Рецензия на фильм «НЕидеальный мужчина» / Ich bin dein Mensch

Среди кинопремьер августа появилась комедийная фантастика «НЕидеальный мужчина» (Ich bin dein Mensch). Это история об андроиде, который может заменить реального партнера, подстраиваясь под желания человека. Его тестирует ученая, которой категорически не нравится взаимодействовать с роботами.

«НЕидеальный мужчина» / Ich bin dein Mensch Жанр комедия, фантастика, драма

Режиссер Мария Шрадер

В ролях Марен Эггерт (Альма), Дэн Стивенс (Том), Ганс Лев (Джулиан), Вольфганг Хюбш (отец Фелсер), Анника Мейер (Кора), Фалилу Сек (Дин Роджер), Юрген Таррах (доктор Стьюбер), Генриетта Рихтер-Роль (Стеффи) и др.

Студии Letterbox Filmproduktion

Год выпуска 2021

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Фильм «НЕидеальный мужчина» (в англоязычных странах он выйдет в прокат под названием I Am Your Man) впервые показали на Берлинском кинофестивале. Там он получил «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль – это заслуга немецкой актрисы Марен Эггерт.

Еще одну ведущую роль в картине сыграл Дэн Стивенс, известный по сериалам «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey) и «Легион» (Legion). А постановкой и сценарием картины занималась Мария Шрадер – обладательница премии «Эмми» за работу над мини-сериалом «Неортодоксальная» (Unorthodox).

Фильм знакомит нас с Альмой – научным сотрудником музея в Берлине. По просьбе начальства героиня принимает участие в эксперименте, в ходе которого она должна стать тестировщиком новой разработки. К большому сожалению Альмы, это не касается рабочих проектов, но напрямую затрагивает ее личное пространство. Женщине приходится поселить у себя робота-гуманоида Тома. Он в течение трех недель будет собирать разнообразную информацию, чтобы по итогу эксперимента стать идеальным партнером абсолютно во всех сферах жизни. Искусственный интеллект в человекоподобной оболочке, созданный для комфортного сосуществования, вызывает у Альмы отторжение, однако выбора нет – ей придется смириться с присутствием андроида в ее квартире.

Сперва происходит неловкое знакомство между скептически настроенным человеком и роботом, совершающим банальные романтические поступки. По данным, имеющимся у Тома, его благородные действия непременно понравились бы 17 миллионам людей, вот только Альма не относится к этому числу. Со временем их общение более-менее налаживается, и героиня раскрывает свои взгляды на жизнь, а Том продолжает проявлять себя с разных сторон. Но может ли это закончиться настоящим романом?

Легко представить, как бы этот фильм снимали, скажем, в США – как вариант, он превратился бы в легкомысленную комедию с нереалистичным изображением технологий. Да и психологической драмой сюжет мог бы стать без проблем, для этого есть хорошая основа с эмоциональным отстранением – за ним кроются личные травмы из прошлого, которыми не хочется делиться даже с машиной. И научная фантастика тоже получилась бы – о социализации роботов, которые смогут создавать пары с людьми, избавляя многих от вынужденного одиночества.

В немецком фильме можно обнаружить все вышеперечисленное, однако фильм, увы, не находит одно главное направление. Он по-европейски лишен пафоса, но при этом нагроможден смысловыми акцентами, поэтому получается, что картина пытается быть одновременно забавной, грустной и предостерегающе-пророческой.

Сценарий хватается сразу за несколько тем, пытаясь выдать картину за ситуационную комедию, в которой есть место для глубокой жизненной печали. Комедийная составляющая здесь очень непринужденная и совсем не гиперболизированная – героям практически не приходится скрывать специфику своих отношений или, к примеру, справляться с техническими неполадками. Куда больше лента сосредотачивается на чувствах главной героини, которая начинает сомневаться в принятых решениях и до конца не понимает своих желаний.

Большинство событий происходят в центре Берлина (несколько сцен снято прямо среди внушительных экспонатов Пергамского музея), но герои также оказываются и за пределами города – когда Альма навещает отца, больного деменцией. Эта сюжетная линия, как и многие другие моменты фильма, подготавливает серьезную драматическую почву, но режиссер использует ее лишь наполовину, оставляя большое пространство из недосказанности.

Получается, что фильм пытается быть одновременно легкой комедией, философской фантастикой и чувственной драмой. Однако, вопреки стараниям актеров, картине не хватает шарма, чтобы объединить все это в одну нескучную историю.