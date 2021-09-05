Рецензия на фильм «Адский ад» / Bloody Hell

Такие фильмы, как «Адский ад» (оригинальное название картины Bloody Hell) попадают в кинопрокат не так часто. Это кино специфическое и немного издевательское, рассчитанное на аудиторию, не страдающую брезгливостью, которая любит сочетание черной комедии и ужасов.

«Адский ад» / Bloody Hell Жанр хоррор, комедия

Режиссер Алистер Грирсон

В ролях Бен О’Тул (Рекс), Мэг Фрэйзер (Алия), Дэвид Хилл (Олли), Эшли Лоллбэк (Медди), Кэролайн Крэйг (мать), Мэтью Сандерлэнд (отец), Трэвис Джеффри (близнецы), Джек Финстерер (дядя) и др.

Студии Eclectik Vision, Entertainment Squad, Heart Sleeve Productions

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

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Премьера ленты прошла в рамках Пучхонского Международного фестиваля фантастического кино, хотя по формату фильм больше подходит для фестиваля хоррор-фильмов. Но и здесь есть несколько нюансов, поскольку Bloody Hell отличается от стандартных полнометражных страшилок.

Австралийский режиссер Алистер Грирсон снял фильм, который не повторяет схему классических ужастиков, запугивающих зрителей потусторонними монстрами, прячущимися в полумраке заброшенных домов. Он идет по другому, более веселому пути, собрав в одном фильме скандинавский триллер, трэш-хоррор, абсурдную романтику и мрачную комедию.

В целом из этого получается довольно бредовый микс, однако Грирсон, судя по всему, к этому и стремится. Он выдает насмешливую историю с утрированным устрашением, снятую настолько бодро, что время сеанса пролетает очень быстро (но не всегда приятно).

Главный герой фильма Рекс (в исполнении актера Бена О’Тула) – бывший военный, который оказывается в здании банка, когда туда приходят грабители в масках. Рекс берет в руки оружие, чтобы защититься от преступников, однако его действия заканчиваются судебным процессом. Отсидев восемь лет в тюрьме, мужчина выходит на свободу и обнаруживает, что папарацци превратили его в местную знаменитость. Лицо героя украшает обложки журналов, а люди узнают Рекса в общественных местах – одни считают его смельчаком, а другие видят в нем психа. Чтобы сбежать от этого назойливого беспорядка, бывший заключенный отправляется в путешествие по Финляндии. Он и представить себе не может, что в Хельсинки его ждет еще большее безумие.

Милые и улыбчивые незнакомцы могут оказаться психопатами, а их дома ловушками – это банальные сюжеты из хорроров. В фильме Алистера Грирсона события развиваются по старой схеме, но происходит это с особой гиперболизированной долей сумасшествия. Главный герой не дает повода, чтобы попасться на чужую уловку, но все равно становится узником неадекватно сплоченной семьи со страшным секретом.

Для любого нормального человека эта ситуация стала бы смертельным приговором, однако Рекс — не совсем обычный персонаж. Во-первых, мы так и не знаем, что на самом деле произошло в потасовке с грабителями банка (фильм вернется к этому спустя какое-то время). Во-вторых, у него самого не все в порядке с психикой. Герой разговаривает с воображаемой, более злой и экспрессивной версией себя, что помогает ему совладать с ужасающими обстоятельствами (и даже как следует поиронизировать над ними).

Bloody Hell — один из тех фильмов, который собирает неполные залы и вынуждает особо чувствительных зрителей покинуть кинотеатр до окончания сеанса. Здесь будет немало отталкивающих, гадких и кровавых моментов, так что это кино определенно не для всех.

Однако поставлено оно довольно неплохо, учитывая то, что большая часть фильма происходит всего в одной локации. А благодаря режиссерской насмешке над хоррорами, излишне мрачному тону и карикатурным беловолосым злодеям Bloody Hell не уходит в сторону полного трэша.

Все было бы иначе, растянись фильм еще на несколько лишних сцен, однако создатели картины очень вовремя заканчивают свою зловеще-издевательскую историю, уложившись в полтора часа.