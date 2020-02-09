Рецензия на фильм «Портрет девушки в огне» / Portrait de la jeune fille en feu

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В прокат вышел французский фильм «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu), получивший приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Это история из XVIII века, которую выдумала режиссер Селин Сьямма.

«Портрет девушки в огне» / Portrait de la jeune fille en feu Жанр драма

Режиссер Селин Сьямма

В ролях Ноэми Мерлан (Марианна), Адель Энель (Элоиз), Луана Байрами (Софи), Валерия Голино (мать Элоиз) и др.

Компании Lilies Films, Arte France Cinéma, Hold Up Films

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

Талантливая художница Марианна (Ноэми Мерлан) приезжает на полуостров, где она рассчитывает в короткие сроки выполнить обычный для нее заказ. Марианна должна поселиться в доме обедневших аристократов и написать портрет девушки по имени Элоиз (Адель Энель). Задача несколько усложняется, когда художница узнает, что Элоиз не намерена позировать, более того, она старается не показывать свое лицо, сторонясь посторонних.

На Каннском кинофестивале лента «Портрет девушки в огне» участвовала в основном конкурсе, где главный приз достался не ей, а корейской картине «Паразиты». Тягаться с непредсказуемой трагикомедией Пон Чжун Хо под силу разве что Квентину Тарантино (не зря они конкурируют в номинациях большинства престижных премий), но «Портрету девушки в огне» это вовсе и не нужно.

Это лента для тех, кто допускает неспешное раскрытие событий, разбавленное неторопливыми прогулками на фоне пасмурных морских пейзажей. Красота таких кадров заслуживает отдельного внимания. Например, сцены, снятые при дневном свете у подножия скал, напоминают картины. Кажется, что героиня Марианна рисует людей на полотнах, а оператор Клер Матон проделывает то же самое с пленкой.

Режиссер Селин Сьямма (выступала сценаристом к мультфильму My Life as a Courgette) совершенно не торопит события, сперва оставляя в сюжете недосказанность и, как может показаться, мистическую загадочность. А после постепенно добавляет беседы, в которых персонажи начинают проявлять себя.

Еще одна премия Каннского кинофестиваля (картина «Портрет девушки в огне» также получила «квир-пальму») дает подсказку о том, в каком направлении будет двигаться сюжет. И если первый час фильма все равно оставляет определенную интригу, то во второй половине проявляется мелодрама, которая местами навевает скуку и обозначает предсказуемость концовки.

Довольно часто неспешные эпизоды в кино разбавляют инструментальной музыкой, которая мгновенно меняет настроение фильма. Селин Сьямма предпочитает не делать этого, оставив музыкальные вставки исключительно для нескольких сцен, несущих в себе определенный смысл. Она оказывается права. Особенно хорошо работает хоровое пение, мгновенно меняющее настроение в кадре.

Излишеств нет не только в музыкальном сопровождении. Художники по костюмам тоже придерживаются минимализма, не отвлекая внимания от характеров главных героинь. Это касается и съемочного реквизита, сведенного до бытового минимума, к тому же подчеркивающего финансовое положение аристократической семьи.

Стоит отметить работу актрис Ноэми Мерлан и Адель Энель, которые гармонично вжились в образ своих героинь из XVIII века, не оставив и тени современности в кадре. Действующие лица картины не были вдохновлены реально существовавшими личностями, поэтому у артисток была свобода в создании новых персонажей, что по-своему выделяется на фоне многочисленных байопиков и экранизаций классических произведений.

«Портрет девушки в огне» – фильм с кадрами особой красоты. Что касается сюжета, то он развивается настолько неторопливо и порой излишне мелодраматично, что это может оттолкнуть зрителя.