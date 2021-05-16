Рецензия на фильм «Гнев человеческий» / Wrath of Man

В большой прокат вышел криминальный боевик «Гнев человеческий» (Wrath of Man) – новый фильм Гая Ричи, в котором герой Джейсона Стейтема прощупывает почву для мести. Это ремейк французской картины «Инкассатор» (Le Convoyeur), выпущенной в начале 2000-х.

«Гнев человеческий» / Wrath of Man Жанр боевик, триллер

Режиссер Гай Ричи

В ролях Джейсон Стейтем (Эйч), Джош Хартнетт (Дэйв), Холт Маккэлани (Пуля), Скотт Иствуд (Йен), Джеффри Донован (Джексон), Эдди Марсан (Терри), Нив Алгар (Дана), Алекс Фернс (Джон), Лаз Алонсо (Карлос), Лайн Рени (Кирсти) и др.

Студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Miramax, CAA Media Finance

Год выпуска 2021

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Первое, что вы, наверное, уже слышали о картине «Гнев человеческий» – это то, что в ней нет характерного для Гая Ричи юмора, который превращает практически каждый из его фильмов в ироничную историю, от которой невозможно оторваться.

Это действительно так, «Гнев человеческий» сильно отличается от предыдущих работ режиссера, но это еще не значит, что фильм не стоит зрительского внимания. Наоборот, у Гая Ричи получается довольно насыщенный и брутальный боевик с элементами триллера, который превосходно смотрится на большом экране. И пропускать его точно не стоит.

Действие фильма начинается с ограбления инкассаторского фургона, которое превращается в трагедию для тех, кто по долгу службы перевозил деньги. Некоторое время спустя, чтобы укрепить охрану, инкассаторская компания нанимает новых сотрудников. Собеседование проходит человек по имени Патрик Хилл (Джейсон Стейтем) – он в меру компетентен, вынослив и довольно молчалив. Патрик не проявляет особых навыков, пока на работе не происходит один инцидент. Оказывается, новый сотрудник — отличный стрелок, который скрывает истинную причину своего трудоустройства.

Мало кто может снять фильм про инкассаторов так, чтобы зрители не чувствовали скуку, собирая историю по отдельным частям, и пребывали в напряженном ожидании развязки. Гай Ричи, как и следовало ожидать, проворачивает все это довольно лихо, но сперва он проводит простое знакомство с особенностями работы перевозчиков ценностей.

Режиссер демонстрирует нам и главному герою самые обычные беседы среди сотрудников фирмы (все они живут в постоянном напряжении, готовясь к вероятности нападения, поэтому грубые перепалки становятся частью досуга), а после краткого знакомства Ричи дает чуть больше деталей, чтобы мы поняли, что пытается разведать человек с таинственным прошлым.

Не стоит ждать обычного хода событий, это все-таки Гай Ричи. Пока Джейсон Стейтем угрюмо выполняет инкассаторские услуги, он изучает каждого, кто занимается охраной денег. Когда его мотивы вызывают все больше вопросов, сюжет переносится на несколько месяцев назад, открывая новые и совершенно неочевидные подробности завязки.

И это еще не все, в фильме есть третья сюжетная линия, которая довольно долго держится в стороне – это полноценная история с новой группой персонажей, которые ведут свою игру. Помимо этого, фильм разбит на несколько глав с громкими названиями (они постепенно проясняются по ходу развития событий).

Примечательно то, что Гай Ричи, как и всегда, использует камеру, создавая особые условия для своего рассказа. Сперва оператор снимает ограбление лишь внутри фургона, и мы видим исключительно то, что можно разглядеть из машины, не зная всех нюансов происходящего. Также в фильме есть эффектные моменты с быстрым отдалением камеры, которая не теряет фокус на герое Стейтема.

Джейсон Стейтем, к слову, идеально подходит на роль сурового и безэмоционального персонажа (без всяких насмешек, здесь это попадание прямо в цель). Довольно долгое время невозможно угадать, что он за человек, но вполне можно поверить, что такой герой посвящает свою жизнь мести, выжидая удачного момента для нападения.

Стейтем уже не первый раз сотрудничает с Ричи – чего только стоят ленты «Карты, деньги, два ствола» (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) и «Большой куш» (Snatch). На сей раз актер по-своему вкладывается в производство, добавляя в картину отточенные боевые навыки, полученные во время съемок многочисленных экшен-фильмов.

К счастью, «Гнев человеческий» тоже оказывается полноценным экшеном (причем довольно неплохим) – сперва события идут размеренно, а к финалу набирают больших и нешуточных оборотов.

Жаль только, что в фильме порой звучат глуповатые диалоги, насыщенные показательной брутальностью (здесь перестарались сценаристы Айван Эткинсон и Марн Дэвис – давние коллеги Гая Ричи). Но эта деталь вряд ли способна испортить боевик, в котором, помимо Стейтема, появляются Джош Хартнетт (с самым насмешливо-мужественным персонажем в этой истории), Эдди Марсан (его можно вспомнить в предыдущей картине Гая Ричи The Gentlemen) и Скотт Иствуд (не только сын Клинта Иствуда, но и лейтенант Джи Кью Эдвардс из Suicide Squad).