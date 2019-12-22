Рецензия на фильм «Леди и Бродяга» / Lady and the Tramp

Картина «Леди и Бродяга» (Lady and the Tramp) появилась в онлайн-кинотеатре Disney+, обойдя стороной большой прокат. Во многом лента копирует сюжет мультфильма, вышедшего в 1955 году. Правда, в новой версии собаки разговаривают с помощью CGI, а озвучивают их Тесса Томпсон и Джастин Теру.

«Леди и Бродяга» / Lady and the Tramp Жанр драма, комедия

Режиссер Чарли Бин

В ролях Кирси Клемонс (Дарлинг), Томас Манн (Эдвард Байрон), Иветт Николь Браун (тетя Сара), Адриан Мартинес (Эллиот), Артуро Кастро (Марко), Тесса Томпсон (озвучивает Леди), Джастин Теру (озвучивает Бродягу) и др.

Компании Taylor Made, The Walt Disney Company, Walt Disney Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Далеко не все ремейки старых диснеевских мультфильмов получили хорошие отзывы. Это совершенно не помешало Walt Disney Pictures превратить анимационную историю «Леди и Бродяга» в фильм. А после сделать из этого эксклюзивный контент для нового видеокинотеатра.

Сюжет фильма показывает, как в доме супружеской пары появляется кокер-спаниель по кличке Леди. Собака поселяется в большом доме, где ее обожают и балуют. Идиллия не длится вечно, в какой-то момент хозяева начинают уделять питомцу мало внимания, готовясь к появлению ребенка. Леди боится перемен, а случайное знакомство с бродячим псом вселяет в домашнюю собаку еще больше сомнений в ее будущем. Но так уж складывается, что когда Леди по неприятной случайности теряется на улице, ее единственным проводником становится тот самый Бродяга.

Что интересно, новая версия «Леди и Бродяги» сохранила основную структуру истории, но при этом была несколько изменена. Так, владельцы собак стали полноценными героями со своей хоть и небольшой, но все же отдельной сюжетной линией. В мультфильме 1955 года иллюстраторы практически не показывали лиц, на экране мелькали лишь ноги хозяев. Теперь же их образы закреплены за актерами Кирси Клемонс и Томасом Манном.

Также у создателей ремейка не было надобности добавлять пометку об «устаревших культурных представлениях» (такое примечание появлялось на Disney+ перед просмотром старого мультфильма). Сцена с сиамскими кошками, в которой разглядели карикатуру на азиатов, была полностью переделана сценаристами. Да и актерский состав нового фильма получился вполне разнообразным, так что любые изъяны устаревшего восприятия были ликвидированы.

Со всеми изменениями и адаптациями «Леди и Бродяга» по-прежнему посвящен четвероногим персонажам. Их в фильме сыграли настоящие собаки, которых до начала съемок тренировали несколько месяцев. Правда, готовности выполнять команды не было достаточно для финального варианта ленты.

Создатели фильма решили, что говорящие собаки – это хорошая идея, поэтому не стали ограничиваться закадровым голосом. Они прибегли к CGI, наделив хвостатых персонажей специфической мимикой. Так у собак появились улыбки, зашевелились брови и прищурились глаза.

Конечно, Леди и Бродяга, которые ведут беседы и влюбляются в друг друга, более естественно воспринимаются в мультфильме. Но, признаться честно, их версии из фильма смущают намного меньше, нежели говорящие дикие звери в ремейке «Короля льва». Возможно, все дело в двух очаровательных собаках, которых удачно подобрали для съемок.

В целом, сюжет фильма «Леди и Бродяга» выстроен так, что его можно смотреть зрителю юного возраста. В нем много наивных и упрощенных моментов, напоминающих о том, что Walt Disney Pictures создает истории для детей, рассказывая им о добрых и плохих поступках. При таких раскладах взрослый во время просмотра может заскучать, но это не надолго.

Еще одна отличительная черта диснеевской кинопродукции – песни. Без них, естественно, не обошлось. Музыкальные номера в фильме крайне удачны и мелодичны, их совершенно не хочется прокручивать. В ленте играют джазовые мелодии, а в знаменитой сцене со спагетти звучит уже узнаваемая песня «Bella Notte».

Мультфильм «Леди и Бродяга» все еще остается классикой, которую захочется пересмотреть. Но и новому фильму можно дать шанс, он вполне может понравиться детям.