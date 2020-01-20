Боевик «Плохие парни навсегда» собрал больше 100 млн за первый уикэнд проката, Sony Pictures уже объявила о начале работы над четвертой частью франшизы Bad Boys

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На фоне отличных кассовых сборов дебютного уикэнда боевика Bad Boys for Life / «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом студия объявила о запуске в производство четвертой части франшизы.

Фильмы вроде Bad Boys 3 могут оказаться как полнейшим шлаком, эксплуатирующим былые заслуги серии, так и весьма удачным продуктом, сочетающим любимые старыми фанатами черты с реалиями современной жизни. На удивление, третий фильм серии Bad Boys оказался последним вариантом — постаревшие друзья-полицейские смогли собраться, дать жару и собрать $106,7 млн за первые выходные (и это при бюджете $90 млн).

Длинные выходные (понедельник 20 января в США выходной в честь Дня Мартина Лютера Кинга) позволили фильму собрать $68,1 млн в США и Канаде, а также $38,6 млн за рубежами Северной Америки. Подобный дебют позволил фильму Bad Boys for Life стать самым кассовым фильмом студии Sony Pictures с категорией R, отобрав этот титул у «22 Jump Street» (2014), а также стать вторым релизом января и длинного праздничного уикэнда в День Мартина Лютера Кинга.

Напомним, что фильм «Плохие парни навсегда» должен был завершить трилогию приключений афроамериканских полицейских-напарников, начатую в далеком 1995 году, и продолженную в 2003 году. Однако с учетом киносборов совершенно неудивительно, что Sony Pictures поспешила заявить о запуске в производство четвертой части франшизы. Сценарием займется автор Bad Boys for Life Крис Бремнер, к своим ролям также наверняка вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Отметим, что премьера фильма в Украине назначена на 23 января 2020 года.

Источник: Variety