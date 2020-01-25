Рецензия на фильм Bad Boys for Life / «Плохие парни навсегда»

Эпидемия ностальгии по 80-90-гг. прошлого века, которой выросшие дети поколения X заразили миллениалов, ширится. Такое впечатление, что последние пять лет большинство режиссеров снимают если не фильмы о 80-90-гг. XX столетия, то по крайней мере фильмы в стиле 80-90-х. Сиквелы, триквелы, квадриквелы, спин-оффы, ремейки, ребуты, мягкие ребуты и пр. В большинстве случаев выходит не очень, иногда приемлемо, очень редко – лучше оригиналов. Что ж, Bad Boys for Life, третья часть боевика про парочку копов из отдела по борьбе с наркотиками Майями, относится к последней категории, в первую очередь потому, что в первых двух фильмах планка качества была поднята не слишком высоко.

Bad Boys for Life / «Плохие парни навсегда» Жанр боевик

Режиссеры Адиль Эль Арби, Билал Фалла

В ролях Уилл Смит (детектив Майкл «Майк» Лоури), Мартин Лоуренс (детектив Маркус Бёрнетт), Паола Нуньес (Рита), Джейкоб Скипио (Армандо Армас), Джо Пантолиано (капитан Ховард), Кейт дел Кастилло (Изабель Аретас), Тереза Рэндл (Терезе Бёрнетт) и т.д.

Студии Columbia Pictures, Sony Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Нет, я серьезно. Перед походом на триквел я специально пересмотрел Bad Boys и Bad Boys II. В этих фильмах нет ровным счетом ничего такого, чего не было бы в каждом втором полицейском боевике середины 90-х, разве что взрывов побольше. Ну так это и понятно, все-таки оригинальный Bad Boys – это первый большой фильма Майкла «Давайте все взорвем!» Бэйя, а в сиквеле Бэй явно разминал мускулы перед Transformers. Единственное, что вытягивает оба фильма – это актерский дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса, отлично дополняющих друг друга. Плюс снятые вживую автомобильные погони и трюки, сейчас так уже (почти) не делают.

Первый Bad Boys стал успешным лишь благодаря дешевизне. Фильм, снятый всего за $19 млн., собрал в мировом прокате аж $141 млн. Вложения Джерри Брукхаймера окупились сторицей, и в 2003 г. он профинансировал сиквел… который оказался безобразно затянут, получил отвратительные оценки критики и не нашел отклика у зрителей. Вторая часть, бюджет которой скакнул до цифры $130 млн., заработала $273 млн., то есть свои деньги фильм отбил, но не более того. Спустя 17 лет все тот же Брукхаймер, на этот раз в компании с самим Уиллом Смитом, решили тряхнуть стариной, «как бы в последний раз». И внезапно на волне интереса к 80-90-гг. прошлого века фильм выстрелил, да еще и как.

Bad Boys for Life собрал $100 млн. за первые выходные, отбив свой более скромный, чем у второй части, бюджет в $90 млн. При этом Sony объявила, что готова начать работу над четвертой частью серии, еще в первый день, посмотрев на сборы одного дня (в США фильм вышел 17 января). Квадриквел готовится уже на 2021 г. Давайте разбираться, почему третий фильм серии Bad Boys оказался лучше первых двух.

Для начала, давайте будем честными. Bad Boys for Life – достаточно простой боевик с предсказуемым сюжетом, снятый по лекалам 1990-х, с некоторой коррекцией в угоду 2010-х. По большому счету, это все те же самые первые Bad Boys, срежиссированные способными учениками Майкла Бэйя. Два ярких актера, сыплющие шутками в самые напряженные моменты; безумные перестрелки, еще более безумные автомобильные погони; красивые девушки; взрывы; еще взрывы, огонь и падающие вертолеты – вот и весь секрет. Плюс сам Майкл Бэй в забавном камео. Минус сексизм и расистские шутки. Как оказалось, это именно то, чего нам не хватало.

Кроме того, сами актеры, которые и вытягивают весь фильм, с годами стали только лучше. Спокойнее, увереннее в себе, фактурнее. Они еще не достигли того возраста, когда сниматься в боевиках уже неприлично, но успели приобрести некий статус серьезных актеров. Тем более что фильм поднимает вопросы, которым не было места в первых двух частях. Постаревший герой Уилла Смита, миллионер и плейбой, работающий полицейским только потому, что это ему нравится, понимает, что его напарник, над которым он всю жизнь подшучивал, имеет кое-что, чего сам он лишен – семью, близких, место в которое хочется возвращаться.

Интересно, что кроме Уилла Смита и Мартина Лоуренса, создатели картины собрали и большинство актеров, задействованных в оригинальной дилогии на второстепенных ролях. Терезу Рэндл, играющую жену детектива Бёрнетта, Джо Пантолиано, исполняющего роль капитана Ховарда… даже парня, приглашавшего дочку Бёрнетта на свидание во второй части! К старым проверенным актерам добавили новую команду под началом Паолы Нуньес – абсолютно политкорректное подразделение полиции образца 2010-х гг. С компьютерами, дронами, всеобщим равенством и братством. Поначалу новички смотрятся немного нелепо, но детективы Лоури и Бёрнетт быстро научат их плохому.

Сюжет вертится вокруг серии убийств представителей закона, совершенных в Майями. Как оказывается, следы ведут к старому делу из молодости детектива Лоури. В целом, сюжет можно было бы даже назвать неплохим, хоть и слишком банальным, если бы не «неожиданные» повороты в духе Star Wars. Здесь нашлось место и расплате за грехи молодости, и прощению, и даже некой жертвенности. И, конечно же, падающему вертолету, куда без него.

И вот в момент с вертолетом стоит вспомнить о том, чем нас, среди прочего, привлекали оригинальные Bad Boys и Bad Boys II – о живых трюках. В 1995, да и в 2003, машины на съемочной площадке врезались в другие машины по-настоящему, и это чувствовалось, особенно в сцене погони на мосту во втором фильме. Сейчас реальные трюки улучшены с помощью CGI, они стали не такими неуклюжими, не такими шероховатыми и… не такими впечатляющими. Нет, погони все так же интересно смотреть, но чувства реальности в них уже нет. Зато перестрелки в Bad Boys for Life явно лучше и динамичнее, чем в первых фильмах.

Bad Boys for Life, конечно, не хватает звезд с неба, но он очень хорошо смотрится и оставляет после себя приятное послевкусие. Отличный саундтрек, хорошие актеры, взрывы и перестрелки – боевик родом из 90-х с цифровой ретушью XXI столетия. То, что нужно для похода в кино в субботний вечер. Если четвертая часть пойдет по стопам третьей, то лично я с большим удовольствием схожу на продолжение. Тем более, что несмотря на обещание «В последний раз!», которое дает герой Уилла Смита герою Мартина Лоуренса, в финале картины достаточно зацепок даже на несколько продолжений. А потом, глядишь, можно и передать вожжи копам нового поколения. Благо есть кому.