonely Island Classics

Год выпуска 2020

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В это сложно поверить, но с момента выхода гениального Groundhog Day / «Дня сурка» прошло уже 27 лет. Комедия Гарольда Рамиса была снята в другой исторической эпохе и воспринимается новым поколением зрителей как некий реликт палеозойской эры — бесспорно, забавный, но уже немного архаичный. Вероятно, поэтому в последнее время снимается так много фильмов, обыгрывающих идею классической петли времени – Edge of Tomorrow, Happy Death Day, Before I Fall, ARQ, Naked, Russian Doll… И это только то, что сразу же пришло на ум, на самом деле список намного длиннее. Вот только ни один из этих фильмов нельзя назвать полноценной заменой «Дню сурка», ведь это все что угодно, только не романтические комедии.

А вот Palm Springs – да. Мало того, картина даже построена по тем же лекалам, что и «День сурка». Главный герой попадает на неинтересный ему праздник в некоем отдаленном месте и оказывается заперт в повторяющемся вновь и вновь одном дне своей жизни. И выбраться из ловушки он сможет только тогда, когда найдет девушку, которая изменит его жизнь. Впрочем, не все так просто. Главный герой фильма, Найлз (Энди Сэмберг), попал на бесконечную свадьбу Талы и Эйба не один, точнее, он по своей безалаберности затянул в цикл еще и Сару (Кристин Милиоти), которая теперь ненавидит его, ведь день свадьбы ее сводной сестры – это совсем не тот день, которым Сара может гордиться. Мало того, как оказалось, в петле времени застрял еще один человек (Дж. К. Симмонс), который тоже не испытывает к Найлзу теплых чувств и каждый новый/старый день ищет разнообразные изощренные способы убить молодого человека. Снова и снова.

Наличие в петле времени сразу трех человек меняет привычную концепцию «Дня сурка», но главное отличие Palm Springs все же в другом. Это современный фильм, динамика отношений между людьми, привычки и нравы, общий фон здесь совсем иные. Да, как и в «Дне сурка», некоторое время герои будут искать разнообразные способы развлечься или умереть, чтобы перезапустить цикл, но, в отличие от персонажа Билла Мюррея, который в целом достаточно индифферентно относится к ловушке, в которую угодил, они, точнее, один из них, еще и активно ищут способы разорвать петлю. Причем простой пассивный метод – стать хорошим человеком, исправить несправедливость и признаться в любви девушке, к которой неравнодушен, здесь не работает. Чтобы выбраться, придется потратить уйму времени и поработать головой. Ну и рискнуть своей жизнью и благополучной предопределенностью, что для почти бессмертных пленников петли не так-то и легко.

Впрочем, в первую очередь Palm Springs – это романтическая комедия. А значит, здесь есть сложные отношения, которые начнутся как шутка, продолжатся неким серьезным моральным кризисом и завершатся, несомненно, хэппи-эндом. Собственно, средняя часть фильма, где оба героя переживают непростой период своего… дня, может показаться зрителям несколько затянутой и надуманной, но без нее не было бы окончания, да и сюжет получился бы слишком одномерным и неинтересным.

Вторая составляющая успеха романтической комедии – экранная пара. И хотя Найлз и Сара кажутся совсем разными и совершенно не подходящими друг другу людьми, Энди Сэмбергу и Кристин Милиоти, которые и не актеры-то вовсе, удалось отлично показать динамику отношений между персонажами. Еще один большой плюс картины – участие Дж. К. Симмонса. И хотя у него здесь второстепенная роль, она важна для сюжета, кроме того, появление этого актера в кадре всегда радует.

При желании Palm Springs можно назвать неформальным ремейком «Дня сурка». Я совсем не уверен, что вы будете раз в несколько лет пересматривать этот фильм (хотя паскалок в нем наверняка хватает), но как альтернатива и временная замена комедии с Биллом Мюрреем он вполне подойдет. Здесь есть неплохой юмор (на языке оригинала традиционно звучит лучше), приятные актеры и всепобеждающий хэппи-энд. Кроме того, Palm Springs, как и «День сурка», оставляет после себя очень приятное «послевкусие», которое держится несколько дней. А это важно.