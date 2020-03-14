Рецензия на фильм Spenser Confidential / «Правосудие Спенсера»

Западные студии массово переносят даты выхода потенциальных блокбастеров на «когда-то попозже», кинотеатры закрыты на карантин – значит, самое время вспомнить о стриминговых сервисах, тем более что по числу привлеченных звезд фильмы, выходящие на них, давно уже не уступают кинорелизам. Например, на этой неделе на Netflix вышел полицейский боевик Spenser Confidential Питера Берга с Марком Уолбергом в главной роли.

Spenser Confidential / «Правосудие Спенсера» Жанр детектив, боевик

Режиссер Питер Берг

В ролях Марк Уолберг (Спенсер), Уинстон Дьюк (Хоук), Алан Аркин (Генри Симоли), Элайза Шлезингер (Сисси Дэвис), Букем Вудбайн (Дрисколл), Майкл Гэстон (капитан Джон Бойлан) и др.

Студии Original Film, Netflix

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Спенсер был хорошим полицейским – честным, ответственным, неравнодушным… а потом он отсидел пять лет в тюрьме за нападение на вышестоящего офицера. Единственное его желание после выхода на волю – выучиться на водителя-дальнобойщика, уехать в Аризону и начать все сначала. Вот только в день его выхода из тюрьмы его бывшего начальника, того самого капитана Бойлана, на которого он в свое время напал, жестоко убивают, а единственного подозреваемого, другого полицейского, находят застрелившимся в машине возле собственного дома. Спенсер и хотел бы проигнорировать все происходящее, продолжить учебу и уехать-таки в Аризону, но не может. Не такой он человек.

Spenser Confidential – это, с некоторым количеством изменений и сокращений, экранизация детектива Айса Аткинса «Страна чудес», входящего в серию романов о Спенсере (его первое имя никогда не называется), начатую еще Робертом Паркером в 1973 г. Аткинс подхватил эстафету после смерти Паркера в 2010 г. На текущий момент в серию входит 49 романов, а экранизация Netflix — уже четвертая попытка перенести детективы на телеэкран. Судя по окончанию Spenser Confidential, Netflix планирует продолжить свою серию.

Режиссер Питер Берг и актер Марк Уолберг нашли друг друга в 2012 г. С тех пор в главных ролях ВСЕХ фильмов Питера Берга снимается именно Марк Уолберг: Lone Survivor (2013), Deepwater Horizon (2016), Patriots Day (2016), Mile 22 (2018) и вот теперь Spenser Confidential. И хотя не эти фильмы, а Daddy’s Home и Transformers: The Last Knight сделали Марка Уолберга самым высокооплачиваемыми актером 2017 г., гонорары за фильмы Берга тоже были немаленькие. Одним словом, Берг и Уолберг – хорошо сработавшийся дуэт… вот только по Spenser Confidential этого почему-то не видно.

Возможно, виной тому на редкость предсказуемый сценарий, где главного злодея можно просчитать буквально в первые пятнадцать минут фильма, а главный герой выделяется лишь одной чертой – невероятной упёртостью и умением держать удар. Остальные персонажи фильма тоже не отличаются какой-то сложностью характеров. Бывшая подружка Спенсера – амбициозная стерва, которая не может простить ему пять лет в тюрьме. Напарник Спенсера, Хоук – типичный миллениал, громадный детина с повадками ребенка. Единственный, кто радует в этом фильме, так это звезда The Kominsky Method Алан Аркин, исполняющий роль Генри Симоли, ментора и друга Спенсера.

Spenser Confidential выглядит как бюджетный полицейский боевик родом из 90-х. Единственная фишка Спенсера – умение переносить побои и попадать в неприятности, ну и полное незнакомство с современными технологиями. Вообще, бюджетность здесь ощущается буквально во всем, начиная с постановки драк, заканчивая небольшим актерским составом, простенькой операторской работой и монтажом. Похоже, Netflix изначально планировал снять этот фильм дешево, вот именно так он и выглядит.

Очевидно, что в кинотеатре у Spenser Confidential не было никаких шансов собрать хоть сколько-нибудь приличную кассу, но сейчас, в связи с переносом многих фильмов и закрытием залов, у него появился шанс. А там, глядишь, Netflix сподобится на продолжение. Надеемся, в следующий раз с более вменяемым сценарием и большим вниманием к проработке персонажей.