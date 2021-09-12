Рецензия на фильм «Плохие домохозяйки» / Queenpins

Среди осенних кинопремьер появился комедийный фильм «Плохие домохозяйки» (Queenpins), в котором Винс Вон и Пол Уолтер Хаузер пытаются найти преступников, зарабатывающих большие деньги на продаже купонов. В основу сценария заложен реальный случай мошенничества в Аризоне, который нанес серьезный убыток известной продуктовой компании.

«Плохие домохозяйки» / Queenpins Жанр комедия

Режиссер Арон Годе, Гита Пуллапилли

В ролях Кристен Белл (Конни), Винс Вон (Саймон), Пол Уолтер Хаузер (Кен), Кирби Хауэлл-Баптист (ДжоДжо), Биби Рекса (Тина), Дайо Окенайи (Эрл), Джоэл Макхейл (Рик) и др.

Студии AGC Studios, Marquee Entertainment, Red Hour Films

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

В США многие покупатели активно используют купоны для того, чтобы получить скидки на товары из супермаркетов. Те, кто скрупулезно собирает купоны, может неплохо сэкономить на ежемесячном шоппинге. А те, кто догадывается перепродать их за полцены, может заработать целое состояние.

Конни (в исполнении Кристен Белл) — в прошлом олимпийская спортсменка, а ныне безработная, которая впустую потратила большие суммы на услуги репродуктивной медицины. Пытаясь справиться со стрессом, она собирает купоны, покупая домой неимоверное количество товаров по большой скидке. Однажды Конни обращает внимание на то, откуда приходят заветные листовки – оказывается, абсолютно все крупные компании печатают купоны на одной и той же фабрике в Мексике. Подговорив подругу, которая испытывает финансовые трудности (Кирби Хауэлл-Баптист), героиня собирается организовать подпольный бизнес. Осталось всего лишь пойти на хитрость, чтобы наладить схему поставки купонов, найти покупателей и умудриться скрыть свой доход.

Хоть фильм и основан на реальных событиях, зрителям в финале не покажут настоящих преступниц, провернувших аферу. Да и в СМИ можно найти лишь краткий пересказ истории о расследовании со стороны крупного производителя товаров, который потерпел убыток в результате мошеннических действий. Известно, что правонарушительниц было трое (в фильме третьей становится певица Биби Рекса, которая играет неправдоподобного хакера), они подделывали купоны на скидку (в кино героини промышляют оригиналами), затем продавали их через свой сайт, а полученные деньги вкладывали в покупку дорогих автомобилей и оружия.

Это объясняет, почему персонажи Queenpins порой ведут себя безрассудно, не знают, как справиться с большим наплывом денег и принимают совершенно дурацкие решения. Хаотичные поступки героинь, на которых начинают сыпаться крупные суммы, становятся почвой для легкой комедии. Моментами фильм даже пытается показать социальные проблемы действующих особ, но останавливается на полпути, чтобы ни в коем случае не испортить непринужденную атмосферу. Возможно, ленте как раз таки и не хватает серьезности со стороны создателей, которые по какой-то причине принимают решение дополнить историю туалетными казусами и интимными насмешками.

Все курьезы достаются актеру Полу Уолтеру Хаузеру, который обречен изображать нелепых персонажей, хотя сам артист неплохо справляется с драматичным материалом (примером тому стал фильм Richard Jewell, срежиссированный Клинтом Иствудом).

В картине Queenpins Хаузер играет специалиста, который предотвращает различные ущербы, нанесенные супермаркету. В основном он ловит пожилых клиентов, которые пытаются получить скидку на ходовые товары. У этого персонажа нет личной жизни, поэтому он с радостью посвящает себя делу о преступницах, пытаясь раскрыть «выдающуюся» аферу. Его напарником и более солидным игроком становится персонаж Винса Вона – это почтовый инспектор, который лучше разбирается в современных технологиях, но плохо понимает психологию покупателей.

Герои Пола Уолтера Хаузера и Винса Вона организовывают свое расследование, постепенно подбираясь к торговцам купонами, те же, благодаря своей неопытности и смехотворным случайностям, умудряются оставаться в тени.

Собственно, это все, что нужно знать о фильме, который делает ставку на узнаваемых актеров – они в очень простой форме покажут историю, основанную на реальных событиях.