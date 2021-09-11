Рецензия на фильм «Аннетт» / Annette

«Аннетт» (Annette) – экспериментальный мюзикл французского режиссера Леоса Каракса, снятый по сценарию американских музыкантов Рона и Рассела Мэйла из группы Sparks. Главные роли в фильме сыграли Марион Котийяр и Адам Драйвер. В Каннах, где прошла премьера картины, показ завершился 5-минутной овацией, посвященной создателям гротескной драмы. Сейчас фильм выходит в украинский прокат.

«Аннетт» / Annette Жанр мюзикл, драма

Режиссер Леос Каракс

В ролях Адам Драйвер (Генри МакГенри), Марион Котийяр (Энн Дефрансну), Саймон Хелберг (аккомпаниатор), Дэвин Макдауэлл (Аннетт), Лео Каракс (в роли самого себя), Рассел Мэйл (в роли самого себя), Рон Мэйл (в роли самого себя) и др.

Студии AGC Studios, Marquee Entertainment, Red Hour Films

Год выпуска 2021

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Седоволосый мужчина с сигаретой в руках, сидящий в студии звукозаписи, который появляется на первых минутах фильма, – это режиссер Леос Каракс. Через несколько секунд он подзовет к себе свою дочь и обратится к группе Sparks с вопросом «so may we start?», они эту фразу подхватят и начнут музыкальный пролог, к которому вскоре присоединятся Марион Котийяр, Адам Драйвер и Саймон Хелберг. Вместе с бэк-вокалистами актеры устроят шествие по улицам Лос-Анджелеса, и как только оно закончится, начнется совершенно другое представление – трагично-комичное, вызывающее и эмоциональное.

Главный герой Генри (Адам Драйвер) – успешный стендап-комик с грубым и циничным юмором, который высмеивает жизнь, встречая при этом похвалу со стороны аудитории. Энн (Марион Котийяр) – известная оперная певица, горячо любимая зрителями, которая каждый вечер переживает смерть, отыгрывая главную роль в театральном спектакле. Они влюбляются и женятся, приковывая к себе внимание публики. Вскоре у них рождается дочь, однако один из них ступает на путь саморазрушения, не найдя вдохновения в новых обстоятельствах.

После премьеры на Каннском кинофестивале (где Леос Каракс получил награду за лучшую режиссуру) критики называли фильм рок-оперой, смелым представлением и досадным безумием, которое в конечном итоге вызывает восторг. Фильм действительно пробуждает спорные эмоции, причем во время просмотра они постоянно меняются – в «Аннет» нет никаких табу и практически нет передышек от музыкальных номеров, если не брать во внимание стендап Генри. Актеры поют во время интимных сцен, слышат песни в сновидениях и напевают свои реплики, совершая преступления. Впрочем, это еще не самая странная составляющая фильма.

Девочка Аннет – дочь главных героев – появляется на экране в виде деревянной куклы со сгибающимися конечностями. Она двигается, моргает и изучает своих родителей, издавая едва уловимый лепет. Внешность ребенка может смутить лишь зрителей, которые ожидали увидеть настоящего малыша, а вот влюбленная кинопара будет обращаться с куклой как с живым младенцем, укачивая и укладывая ее спать.

Демонстрация марионетки в фильме — это не просто желание эпатировать или же сделать отсылку к давнему творчеству Sparks (группа дважды выпускала видеоклипы, где фигурировали театральные куклы). На самом деле это также способ показать, что один из родителей становится кукловодом – он принимает роль опекуна и проявляет нежность, но в действительности сам долго остается в стороне, превращая воспитание в эксплуатацию и запаздывая с выражением искренних чувств.

Наверняка описание фильма для многих кажется отталкивающим, а сюжет слишком карикатурным и далеким от стандартного кинематографа. Но, поверьте, «Аннет» все же стоит увидеть. Это яркая, хорошо поставленная драма, которая никогда не застывает на одном месте и порой становится похожей на ожившую картину (кстати, на постере изображен фрагмент танца во время бури, который становится одним из самых запоминающихся фрагментов).

К тому же за дуэтом Адама Драйвера и Марион Котийяр, которые ранее никогда не снимались вместе, наблюдать крайне интересно. Они, подчеркивая несхожесть своих героев, становятся необычной влюбленной парой, которая поет о сильных чувствах друг к другу. Больше всего их сущность проявляется во время работы на сцене, где оба отыгрывают совершенно разные роли, спасая и уничтожая своих зрителей. Примечательно, что у Драйвера больше экранного времени, к тому же ему достаются неоднозначные реплики, в которых он показывает свое актерское мастерство, однако и Котийяр тоже прекрасна в представлении своей героини.

В фильме есть еще один актер, который показывает себя с новой стороны. Это Саймон Хелберг, известный по комедийной роли в ситкоме «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory). В мюзикле Хелберг играет роль аккомпаниатора и дирижера, который выступает вместе с оперной певицей. Здесь он забывает об амплуа комика и лишь в одной сцене намеренно переигрывает, в сердцах рассказывая зрителю свою досадную историю и периодически прерываясь на репетицию с участниками оркестра.

В Каннах музыкальная драма «Аннет» была представлена в основном конкурсе. Она не взяла главный приз, но стала одной из самых обсуждаемых картин фестиваля, что вполне объяснимо – не каждый день можно увидеть фильм с песнями Sparks. В этих композициях, к слову, есть повторяющиеся строчки, которые Адам Драйвер и Марион Котийяр перепевают раз за разом, закрепляя историю любви во фразе «we love each other so much». Вполне вероятно, что такая цикличность может оттолкнуть зрителей, как и определенный гротеск в режиссуре Леоса Каракса, однако попробовать посмотреть мюзикл все же стоит. Он не похож на другие музыкальные фильмы.