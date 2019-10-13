Рецензия на фильм «Джекси» / Jexi

Голосовые помощники созданы для того, чтобы сделать жизнь человека максимально комфортной и простой. Но что, если искусственный интеллект возьмет под контроль все аспекты существования хозяина смартфона, контролируя его шаги и слова? Такую идею создатели фильм «Джекси» (Jexi) превращают в комедию.

«Джекси» / Jexi Жанр комедия

Режиссер Джон Лукас, Скотт Мур

В ролях Адам Дивайн (Фил), Александра Шипп (Кейт), Майкл Пенья (босс Фила), Роуз Бирн (Джекси), Джастин Хартли (друг Кейт) и др.

Студии CBS Films, Entertainment One

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Сюжет фильма знакомит с Филом – он один из сотрудников большой компании, где создают текстовый контент, который должен стать вирусным. Герой не стремится к поиску друзей, поэтому все вечера он проводит дома, заказывая ужин онлайн и включая стриминговые сервисы. Фил неразлучен со смартфоном, на улицах он не видит ничего кроме экрана, что однажды становится причиной столкновения с велосипедисткой. Телефон фатально распадается на части, а мужчине приходится идти за новым. В приобретенном смартфоне есть голосовой помощник Джекси, который несколько отличается от всего, с чем Фил сталкивался ранее. Джекси ведет себя как человек: отпускает едкие комментарии, вмешивается в рабочую переписку и заставляет ходить на свидания. Избавиться от Джекси не так просто – Фил чувствует себя беспомощным без телефона.

Сама задумка комедии, высмеивающей технологическую зависимость практически любого современного человека, вполне себе хороша. Увы, только это заслуживает здесь похвалы. Когда доходит до воплощения идеи, создатели фильма особо не утруждают себя, выбирая самый простейший путь – шутки ниже пояса и абсолютно предсказуемые сюжетные повороты.

Романтическую версию с историей любви писателя и искусственного интеллекта ранее мы уже видели в мелодраме «Она» (Her). Фильм с Хоакином Фениксом, попадающим под очарование голоса Скарлетт Йоханссон, вышел шесть лет назад. Только он и был удачным – это приходит в голову еще во время просмотра «Джекси», где ИИ всячески унижает главного героя, игнорируя запросы о помощи.

Режиссером и сценаристом «Джекси» одновременно выступили два человека – Джон Лукас и Скотт Мур. Оба участвовали в написании комедий «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover), «Очень плохие мамочки» (Bad Moms). Дальше они предпочли не ставить высокую планку, как это сделал режиссер «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс, который выпустил новую серьезную историю о Джокере.

Лукас и Мур пошли по простому пути, рассчитывая на аудиторию, которая смеется над любыми пошлыми репликами. При этом у них в распоряжении было огромное пространство для социальной сатиры, однако они решили высмеивать вещи попроще. Например, неумение главного героя поддерживать диалог с девушками. Или его вполне себе нормальное желание проводить вечера дома в компании Netflix.

Создатели не стесняются упоминать и другие известные компании, обыгрывая опыт использования сервисов или техники. Единственное, в чем сценаристы поступают более обходительно – придумывают онлайн-платформу, очень похожую на BuzzFeed, в офисе которой работает главный персонаж. Они издеваются над форматом публикаций в подобных изданиях, набирающих большие просмотры за счет фотографий котов и знаменитостей. Главный герой, получивший образование журналиста, вынужден придумывать бессмысленные списки «топ-10», чтобы придерживаться контент-стратегии своего босса.

Начальника, к слову, играет Майкл Пенья, известный благодаря фильмам «Человек-муравей» (Ant-Man), «Дора и затерянный город» (Dora and the Lost City of Gold). Он воплощает безумие компаний, в которых якобы руководствуются творчеством. Правда, эту остроумную часть сценаристы убивают плоским юмором, не годящимся даже к комедии.

Роль главного героя досталась Адаму Дивайну, который снимался в сериале «Трудоголики» (Workaholics). Больше всего запоминается не игра Дивайна, а то, как сценаристы пытаются выставить его героя полным идиотом-домоседом, исправить которого может лишь осуществление безумных поступков, избавляющих от житейского страха.

Помимо этого, недоумение вызывает операторская работа. В неловкие моменты камера приближается к лицу центрального персонажа – ну просто как в известных ситкомах. Должного комедийного эффекта такой прием не вызывает, к тому же во второй половине ленты оператор больше не использует зум.

Вполне очевидно, что «Джекси» несет в себе мысль о том, что люди должны отвлечься от экрана телефонов и попробовать проводить больше времени в реальном мире. К сожалению, остроумно обыграть зависимость от технологий у ленты не получается, как и преподнести жизнеутверждающее напутствие.