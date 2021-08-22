Рецензия на фильм «Реминисценция» / Reminiscence

«Реминисценция» (Reminiscence) – это история о мире из недалекого будущего, где воспоминания используют в качестве подсказок, чтобы найти пропавшего человека. Увы, из научной фантастики в стиле нуар фильм довольно быстро скатывается в сентиментальную драму, в которой персонаж Хью Джекмана невыносимо долго страдает от изменчивой любви.

«Реминисценция» / Reminiscence Жанр научная фантастика, триллер

Режиссер Лиза Джой

В ролях Хью Джекман (Николас), Ребекка Фергюсон (Мэй), Тэндиве Ньютон (Воттс), Клифф Кертис (Сайрус), Дэниел Ву (святой Джо), Бретт Каллен (Уолтер), Анджела Сарафян (клиентка) и др.

Студии FilmNation Entertainment, Kilter Films, Michael De Luca Productions

Год выпуска 2021

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Фильм Reminiscence обещал довольно интересное зрелище с элементами фантастического триллера, поэтому картина могла стать одной из самых видных премьер лета. К тому же главные роли в нем сыграли Хью Джекман и Ребекка Фергюсон, которые ранее уже работали на одной съемочной площадке – актеры сыграли в мюзикле «Величайший шоумен» (The Greatest Showman).

Reminiscence – это мрачная история, которая происходит на фоне затопленного Майами, превратившегося в полуразрушенный мегаполис, где лодки становятся таким же транспортом, как и надземные вагоны метро. Днем здесь нестерпимо жарко, поэтому город возрождается лишь после заката солнца. В жизни людей, видевших не только природные катаклизмы, но и войну, почти не осталось радости. Поэтому многие пользуются услугой путешествия по собственной памяти, чтобы вновь почувствовать самые счастливые мгновения из прошлого, которые в силу обстоятельств уже никогда не повторятся.

Ник (Хью Джекман) – ветеран войны и владелец машины, благодаря которой любого человека можно погрузить в выбранное им воспоминание. В основном Ник зарабатывает на чужой ностальгии, но однажды он использует свою технологию, чтобы попытаться понять, что случилось с его любимой женщиной (Ребекка Фергюсон), пропавшей без объяснений. Герой становится заложником воспоминаний, выискивая в них правду, которая может стать ключом к разгадке и навсегда разрушить его спокойствие.

Режиссером, сценаристом и продюсером Reminiscence выступила Лиза Джой – известная благодаря сериалу «Мир Дикого Запада» (Westworld), который она создала вместе со своим супругом Джонатаном Ноланом (братом Кристофера Нолана).

«Реминисценцию» Лиза Джой превращает в нуар с закадровым голосом рассказчика, принадлежащим главному герою. Она показывает новый мир, в котором, вопреки техническому прогрессу, появилось меньше возможностей и больше отчаяния. Собственно, технический прогресс здесь можно увидеть лишь на примере машины, которую использует главный герой, так что в целом люди существуют без инновационных технологий, которые могли бы помочь справиться с потопом.

Герой Хью Джекмана объясняет нам, как устроена его жизнь, упуская детали завершившейся войны (безымянный военный конфликт на самом деле становится лишь размытым фоном для развития сюжета). Вместе с его рассказом мы видим впечатляющую картину полузатонувшего города, в котором процветает криминал. Однако прочувствовать масштаб печали и отчаяния, царящих в округе, не удается – все внимание фильма сконцентрировано на любовных стенаниях центрального персонажа.

Вообще, путешествия по отрывкам из прошлого, которое помогает разобраться в настоящем, – это всегда любопытная и захватывающая тема. Поначалу былые мгновения, которые можно извлечь и детально исследовать, кажутся крайне удачной основой фильма. Увы, сюжетные повороты в духе детективного расследования очень быстро превращаются в сплошную любовную одержимость, которая подвергает героя смертельной опасности, а зрителей — утомительным повторам (некоторые сцены из прошлого прокручиваются несколько раз).

Хью Джекман, конечно, делает со своей стороны все возможное, чтобы его герой был исполнен сомнений, гнева и мести. К сожалению, его персонаж не так многогранен, как хотелось бы – он ослеплен любовью, поэтому его стремления и действия замыкаются исключительно на одном человеке.

Что касается сюжетных поворотов, то во второй половине фильма они удивляют банальным драматизмом и совсем не радуют изобретательностью (не говоря уже о детективной составляющей). Второстепенные и отрицательные герои прописаны крайне неинтересно, единственный яркий персонаж – это напарница Ника, которую играет Тэндиве Ньютон (известная по сериалу Westworld).

Так что из-за сентиментального сценария Reminiscence становится не открытием, а скорее разочарованием этого лета. Но, стоит отметить, в картине есть эффектные сцены, в которых появляется Ребекка Фергюсон, а также один подводный эпизод с красивой постановкой. Так что визуальный ряд тут не так плох, как сюжет.