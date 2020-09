Рецензия на фильм «Билл и Тед» / Bill & Ted Face the Music

Фильм «Билл и Тед» (Bill & Ted Face the Music) стал третьей частью приключений двух друзей-музыкантов, которым предначертано спасти мир. Смотреть эту фантастическую комедию нет никакого смысла, если вы не видели два старых фильма, выпущенных почти тридцать лет назад.

«Билл и Тед» / Bill & Ted Face the Music Жанр фантастика, комедия

Режиссер Дин Паризо

В ролях Киану Ривз (Тед Логан), Алекс Уинтер (Билл Престон), Уильям Сэдлер (Смерть), Бриджетт Ланди-Пейн (Билли Логан), Самара Уивинг (Теа Престон), Энтони Кэрриган (Деннис Калеб Маккой), Джиллиан Белл (доктор Тейлор Вуд), Джейма Мэйс (принцесса Джоанна Престон), Эринн Хейс (принцесса Элизабет Логан), Джордж Карлин (Руфус) и др.

Студии Orion Pictures, Endeavor Content, Hammerstone Studios

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Если перечислять давние культовые фильмы о путешествии во времени, конечно, первым делом вспоминаются «Назад в будущее» (Back To The Future Trilogy) и «Терминатор» (The Terminator). Сюда стоило бы еще добавить более легкомысленную, но не менее популярную историю о временных перемещениях Билла и Теда – школьников, которые возвращаются в прошлое с помощью телефонной будки.

Первый фильм «Невероятные приключения Билла и Теда» (Bill & Ted’s Excellent Adventure) вышел в 1989 году. В нем двадцатилетний и еще никому не известный Киану Ривз играет чудаковатого школьника, мечтающего писать крутую музыку. У него есть лучший друг, которого играет Алекс Уинтер, и им обоим грозит исключение из школы. Парни пытаются готовиться к докладу по истории, как вдруг перед ними появляется человек из 2688 года – он сообщает, что музыка тинейджеров станет основой существования утопического будущего. Чтобы у них все получилось, ребятам нужно не завалить учебу, поэтому их отправляют в прошлое, где Билл и Тед лично встретятся с историческими фигурами.

Даже сейчас смотреть первую часть приключений Билла и Теда очень забавно. Главные персонажи с юношеской непосредственностью радуются любым жизненным поворотам, называют друг друга «чувак» и восторженно говорят в один голос. В них нет пафоса современных героев и актерской напыщенности, это просто пара бестолковых и хороших парней.

Собственно, точно так же герои ведут себя во втором фильме «Новые приключения Билла и Теда» (Bill & Ted’s Bogus Journey), выпущенном в 1991 году. Повзрослев на несколько лет, парни не меняются, но опять сталкиваются с временными путешествиями. Антагонист из будущего хочет уничтожить их, поэтому Билл и Тед попадают в загробную жизнь, где они знакомятся со Смертью и даже привлекают ее к совместному выступлению. Человечество опять спасено, а история приключений двух чудаков завершена. Или, можно сказать, поставлена на паузу почти на тридцать лет.

Нет смысла писать о том, как дальше развивалась карьера Киану Ривза – все и так знают. В какой-то момент фильмы Вачовски поставили крест на его комедийном амплуа, и он стал актером другого плана. Но что интересно, после этого Ривз никогда не открещивался от «Билла и Теда». Наоборот, начиная с 2010 года, он подтверждал слухи о том, что зрители могут однажды увидеть продолжение любимой истории (стоит заметить, что любимой она стала в основном для американской аудитории, где по мотивам первой картины вышли комиксы, мультсериал и даже мюзикл).

Киану Ривз не обманул, он и его кинонапарник Алекс Уинтер действительно вернулись к своим давним ролям. В третьем фильме Билл и Тед предстают перед нами повзрослевшими, но все такими же наивно-искренними музыкантами. Они растеряли потенциал, не добились успеха и стали неудачниками в глазах окружающих. Единственные, кто приходит в восторг от авангардного творчества Билла и Теда, – это их собственные дочери, в чем-то напоминающие героев в юности. Все они живут в совершенно обычной и ничем не примечательной реальности, пока двух друзей вновь не посещают гости из будущего. Да, Биллу и Теду предстоит спасти человечество, но есть одна проблема – за все эти годы они так и не смогли написать песню, которая, согласно пророчеству, должна объединить мир.

Третий фильм про Билла и Теда похож на добротный фан-сервис, который возвращает любимых персонажей на большие экраны. Сценаристы стараются вложить в него все самое лучшее, что было в старых фильмах. Они вновь затевают перемещение исторических фигур в современные реалии и устраивают новую встречу со Смертью, у которой есть свои музыкальные амбиции.

Все это звучит безумно и комично. Так и есть, но у тех, кто видел два старых фильма, новый виток истории может пробудить приятную ностальгию. В третьей части «Билла и Теда» появляются знакомые второстепенные персонажи, а еще там остается былой юмор, в который практически не проникают современные тенденции.

Видеть изрядно повзрослевших Билла и Теда, которые продолжают говорить в один голос, бывает немного странно. Кажется, создатели фильма и сами понимают это, поэтому они раскрывают возрастной кризис и постепенно выводят на первый план детей героев, которых играют Бриджетт Ланди-Пейн (известна по сериалу Atypical) и Самара Уивинг (играла в фильме Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Все-таки им лучше дается беззаботность и многозначительный возглас «чувак».