Рецензия на фильм «Код: Железная кора» / The Courier

В большой прокат вышел фильм «Код: Железная кора» (The Courier) – это шпионская драма с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он играет ничем не примечательного торговца, которому предлагают спасти мир от ядерной атаки. Все, что от него требуется, – всего лишь рискнуть жизнью, чтобы привезти в Британию информацию о советских военных планах.

«Код: Железная кора» / The Courier Жанр драма

Режиссеры Доминик Кук

В ролях Бенедикт Камбербэтч (Гревилл Винн), Мераб Нинидзе (Олег Пеньковский), Рэйчел Броснахэн (Эмили Донован), Джесси Бакли (Шейлаы Винн), Ангус Райт (Дики Фрэнкс), Кейр Хиллз (Эндрю Винн), Джонатан Харден (Леонард), Кирилл Пирогов (Грибанов) и др.

Студии 42, FilmNation Entertainment, SunnyMarch

Год выпуска 2021

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Действие фильма происходит в начале 1960-х, когда отношения между СССР и США были очень напряженными и могли закончиться ядерной войной. Сценаристы фильма вспоминают события «Кубинского ракетного кризиса», обращая внимание на двух реальных персон, которые раскрыли секретную информацию и повлияли на развитие мировых событий. Естественно, сценарий отходит от точных исторических справок, концентрируясь на личных вызовах непрофессиональных шпионов, но фильм всегда возвращается к краткому описанию политической ситуации, которую герои узнают по радио или же из телевизионных передач.

Собственно, странное название фильма «Код: Железная кора» – это отсылка к кодовому имени советского полковника Олега Пеньковского (его играет актер Мераб Нинидзе), который передавал секретную информацию агентам британских и американских разведок. Он — один из главных героев фильма, инициировавший контакт с западом. На полноценный первый план Пеньковский выйдет не сразу, сперва создатели картины покажут среднестатистического британца, который не имеет никакого отношения ни к политике, ни к военным тайнам.

Этим британцем оказывается обычный коммерсант Гревилл Винн (Бенедикт Камбербэтч), который заключает контракты о торговле. Однажды на него выходят агенты MI6, предлагая Винну стать шпионом. Его просят о, казалось бы, незначительном подвиге – Гревилл должен совершать бизнес-поездки в Москву, где он будет получать информацию от Пеньковского и незаметно провозить ее в Великобританию. Сперва коммерсант не может представить себя в роли связного, рискующего жизнью, но со временем он входит во вкус секретной работы и приезжает в СССР все чаще и чаще.

Надо признать, что Бенедикту Камбербэтчу очень подходят фильмы такого жанра, и он как нигде раскрывается в драмах, основанных на реальных событиях. Благодаря актеру заметна едва видимая трансформация Винна – он не превращается из обычного торговца в универсального шпиона, а лишь набирается уверенности с каждым новым путешествием. Из человека, совершенно не подходившего для выполнения секретных миссий, коммерсант становится надежным агентом, который адаптировался к чужой среде. Это, к слову, замечает его супруга (ее роль исполняет Джесси Бакли, знакомая многим по сериалу Chernobyl), подозревающая мужа в чем угодно, кроме шпионажа.

То, как герой Бенедикта Камбербэтча постепенно превращается в тайного агента, мы видим в классической склейке из ряда похожих событий. Это зрелище становится занятным благодаря музыкальному сопровождению польского композитора Абеля Коженевского, в котором улавливается ритм вальса.

Еще одним клише, которое благодаря удачному монтажу превращается в интригующие моменты, становится тайная деятельность Олега Пеньковского – он систематически заглядывает в секретные архивы и делает снимки военных документов. Напряжение усиливается, пока полковник управляется с портативной фотокамерой – нечто подобное можно было наблюдать в десятках шпионских боевиков, однако хорошо отснятые сцены и общий мрачно-серьезный тон картины выводят фильм «Код: Железная кора» на качественный уровень.

Именно такие картины с реальной историей в основе сценария охватывают большие зрительские аудитории, предлагая несколько идеализированную, но в целом очень хорошую историю (годами ранее драму вполне могли бы номинировать на «Оскар», однако сейчас у кинопремии другие стандарты отбора картин).

Режиссер фильма Доминик Кук периодически показывает переговоры профессиональных агентов MI6 (среди них персонаж Рэйчел Броснахэн), однако главный акцент он смещает на взаимодействие британского коммерсанта и советского полковника, которое постепенно превращается в крепкую дружбу. Не имея возможности демонстрировать искреннюю признательность на публике, они становятся коллегами, выражающими молчаливую поддержку друг другу. Ближе к финалу события становятся менее радужными, и в какой-то момент Кук знатно перебарщивает с сентиментальностью между героями, но в силу развязки эту слабость ему можно простить.

К счастью, в фильме есть более меткие сцены, в которых главные персонажи, находясь в нервном напряжении и эйфории от проделанной работы, проявляют себя. Это момент в театральном зале, где шпионы смотрят балет и эмоционально реагируют на кульминацию спектакля, перенося на него свои переживания.

Ну и в лучших традициях фильмов, основанных на реальных историях, «Код: Железная кора» показывает документальные кадры и кратко говорит о том, чем закончилась авантюра тайных агентов.