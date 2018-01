Финеас Тейлор Барнум – король мистификаций, создатель музея Барнума, который в середине XIX века посетило больше людей, чем проживало в то время в США, и цирка Barnum & Bailey, просуществовавшего почти 150 лет и закрывшегося в прошлом году. Бизнесмен, шоумен, писатель, издатель, политик, филантроп. Как же еще рассказать историю столь разносторонней личности, как не в мюзикле.

The Greatest Showman / «Величайший шоумен» Жанр мюзикл

Режиссер Майкл Грейси

В ролях Хью Джекман (Финеас Тейлор Барнум), Зак Эфрон (Филлип Карлайл), Мишель Уильямс (Черити Барнум), Ребекка Фергюсон (Йенни Линд), Зендая (Энн Уилер), Кила Сеттл (Летти Латс), Пол Спаркс (Джеймс Гордон Беннетт) и др.

Студии TSG Entertainment, 20th Century Fox

Год выпуска 2017

Интересно, что The Greatest Showman не имеет никакого отношения к посвященному Ф.Т. Барнуму бродвейскому мюзиклу Barnum, выдержавшему с 1980 г. 854 постановки и до сих пор идущему на лондонской сцене. Зато имеет отношение к совсем другому мюзиклу. Режиссер Beauty and the Beast Билл Кондон выступил в The Greatest Showman в качестве сценариста.

Несмотря на то что The Greatest Showman посвящен реальному человеку, это вовсе не биографический фильм, слишком уж много исторических деталей здесь упрощено или переиначено в угоду красивости, за что картину, кстати, вполне заслуженно ругают. Например, за растянувшееся на 20 с гаком лет повествование дочки Барнума не успевают вырасти ни на год. Да и разница между Кэролайн и Хелен все-таки семь, а никак не два года. Опять-таки, и невероятный по тем временам контракт с Женни Линд был расторгнут исключительно по денежным соображениям и по согласию сторон, а не из-за роковой страсти. Но из скучных финансовых отчетов не сделать настоящее шоу, поэтому – да здравствуют мистификации, ведь главный герой картины так любил их.

The Greatest Showman – яркое, красивое костюмированное шоу, как раз в том стиле, что ставил сам Ф.Т. Барнум. Шоу, в котором музыкальные номера смешиваются с танцами, акробатическими этюдами и выступлением диких животных. Кстати, знаменитый Jumbo, чье имя стало нарицательным, тоже выступал когда-то в цирке Барнума. Как и сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры, благодаря которым в языке и появилось выражение «сиамские близнецы». Бородатая женщина, человек-волк, почти настоящая русалка, самый толстый человек на свете – совсем не уроды, а необычные люди, достойные уважения, говорит нам Барнум устами Хью Джекмана. И продолжает свою крамольную мысль еще дальше – люди всех цветов кожи тоже имеют право на уважение. Это, кстати, почти дословное повторение реальной речи бывшего шоумена Барнума, ставшего сенатором: «Человеческая душа, которая была создана Богом и за которую умер Христос – это не то, над чем стоит потешаться. Она может жить в теле китайца, турка, араба или гугенота – и оставаться все тем же бессмертным духом».

Хью Джекман – отличный выбор исполнителя на роль Ф.Т. Барнума. Он вполне комфортно чувствует себя в мюзиклах, не стесняется собственного голоса и отлично выглядит в романтических костюмированных фильмах (вспомним хотя бы милую наивную Kate & Leopold). Вообще, актерский ансамбль в The Greatest Showman действительно неплох. Улыбчивая Мишель Уильямс в роли жены Барнума. Ребекка Фергюсон, очаровавшая нас еще в Mission: Impossible – Rogue Nation, просто ошеломительная в роли одной из первых звезд шоу-бизнеса в истории – оперной дивы Женни Линд (в середине XIX века в газетах США использовалось слово «Линдомания»). Модная Зендая, которая, оказывается, умеет играть драматические роли. Даже Зак Эфрон может быть после The Greatest Showman оправдан за свое кривляние в Baywatch.

Главное, чего не хватает The Greatest Showman – оригинальности. То ли мы видели уже слишком много мюзиклов, то ли создатели фильма намеренно повторяют классические мизансцены и декорации. Да, всем мюзиклам присуща некоторая шаблонность, герой должен пройти путь с самых низов наверх, сорваться, понять, что он оторвался от корней, и вернуться к успеху в компании друзей и близких. Happy end обязателен. И все же хотелось бы, чтобы изобилующая реальными, а не выдуманными поворотами история Ф.Т. Барнума была подана более оригинально.

Те же самые претензии можно высказать и в адрес музыкальных номеров. Они безусловно яркие, красочные, богато поставленные… но не запоминающиеся. Нечто подобное по декорациям, танцам и аранжировке мы уже видели. И не раз. Тот же La La Land удивляет больше, в том числе и нестандартными подходами к стандартам мюзикла. The Greatest Showman же не хватает изюминки, почти все композиции, за исключением разве что Never Enough и This Is Me слишком уж приторные и традиционные. Одним словом, если саундтрек La La Land можно было месяцами слушать и в отрыве от картинки, с The Greatest Showman так не получится.

И все же The Greatest Showman – совсем неплохой музыкальный фильм. На него стоит сводить в кинотеатр свою девушку или жену, или посмотреть его позже в домашней обстановке. Скорее всего, вы не пожалеете о потраченном времени.