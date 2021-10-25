Рецензия на фильм «Хэллоуин убивает» / Halloween Kills

В кинопрокате появился хоррор «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills) – это продолжение знаменитого слэшера о безжалостном убийце в маске, который внезапно становится все сильнее и сильнее. Мы должны были увидеть фильм еще год назад, но из-за пандемии Universal Pictures отложила премьеру картины. Кстати, это еще не конец, а лишь разогрев перед финальной битвой с воплощением зла.

«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills Жанр ужасы

Режиссер Дэвид Гордон Грин

В ролях Джейми Ли Кертис (Лори Строуд), Джуди Грир (Карен Нельсон), Энтони Майкл Холл (Томми Дойл), Дилан Арнольд (Кэмерон Элам), Роберт Лонгстрит (Лонни Элам), Джеймс Джуд Кортни / Ник Кастл / Айрон Амстронг (Майкл Майерс) и др.

Компании Universal Pictures, Miramax, Blumhouse Productions

Год выпуска 2021

Сайт IMDb

В 1978 году режиссер Джон Карпентер представил «Хэллоуин» (Halloween) с Джейми Ли Кертис в главной роли. Картина стала культовым ужастиком с узнаваемым саундтреком, ленту даже внесли в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса, отметив ее культурное и эстетическое значение.

Неудивительно, что у хоррора появилось продолжение – с 1981 по 2009 годы разные кинематографисты выпускали свои версии слэшера, однако все эти фильмы оказались крайне неудачными, сейчас их уже никто и не вспомнит.

Режиссер Дэвид Гордон Грин вместе со студией Blumhouse Productions проигнорировал все сиквелы минувших лет (их, к слову, было аж 9) и выпустил свое продолжение истории 1978 года, заручившись продюсерской поддержкой самого Джона Карпентера. Так в 2018 году появился фильм с простым названием «Хэллоуин» (Halloween) – в нем зрители увидели героиню Лори Строуд (к ее роли вернулась Джейми Ли Кертис) спустя 40 лет после кровавой резни, которую устроил маньяк-убийца по имени Майкл Майерс. Психопат вновь объявился в городе Хэддонфилд, и на этот раз Лори готова ко встрече с ним – бороться с безумцем в маске ей помогают дочь и внучка.

«Хэллоуин убивает» 2021 года – это прямое продолжение фильма, выпущенного в 2018-м. Действия картины происходят в ту же ночь, когда Лори удалось заманить Майкла Майерса в огненную ловушку, где убийца должен был сгореть дотла. Но, как оказалось, избавиться от маньяка не так просто. Майкл выбрался на волю и отправился на охоту за новыми жертвами. Каждый, кто выходит на улицу, может получить удар ножом, небезопасно даже в частных домах – Майерс прячется в гардеробной, пока испуганные семейные пары запирают входные двери. Узнав о том, что убийца разгуливает на воле, жителей Хэддонфилда охватила паника. Среди них появились отряды добровольцев, которые отправились на охоту за Майклом.

В картине «Хэллоуин убивает» Дэвид Гордон Грин решил обратиться к флешбэкам в 1978 год, чтобы рассказать историю полицейского, а также вспомнить о докторе Сэме Лумисе, который первым заметил в Майкле Майерсе «первородное зло». Есть еще пару сюрпризов для фанатов оригинального фильма. Например, в ленте появятся персонажи Томми Дойла и Линдси Уоллес – это повзрослевшие дети, которых нянчила Лори Строуд.

Для тех, кто видел старый фильм довольно давно, режиссер вкратце напоминает о ключевых событиях, делая акцент на том, что в шестилетнем возрасте, когда Майкл Майерс убил родную сестру, он уже был воплощением зла.

Похоже, история убийцы действительно начинает набирать мистические обороты – иначе не объяснишь, как Майерс умудряется выжить после выстрелов, ударов и огненной ловушки. Для создателей хоррора это очень удобная зацепка, благодаря которой историю удалось продлить еще на один фильм – на 2022 год запланирована премьера картины «Хэллоуин заканчивается» (Halloween Ends).

Сможет ли когда-нибудь закончиться история Майкла Майерса пока неизвестно – как и то, останется ли он человеком, или все же превратится в сверхсущество. Сейчас мы можем лишь наблюдать за тем, как преступник выслеживает своих жертв. Если вам понравился фильм 2018 года, то «Хэллоуин убивает» тоже может увлечь – его сняли в том же духе. Единственное отличие в том, что новая картина содержит гораздо больше кровавых сцен и обезображенных тел.

Но пугающих эпизодов в фильме довольно мало, по-настоящему страшат лишь сцены с разъяренной толпой, которая жаждет сиюминутной расправы над убийцей, из-за чего город погружается в хаос.