Рецензия на фильм Ma Rainey’s Black Bottom / «Ма Рейни Блэк Боттом»

Ma Rainey’s Black Bottom / «Ма Рейни Блэк Боттом» – последний фильм Чедвика Боузмана, умершего от рака в августе 2020 г.. Что ж, лучшего памятника этому талантливому актеру и не придумаешь.

Ma Rainey’s Black Bottom / «Ма Рейни Блэк Боттом» Жанр драма

Режиссер Джордж К. Вульф

В ролях Виола Дэвис (Ма Рейни), Чедвик Боузман (Ливи Грин), Колман Доминго (Катлер), Глинн Турман (Толедо), Майкл Поттс (Слоу Драг), Джереми Шамос (Ирвин), Джонни Койн (мистер Стердивант), Тейлор Пейдж (Дасси Мэй), Душан Браун (Сильвестр) и др.

Студии Escape Artists, Mundy Lane, Netflix

Год выпуска 2020

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Для начала о названии. Ma Rainey’s Black Bottom – это название популярной песни, которую в 20-х гг. прошлого века исполняла «королева блюза» Ма Рейни. Здесь Ma Rainey – имя певицы, а Black Bottom – название танца, возникшего в среде афроамериканцев и ставшего безумно популярным как раз в 1927 г., когда происходят события фильма. Ма Рейни – одна из первых чернокожих исполнительниц, выступления которых стали записывать. Фильм Ma Rainey’s Black Bottom как раз и рассказывает несколько приукрашенную историю одной такой записи, по большому счету, это слепок почти обычного дня из жизни певицы и членов ее ансамбля.

Ma Rainey’s Black Bottom – это экранизация одноименной пьесы американского драматурга Августа Уилсона, написанной в 1984 г. Она входит в так называемый «Питтсбургский цикл» автора, состоящий из десяти произведений, исследующих жизнь цветных американцев в различные десятилетия XX века. Две пьесы цикла, Fences (1985) и The Piano Lesson (1987), принесли Уилсону Пулитцеровскую премию за драматургию.

Идея экранизировать все пьесы Уилсона пришла в голову Дензелу Вашингтону, решившему стать продюсером этого проекта. Он договорился о дистрибуции с HBO, но в конечном счете в июне 2019 г. проект переехал на Netflix, а сами съемки прошли в июле-августе 2019 г. Так как перед нами пьеса, все ее события происходят, по сути, в одной локации, а несколько сцен на улицах Чикаго 1927 г. сняты в павильоне и на 90% состоят из компьютерной графики. На момент съемок Чедвик Боузман был уже тяжело болен и испытывал сильные боли, но никто на съемочной площадке даже не подозревал об этом.

По сюжету картины Ма Рейни в жаркий летний день приезжает на студию Paramount Records в Чикаго для того, чтобы записать несколько песен. В пьесе Уилсона дело было зимой, но смена времени года позволила добавить интересный свет и несколько забавных сцен. Ма Рейни на момент записи — все еще очень популярная певица, но она испытывает давление со стороны молодых исполнителей, перемены пугают ее. А тут еще и молодой трубач ее ансамбля Ливи Грин пытается перетянуть внимание на себя, вставляя в песни сольные импровизации и настаивая на записи именно его аранжировки Ma Rainey’s Black Bottom. Ну и кроме того, Ливи пытается флиртовать с Дасси Мэй, девушкой Ма Рейни (гомосексуальный мотив — не дань современной повестке, некоторые песни Ма Рейни имеют явно лесбийский оттенок). Очевидно, что конфликт старого и нового не кончится ничем хорошим.

Впрочем, Ma Rainey’s Black Bottom — не только о блюзе и творческом противостоянии двух артистов. Через бытовые сценки, диалоги и монологи персонажей автор пытается передать атмосферу, царившую в Чикаго 20-х гг., рассказать о жизни чернокожих в тот период. Здесь стоит понимать, что буквально за десять лет до событий фильма началась так называемая Великая миграция чернокожих из сельскохозяйственных Южных штатов на Север. В 1910-30-е гг. место жительства поменяли более 1,5 млн. афроамериканцев, весьма существенная даже по нашим временам цифра. В поисках хорошей жизни тысячи человек проехали полстраны, чтобы понять, что их положение на Севере не очень-то и отличается от того, что было на Юге.

Так как Ma Rainey’s Black Bottom – это экранизация драматического произведения, здесь не так уж много событий и все завязано на диалоги. Отличный способ раскрыть талант актера, тем более что диалоги в фильме просто блестящие. Августа Уилсона всегда хвалили за его музыкальный текст, в Ma Rainey’s Black Bottom его диалоги, наложенные на фоновую музыку и произнесенные с южным, присущим черным американцам акцентом, с глотанием гласных и сливанием слов в одно, становятся в прямом смысле белым стихом. Завораживающе, действительно какое-то блюзовое звучание. Именно поэтому мы крайне рекомендуем смотреть этот фильм с оригинальной дорожкой и субтитрами, диалоги того стоят, поверьте.

И хотя фильм посвящен вроде бы Ма Рейни, великолепно сыгранной Виолой Дэвис, большую часть времени на экране будет герой Чедвика Боузмана, трубач Ливи Грин. Очень эмоциональный, нетерпеливый, мечтающий об успехе прямо здесь и сейчас, молодой человек несет внутри себя тяжелую детскую травму. И когда в конце фильма у него отбирают его музыку, он ломается и падает в самый низ. Выхода нет, и запертая дверь, ведущая в никуда, через которую весь фильм пытается прорваться Ливи, — очевидный символ жизни чернокожих в довоенной Америке.

Финал, которого, кажется, ничего не предвещало, может показаться несколько надуманным и неоднозначным, с другой стороны, он вполне логичен. Забери у человека надежду, и он станет способен на любые безумства.

Как я писал в самом начале, Ma Rainey’s Black Bottom стоит посмотреть хотя бы ради игры Чедвика Боузмана. Он отдал этой роли, кажется, всего себя, прожил, прострадал ее до конца, сыграл как в последний раз. Это действительно фантастическое исполнение, несомненно лучшее в карьере актера, и оно вполне может принести ему посмертный «Оскар».

P.S. Одновременно с самим фильмом на Netflix вышла документалка Ma Rainey’s Black Bottom: A Legacy Brought to Screen, рассказывающая о съемках фильма, о самой Ма Рейни и содержащая интервью с актерами и членами съемочной группы. Рекомендуем.