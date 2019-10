Рецензия на фильм The Laundromat / «Прачечная»

The Laundromat – это черная комедия о международном скандале с утечкой документов юридической компании Mossack Fonseca из Панамы, произошедшем в апреле-мае 2016 г. Том самом скандале, в ходе которого был найден офшор президента П. Порошенко на $3000 и многие политики из разных стран мира вынуждены были оправдываться или подали в отставку. Оскароносный Стивен Содерберг решил снять фильм в духе The Big Short, рассказывавшего о мировом экономическом кризисе 2008 г., но, кажется, немного перестарался в процессе.

The Laundromat / «Прачечная» Жанр черная комедия

Режиссер Стивен Содерберг

В ролях Мерил Стрип (Эллен Мартин), Гэри Олдмен (Юрген Моссак), Антонио Бандерас (Рамон Фонсека), Шарон Стоун (Ханна), Дэвид Швиммер (Мэттью Куирк), Джеффри Райт (Мальхус Ривин Бонкэмпер), Маттиас Шонартс (Майвуд), Джеймс Кромвелл (Джо Мартин), Мелисса Рауш (Мелани), Роберт Патрик (капитан Перри), Розалинд Чао (Гу Кайлай) и др.

Студии Anonymous Content, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Если вы уже успели забыть суть скандала с «Панамскими документами», а скорость вброса «информации» сейчас настолько велика, что это и немудрено, вкратце напомним суть дела. В 2015 г. анонимный источник внутри панамской компании Mossack Fonseca переслал огромный объем финансовых документов в адрес немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. В руки журналистов попали данные о 214,488 офшорных компаниях за период с 1977 по 2015 гг. Архив размером в 2,6 TB содержал 11,5 миллионов файлов, понадобился почти год, чтобы журналисты из 115 изданий в 80 странах мира проанализировали весь полученный объем данных. 3 апреля 2016 г. произошла публикация результатов расследования. В бумагах были найдены фамилии действующих и бывших глав правительств разных стран мира, премьер-министров, членов королевских семей, родственников и детей руководителей государств. Скандал получился нешуточный. Где-то, как в Китае и России, публикацию просто проигнорировали, где-то, как в Исландии, премьер-министр был вынужден уйти в отставку. The Laundromat рассказывает о скандале, связанном с компанией Mossack Fonseca, в духе фильма The Big Short. Со вставками, поясняющими сложные моменты, со взглядом чуть со стороны, с юмором, порой достаточно черным.

Режиссер The Laundromat Стивен Содерберг – творец-многостаночник. Кинорежиссёр, продюсер, сценарист, оператор и монтажёр в одном лице. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за фильм Sex, Lies, and Videotape (1989), «Оскара» за лучшую режиссуру за фильм Traffic (2000) и двух «Эмми» за лучшую режиссуру и монтаж телефильма Behind the Candelabr (2013). Впрочем, широкой публике Содерберг лучше известен как режиссер фильмов Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) и Ocean’s Thirteen (2007). Понятное дело, что ему ничего не стоит привлечь к своей новой работе целую плеяду звезд, тем более, если здесь замешаны немалые деньги Netflix. Содерберг не подвел и даже немного перестарался.

The Laundromat просто лопается от звезд первой и второй величин, многим из которых достались крохотные роли буквально на 30 секунд, как, например, Шарон Стоун, почётному украинцу Роберту Патрику, Джеймс Кромвеллу, звезде «Друзей» Дэвиду Швиммеру и звездочке «Теории Большого взрыва» Мелиссе Рауш. Ну а на главных ролях у нас звезды первой величины. Мерил Стрип играет выдуманного персонажа Эллен Мартин, которая пытается разобраться в мире офшорного бизнеса после трагической гибели мужа, а вот Гэри Олдмен и Антонио Бандерас исполняют роли вполне реальных Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, владельцев той самой Mossack Fonseca. По совместительству Моссак и Фонсека исполняют роль рассказчиков, поясняющих зрителям принципы работы своей компании и нюансов создания офшоров.

Впрочем, с количеством эпизодов с рассказчиками и их постановкой Стивен Содерберг явно переборщил. Если в The Big Short подобных вставок было всего четыре, с Марго Робби, Энтони Бурденом, Ричардом Талером и Селеной Гомес, то в The Laundromat их чуть ли не десяток. Причем оформлены они настолько ярко, что это разрывает повествовательный ряд фильма.

Кроме того, дурную шутку с The Laundromat играет и число звезд. В определенный момент фильма ты ловишь себя на мысли, что ждешь не дальнейшего рассказа о злоключениях персонажей, пострадавших от действия офшорных компаний, а того, кто из звезд появится в кадре следующим. Вторую часть фильма вы будете ломать себе голову над тем, кто снялся в роли одного второстепенного, но очень важного для этой истории персонажа. Его секрет раскроют только перед финальными титрами.

Еще одно отличие The Laundromat от The Big Short в том, что финальная часть The Big Short — совсем не комедия, а достаточно тяжелая драма, в то время как The Laundromat переходит на серьезный тон буквально в последнюю минуту хронометража, да и то, речь, которую толкает героиня Мерил Стрип, больше похожа на левацкую пропаганду, чем на серьезное обвинение в адрес несовершенства юридической и налоговой системы США.

Стивен Содерберг, который выступил в The Laundromat в качестве режиссера, продюсера, оператора и монтажера одновременно, очень хотел снять новый The Big Short, но перестарался. В итоге его фильм выглядит как черная комедия с элементами политической сатиры, но при этом слабо цепляет зрителя. После просмотра вы будете вспоминать скорее звезд, которые успели засветиться в ленте, чем скандал с «Панамскими документами» и людей, которых он затронул.