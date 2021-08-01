Рецензия на фильм «Демоник» / Demonic

«Демоник» (Demonic) – малобюджетный хоррор, который написал, поставил и спродюсировал Нил Бломкамп. Если вы любите его фантастические короткометражки, то этот фильм вас вряд ли порадует.

«Демоник» / Demonic Жанр ужасы

Режиссер Нил Бломкамп

В ролях Карли Поуп (Карли), Терри Чен (Дэниэл), Натали Болтт (Анжела), Крис Уилльям Мартин (Мартин), Майкл Роджерс (сотрудник проекта) и др.

Студии AGC Studios, Stabiliti Studios

Год выпуска 2021

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Мир узнал о режиссере Ниле Бломкампе после выхода полнометражного фильма «Район № 9» (District 9). Научная фантастика об инопланетянах из гетто, снятая как псевдодокументальное кино, пользовалась большим успехом в прокате, а также получила четыре номинации на премию «Оскар». Позже режиссер поставил еще два фильма – антиутопию «Элизиум» (Elysium) и боевик «Робот по имени Чаппи» (Chappie).

Помимо этих картин, Нил Бломкамп создал еще несколько фантастических сюжетов, которые он выпускал на своей собственной независимой киностудии Oats Studios. Благодаря ей Бломкамп показал несколько интереснейших короткометражных фильмов, из которых вполне могли бы получиться полноценные блокбастеры с большим хронометражем (среди них фантастика Rakka о вторжении безжалостных инопланетян; ужастик о монстре из человеческих тел Zygote; альтернативный взгляд на средневековье с гигантскими рыцарями Gdansk; истории о человекоподобных роботах из серии Adam).

Но для своего нового полнометражного проекта Бломкамп выбрал другую идею. Так что если вы ждете от фильма «Демоник» что-то похожее на работы Oats Studios, то, скорее всего, вас постигнет разочарование. Хотя нестандартный сценарий, в котором научная фантастика объединяется с хоррором, здесь все же есть.

«Демоник» знакомит нас с героиней по имени Карли (ее играет канадская актриса Карли Поуп, которая ранее уже снималась у Бломкампа). Девушка много лет не общается со своей матерью Анжелой, которая отбывает наказание за массовое убийство. Однажды героине сообщают, что ее мать находится в псевдокоме с активным разумом, а лечением пациента занимаются специалисты по биологической визуализации и неврологии. Не до конца осознавая происходящее, Карли соглашается поучаствовать в эксперименте – она попадает в симуляцию воспоминаний Анжелы, где ей удается поговорить с мамой. Но, как оказалась, кроме них там есть кто-то еще, и он вскоре объявится в сновидениях Карли.

Чтобы снять кадры, имитирующие симуляцию отрывков из памяти, создатели «Демоника» использовали технику объемного захвата. Так получилось трехмерное видео, которое напоминает превью компьютерной игры, в которой нет никакой динамики. Но вообще в фильме таких сцен не так много, как ожидалось – все-такие реальные действия персонажей гораздо чаще выходят на первый план.

В какой-то момент фильм берет четкое направление в сторону хоррора. В этом помогает неумолкающая музыка на фоне, нагнетающая беспокойство, а также сцены, в которых зрителя всячески пытаются напугать классическими приемами – зловещей неизвестностью, которой веет от темноты, а также ожиданием того, что кто-то вот-вот выскочит из-за угла.

По словам Нила Бломкампа, он вдохновлялся ужастиком «Паранормальное явление» (Paranormal Activity), но на деле у режиссера получилось нечто другое. Сперва это явный уклон в научную фантастику, затем попытка показать виртуальную реальность в кино, потом банальный мистицизм, ну а после довольно дивная смесь из разнообразных идей, для которых в этой истории не хватает пространства, а также бюджета.

Хочется отметить, что «Демоник» снимали прошлым летом в Канаде, уложившись в 24 дня. Из-за пандемии режиссер держал работу над этим проектом в секрете, ну а бюджет съемок был крайне скромным и уж никак не голливудским. Это объясняет, почему некоторые сцены на большом экране смотрятся очень просто (особенно в мгновения с мистическими явлениями), а финальные повороты не получают устрашающего масштаба. Но даже при таких недостатках общее качество картинки, как ни странно, получается довольно хорошим.

Правда, после просмотра создается впечатление, что из «Демоника» получилась бы неплохая короткометражка, если во время монтажа вырезать из отснятого материала все сюжетные паузы, в которых с главной героиней по факту ничего не происходит. Еще немного жаль, что основная идея, в которой демонов пытаются изгнать с помощью технологий, под конец истории скатилась в избитый киношный мистицизм.

Те, кого все же заинтересовал этот хоррор, уже могут посмотреть «Демоник» в кинотеатрах – в Украине релиз фильма состоялся за несколько недель до мировой премьеры.