Рецензия на фильм «Брайтбьорн» / Brightburn

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Фильм «Брайтбьорн» (Brightburn), продюсером которого выступил Джеймс Ганн, смешивает воедино несколько жанров. Из истории о том, как Супермен рос в обычной семье на Земле, лента создает новую пугающую реальность, меняя представление о супергероях. Получается весьма кровавое повествование.

«Брайтбьорн» / Brightburn Жанр ужасы, научная фантастика, фильмы о супергероях

Режиссер Дэвид Яровески

В ролях Джексон А. Данн (Брэндон Брайер), Элизабет Бэнкс (Тори Брайер), Дэвид Денман (Кайл Брайер), Мередит Хагнер (Мерили Макникол), Мэтт Джонс (Ноа Макникол), Бекки Уолстром (Эрика), Стивен Блэкхарт (Трэвис)

Компании Screen Gems, Stage 6 Films, Troll Court Entertainment

Год выпуска 2019

Страница на IMDB

Тори и Кайл Брайер – пара, которая безуспешно мечтает завести ребенка. Неподалеку от их фермы приземляется нечто похожее на метеорит, в котором

они находят младенца. Супруги принимают решение оставить малыша у себя, сделав вид, что они его усыновили.

Годы спустя мальчик, которому дали имя Брэндон Брайер, становится отчужденным подростком, страдающим от издевательств в школе. Дабы поддержать его, Тори говорит сыну о том, что он особенный. Она пока не подозревает, что это действительно так – после 12-го дня рождения Брэндон обнаруживает в себе необъяснимую силу. И как только мальчик научится управлять ею, руководствуясь гневом, он сможет использовать свои способности против людей, которых Брэндон считает помехой на своем пути.

Когда в сети появился первый трейлер «Брайтбьорна», он привлек к себе большое внимание – картина обещала стать альтернативой фильмам DC и Marvel, пропитанных торжественным героизмом. Что интересно, ее продюсером выступил Джеймс Ганн, который до этого трудился над экранизациями «Стражей Галактики».

В «Брайтбьорне» Ганн перешел на темную сторону, и это совпало с мрачным периодом его карьеры, когда компания Walt Disney уволила Джеймса с поста режиссера «Стражей Галактики 3» за некорректные посты в Twitter. В это злополучное время Ганн сосредоточился на ином толковании сущности Супермена, которого привыкли воспринимать, как доброго спасителя Земли. В новом фильме ребенок инопланетного происхождения, является источником зла.

Для Джеймса Ганна фильм «Брайтбьорн» получится по-своему семейным проектом. Сценарий к нему писал его родной брат Брайан совместно с двоюродным братом Марком Ганном. Режиссером взяли Дэвида Яровески (тут обошлось без родственных связей), в фильмографии которого еще не было выдающихся робот. Вместе они сосредоточились на превращении Супермена в антагониста, несущего в этот мир хаос.

У фильма действительно интересная концепция и мощная маркетинговая компания. Из-за этого к «Брайтбьорну» еще до его релиза появилось немало ожиданий – нам обещали показать переосмысление культовой истории. Сказать, что все они полностью оправдались, не получится.

Виной всему темп повествования, который в первой части фильма воспринимается несколько умеренным. Вторая часть ленты компенсирует этот недостаток, наполняя «Брайтбьорн» элементами хоррора. Иногда на экране такие повороты выглядят как чересчур резкие скачки между жанрами, однако для Яровески это становится фирменным приемом.

Самые лучшие моменты «Брайтбьорна» состоят из динамичных движений, чередующихся с напряженным ожиданием. Наиболее пугающий эффект производит звуковая дорожка, которая буквально глушит громкими звуками, как это принято делать в фильмах ужасов.

Острые визуальные и звуковые ощущения компенсируют пробелы в истории происхождения главного персонажа. Вероятно, недосказанность тоже используется как прием, которым можно напугать.

Неплохую работу проделывает юный актер Джексон А. Данн (до этого появился в эпизодической роли в финальной части «Мстителей»). Его персонаж проходит через трансформацию из обычного ребенка в источник разрушающей силы. И он при этом сохраняет пугающее спокойствие. Контрастом на фоне его хладнокровия выступают тревожные переживания приемных родителей, которых сыграли Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман.

В целом «Брайтбьорн» оказывается довольно жестоким и кровавым зрелищем. Его зловещее построение сюжета уравновешивает недостатки режиссерской работы. Но после просмотра остается навязчивое впечатление, что фильм мог получиться лучше.