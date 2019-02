Russian Doll — смешной, грустный и очень трогательный сериал Netflix о петле времени, смерти, жизни и всем остальном.

Russian Doll / «Жизни матрешки» Жанр мистика, комедия, драма

Создатели Наташа Лионн, Лэсли Хэдлэнд, Эми Полер

В ролях Наташа Лионн (Надя Вулвокова), Грэта Ли (Максин), Юл Васкес (Джон), Чарли Барнетт (Алан), Элизабет Эшли (Рут) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

У живущей в центре Нью-Йорка Нади Вулвоковой день рождения. Толпа гостей, близкие друзья, выпивка, наркотики, случайный парень, с которым Надя занялась сексом… нелепая смерть под колесами машины. И внезапное оживление в начале все той же вечеринки в честь дня рождения. И еще одна смерть… И новое оживление… И снова… И опять… Надя умирает по самым дурацким причинам – падает с лестницы, тонет, получает пулю в спину, кондиционер на голову, умирает от приступа аллергии, из-за взрыва газа, замерзает насмерть… И все это время девушка пытается понять, из-за чего она застряла в этом крайне неудачном дне.

Идею петли времени, одного дня или ситуации, в которой застрял главный герой, не назовешь безумно оригинальной. Подобный прием используется в Groundhog Day (1993), Run Lola Run (1999), Edge of Tomorrow (2014), недавних ARQ, Before I Fall, Happy Death Day, Naked… и еще двух десятках подобных фильмов… Так что да, идея, лежащая в основе Russian Doll, далеко не нова. Как не нова и мысль, что человек, попавший в петлю времени, сам виноват в своих проблемах, и чтобы вырваться из заколдованного круга, он должен изменить что-то в самом себе. Авторы Russian Doll отлично понимают, что их в любом случае будут обвинять во вторичности, поэтому выпустили свой сериал… в День Сурка. С самоиронией у них все в порядке.

Все в порядке у авторов и с чувством юмора — временами, конечно, очень черном, учитывая количество смертей, которые предстоит пережить героям, но все же очень хорошим. Впрочем, как и классический Groundhog Day, Russian Doll в той же мере драма, что и комедия. Здесь множество забавных ситуаций и просто шикарные, смешные диалоги с несколькими слоями смысла (традиционно рекомендуем смотреть на языке оригинала), но на самом деле авторы сериала хотят поговорить об очень серьезных вещах… Об одиночестве в толпе, необходимости живого человеческого общения, о серьезных отношениях и сексе без обязательств, о независимости и привязанности, об отношениях с родителями и бывшими любовниками, о душевных болезнях и проблеме бездомных, об измене и суициде, о страхе открыться перед другим и т.д. и т.п.

В Russian Doll намешано так много всего, что порой просто не успеваешь уследить, как сериал перескакивает с темы на тему. Только что, кажется, говорили об обязанности друзей быть честными друг с другом, как уже обсуждаем мир как компьютерную симуляцию. Только что героиня спорила с искусствоведом о литературе, как вдруг она обсуждает с евреями молитвы, защищающие от злых духов, или спорит о качестве наркотиков со своим дилером. В Russian Doll огромное количество второстепенных персонажей, за которыми действительно интересно наблюдать и которые в каждой серии раскрываются с новой стороны. Где-то в середине сериала, а в первом сезоне всего лишь 8 коротких 25-минутных серий, ты понимаешь, что в кадре есть масса незначительных деталей, которые меняются от итерации к итерации, и за которыми тоже интересно следить. Так что скорее всего вы захотите пересмотреть первые 4 серии еще раз, в этот раз уже обращая внимание на мелочи.

Львиной долей шарма Russian Doll обязан исполнительнице главной роли Наташе Лионне, которая к тому же выступила в качестве соавтора сценария. Актриса должна быть знакома вам по сериалу Orange Is the New Black и серии фильмов American Pie. Надя Вулвокова в ее исполнении получилась очень живой, непосредственной, умной, независимой девушкой, но в то же время очень ранимой и скрывающей это. Она не может найти себя, отталкивает людей и все еще переживает внутреннюю травму.

Временами, по количеству принимаемого алкоголя и наркотиков, кажется, что Надя похожа на главных героев тех же Patrick Melrose или Sharp Objects, но на самом деле это не так, Надина травма совсем иного рода. По общей же атмосфере безумия Russian Doll больше напоминает сериалы Maniac или такой же зацикленный в некоторые моменты Black Mirror: Bandersnatch. Забавно, что компьютерные игры, в том числе поиск выхода из лабиринта, упоминаются и здесь, а один из героев постоянно играет в Tomb Raider, раз за разом умирая…

История Нади Вулвоковой логически завершается в 8 серии, так что ждать второго сезона Russian Doll, наверное, не стоит. Хотя авторы могут начать следующий сезон с новыми персонажами и другой историей. В любом случае, будет второй сезон или нет, прямо сейчас Russian Doll – это один из лучших сериалов, вышедших в 2019 г., и мы не рекомендуем его пропускать.