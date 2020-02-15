Рецензия на фильм «Сенсация» / Bombshell

Фильм «Сенсация» (Bombshell) получил «Оскар» в категории лучший грим и прически. Работа команды гримеров видна на примере Шарлиз Терон и Николь Кидман – их внешность трансформировали с помощью протезов, благодаря которым артистки стали похожи на известных телеведущих. В других номинациях картина наград не получила, хоть она и пыталась отобразить ситуацию, основанную на реальных событиях.

«Сенсация» / Bombshell Жанр драма

Режиссер Джей Роуч

В ролях Шарлиз Терон (Мегин Келли), Николь Кидман (Гретхен Карлсон), Марго Робби (Кайла Посписил), Джон Литгоу (Роджер Айлз), Марк Дюпласс (Дуглас Брант), Конни Бриттон (Бет Айлз), Эллисон Дженни (Сюзан Эстрич), Бриджетт Ланди-Пейн (Джулия Кларк), Малкольм Макдауэлл (Руперт Мердок), Кейт Маккиннон (Джесс Карр), Пи Джей Бирн (Нил Кавуто), Эшли Грин (Абби Хантсман) и др.

Компании Columbia Pictures, Blumhouse Productions

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

Драма «Сенсация» переносит зрителя в 2015 год, показывая работу рейтингового американского канала Fox News. Телеведущая Мегин Келли модерирует президентские дебаты, в рамках которых журналистка вступает в словесное столкновение с представителем республиканской партии Дональдом Трампом. В этой ситуации Келли надеется на поддержку канала, в то время как внутри его команды вот-вот вспыхнет большой конфликт – одна из сотрудниц готова заявить о сексуальных домогательствах со стороны главного исполнительного директора Роджера Айлза. Келли тоже есть о чем рассказать, однако для нее, как и для многих других женщин из Fox News, это может стать финалом карьеры.

В самом начале фильма создатели «Сенсации» предупреждают, что некоторые сцены картины созданы для драматического эффекта. Тем не менее, в процессе просмотра оказывается, что лента не успевает уделять время эмоциональному состоянию героев. Фильм в первую очередь стремится восстановить детали реальных событий пятилетней давности. По этой причине на экране появляется бесчисленное количество персонажей, знакомых преимущественно американским зрителям. Так что перед просмотром стоит запомнить ключевые имена, фигурирующие в истории, дабы не потеряться в мелькающих фигурах (хотя это, скорее всего, неизбежно).

Поначалу авторы фильма изо всех сил стараются упростить информацию, разрушая четвертую стену. Шарлиз Терон, перевоплотившаяся в Мегин Келли, обращается к зрителям, рассказывая, как устроен мир Fox News. И без дополнительных подсказок понятно, что популярность канала – это результат управленческой деятельности Роджера Айлза (его играет Джон Литгоу). Он не является владельцем медиа (компанией управляет семья Мердоков – эту фамилию тоже придется запомнить), но Айлз — властный человек, который устанавливает правила и оказывает давление на работников, что впоследствии и стало темой создания фильма.

Режиссер «Сенсации» Джей Роуч ранее выпускал картины с политической тематикой (Game Change, The Campaign), поэтому неудивительно, что помимо харрасмента, он не обходит стороной и предвыборную гонку республиканцев. Роуч умудряется совместить отснятые им кадры с реальным интервью Дональда Трампа, подчеркивая невежество человека, ставшего президентом.

По правде говоря, желание режиссера поместить в фильм как можно больше деталей (какими бы важными они ни были) не производит ошеломляющего эффекта. Далеко не каждый зритель сможет преданно следить за сюжетом, в надежде получить максимально подробный анализ конфликта, к которому многие и так относятся со скептицизмом.

Хорошо, что в ленте есть персонаж Марго Робби (ее героиня стала собирательным образом, в котором сценаристы отразили опыт разных женщин, работавших на Fox News в течение долгих лет). Актриса появляется в сценах, которые демонстрируют главную проблему, о которой идет речь в фильме – это беспомощность перед влиятельным человеком, злоупотребляющим властью.

К счастью, ни молодую журналистку, ни еще одну телеведущую Гретхен Карлсон (в исполнении Николь Кидман), замешанную в этом деле, сценаристы не пытаются идеализировать. У героинь есть амбиции и желание построить успешную карьеру, что заметно влияет на их поступки (в этом фильм напоминает сериал The Morning Show, к тому же в обоих проектах играет Марк Дюпласс).

Сложные корпоративные разбирательства, конечно, заинтересуют немногих, даже если они открывают неприглядную сторону телевидения. А вот перевоплощение известных актеров как минимум привлекут к себе внимание.

Все-таки «Сенсация» не зря получила «Оскар» за лучший грим. Над его созданием трудился Кадзу Хиро – человек, который превратил Гэри Олдмена в Уинстона Черчилля (для фильма Darkest Hour). На этот раз Кадзу Хиро тщательно поработал над внешностью Шарлиз Терон, изменив форму ее подбородка, носа и даже век. Также гример постарался над образом Джона Литгоу, у которого получилось стать копией Роджера Айлза.