Рецензия на криминальную комедию The Gentlemen / «Джентльмены»

После заигрывания с жанром шпионского триллера в The Man from U.N.C.L.E., после неудачной интрижки с темным фэнтези в King Arthur: Legend of the Sword (фильм не отбил даже половину своего бюджета) и после брака по любви с мюзиклами в Aladdin Гай Ричи вернулся к тому, что получается у него лучшего всего – к классической британской криминальной драме на грани черной комедии и фарса. Не рискну сказать, что The Gentlemen — лучший фильм в разноплановой карьере Ричи, но его, несмотря на все отличия, не стыдно поставить в один ряд с Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) и Snatch (2000).

The Gentlemen / «Джентльмены» Жанр криминальная комедия

Режиссер Гай Ричи

В ролях Чарли Ханнэм (Реймонд), Мэттью Макконахи (Мики Пирсон), Генри Голдинг (Нелюдь), Мишель Докери (Розалинд Пирсон), Колин Фаррелл (Тренер), Хью Грант (Флетчер), Эдди Марсан (Большой Дейв), Джереми Стронг (Мэтью Бергер), Джейсон Вонг (Фук), Лайн Рени (Джеки) и др.

Студии Miramax, STXfilms

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Все тот же криминальный мир Великобритании, только двадцать лет спустя. Бывшие гопники выросли и стали очень серьёзными людьми: уравновешенными, солидными, респектабельными. Они водят знакомства в высшем обществе, жертвуют деньги на благотворительность и очень тяготятся кровью, оставшейся на их руках со времен бурной молодости. Но если что-то пойдет не так, эти немолодые уже львы готовы обнажить клыки и показать зарвавшимся шавкам, кто в джунглях хозяин… а если нужно, то и вновь испачкать свою холеные руки с аккуратным дорогим маникюром.

Если старые добрые Lock, Stock and Two Smoking Barrels и Snatch – это фильмы про криминальные низы, то The Gentlemen рассказывает историю преступников из высшего общества, гангстеров нового поколения: образованных, интеллигентных, идущих в ногу со временем. Они используют на своих конопляных плантациях самые современные технологии, они ценят спокойствие и комфорт, они сменили пистолет и кастет на финансовые документы и чековую книжку. И вот когда два таких серьезных парня договариваются о почти законной передаче сейчас еще нелегального, но в очень скором будущем вполне себе чистого бизнеса из одних рук в другие, происходит событие, которое, как первая падающая костяшка домино, приводит к необратимым последствиям, превращая спокойную деловую сделку в настоящую кровавую бойню, с подставами, контрподставами, автоматной стрельбой и горами трупов. Классический Гай Ричи.

The Gentlemen – это история в истории. Фильм начинается как умозрительный сценарий, который журналист-расследователь Флетчер (Хью Грант) пересказывает Реймонду (Чарли Ханнэм), консильери, а скорее дворецкому с расширенными функциями, криминального лорда Мики Пирсона (Мэттью Макконахи). Но Флетчер видит не всю картинку и знает не всю правду, так что вам придется еще несколько раз вернуться к тем же событиям, чтобы взглянуть на историю под другим углом, с точки зрения других персонажей. Мастерская игра в нелинейный монтаж дает свои плоды, до самой последней сцены вы не можете с полной уверенностью сказать, кто из действующих лиц данной пьесы доживет до финала, и кто в конечном итоге переиграет всех остальных. Как и в случае с большинством своих фильмов, сценарий к картине писал сам Гай Ричи, и в этот раз он не сплоховал.

Правильный подбор актеров и создание невероятно колоритных экранных образов – конек Гая Ричи. И в The Gentlemen он, кажется, превзошёл сам себя. В этот раз обошлось без Бреда Пита и Джейсона Стейтема, но получилось тоже неплохо. В главной роли, а лично мне кажется, что главный во всей это истории именно спокойный, уравновешенный и преданный своему боссу Реймонд, – Чарли Ханнэм, с которым Ричи уже работал в King Arthur: Legend of the Sword. Мэттью Макконахи мастерски воплотил на экране образ респектабельного, но готового в любой момент взорваться Мики Пирсона. Мишель Докери (Розалинд Пирсон), кажется, продолжает играть все ту же леди Мэри Тэлбот из Downton Abbey, только на этот раз леди, которая поднялась с самых низов и совершенно не хочет оказаться там вновь, поэтому готова яростно драться за свое положение. Хью Грант чертовски хорош в непривычной для себя роли хитроумного и беспринципного журналиста-шантажиста Флетчера. Эдди Марсану (Большой Дейв) великолепно подошла роль обиженного редактора на тропе войны. Но, несомненно, самый колоритный образ достался Колину Фарреллу. Его Тренер – это лучшая работа актера со времен In Bruges / «Залечь на дно в Брюгге» (2008) и, пожалуй, один из самых ярких персонажей во всей фильмографии Гая Ричи.

The Gentlemen – это классический фильм раннего Гая Ричи. Да, он намного более политкорректный, намного более качественный с точки зрения технологий. Он порой даже слишком аккуратный с точки зрения сценографии, из-за чего некоторые эпизоды кажутся слишком уж театральными. Он стебется над современными трендами и мемами, но не забывает о своих корнях. Это черная фарс-комедия под маской криминальной драмы. Брутальная, смешная, интригующая. The Gentlemen смотрятся буквально на одном дыхании, а после окончания фильма хочется вернуться и перемотать некоторые сцены и диалоги еще раз. Что ж, подождем выхода цифровой версии и обязательно сделаем это.

На этой неделе в прокат вышло сразу несколько отличных фильмов, смотреть которые стоит исключительно в кинотеатре и на большом экране. The Gentlemen – один из них. Это стопроцентный Гай Ричи, чуть более респектабельный, чем обычно, но от этого не менее залихватский. Обязательно посмотрите это кино.