Рецензия на мультфильм «Йети» / Abominable

Мультфильм Abominable в кинотеатрах показывают под более подходящим ему названием «Йети». В нем точно нет ничего отвратительного или ужасного. Это история о дружбе девочки и магического создания, которым предстоит отправиться в захватывающее и местами опасное путешествие.

«Йети» / Abominable Жанр мультфильм

Режиссер Джилл Калтон

В ролях Хлоя Беннет (Йи), Тензинг Норгай Трэйнор (Джин), Элберт Цай (Пенг), Джозеф Иззо (Эверест), Сара Полсон (доктор Зара), Эдди Иззард (коллекционер Берниш) и др.

Студии DreamWorks Animation, Pearl Studio

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Главная героиня мультфильма – девочка Йи, тяжело переживающая смерть отца. Втайне от своей семьи подросток по вечерам убегает на крышу дома и играет на скрипке, которая напоминает ей о погибшем родителе. Однажды поднявшись туда, она находит огромное пушистое существо, дрожащее от страха. Оно не умеет говорить, но Йи все равно находит с ним общий язык и дает ему имя Эверест, догадываясь о происхождении незнакомца. Оказывается, за ним охотятся плохие люди, желающие заполучить йети в свою коллекцию. Девочка не может бросить испуганного гостя и пытается помочь ему найти дорогу домой. В этой миссии к ней неожиданно присоединяются два друга.

Мультфильм стал результатом сотрудничества DreamWorks Animation и китайской компании Pearl Studio. Их совместный проект можно смело назвать удачным и подходящим для любой аудитории. К тому же он открывает новые географические горизонты – «Йети» показывает реально существующие места, воспроизведенные с помощью реалистичной анимации. Завязка сюжета происходит в Шанхае, а оттуда главные герои отправляются в живописные регионы Азии.

Что касается производственной части, то за нее в большей мере отвечали представители американской студии. Художником-постановщиком выступил Макс Боас, известный своей работой над мультфильмом «Кунг-фу панда». Режиссером и автором сценария тоже стала американка ­– Джилл Калтон. Она трудилась над «Историей игрушек» и была одной из создательниц «Шрека».

Судя по всему, проекту все же немного не хватило индивидуальности, которая могла появиться с учетом азиатской тематики. История развития персонажей и преследующих их злодеев – все это в целом уже где-то было. Как и вполне предсказуемый кульминационный момент.

Но это не оспаривает того, что мультфильм получился еще одним образцом качественной работы DreamWorks Animation. В кадре появляется большое количество детализированных элементов, которые одинаково хорошо передают атмосферу неоновых городов, цветочных полей и гранитных скал. Шерсть йети и волосы главной героини запоминаются на уровне ощущений, как будто в кинозале была возможность прикоснуться к ним рукой (конечно, такое уже было, но это все равно восхищает).

В «Йети» есть много юмора, лишенного неуместных взрослых отсылок. Сценаристу Джилл Калтон удалось пошутить над увлечением смартфонами и показать беззаботность, которая появляется у персонажей, оторванных от цивилизации и полностью предоставленных природе. Вместе с забавными эпизодами Калтон осторожно затрагивает тему эмоциональной травмы главной героини. В стремлении защитить чудесное существо девочка отвлекается от своей утраты и постепенно приходит к пониманию, что ее связь с папой не была утеряна.

К важным моментам, связанным с переживаниями героини, можно отнести эпизоды с игрой на скрипке, в которых создатели мультфильма с помощью магических проявлений воплощают внутреннюю силу. Кстати, соло на скрипке, которое играет героиня Йи, исполнил скрипач Марк Бэрроу.

Еще в мультфильме звучит «Fix You» – самая узнаваемая и проверенная песня Coldplay, которая, кажется, подойдет практически к любому визуальному ряду. И уж точно к приключениям с доброжелательным пушистым созданием, смотрящим на мир голубыми глазами.

«Йети» идеально подходит для семейного просмотра. Мультфильм насыщен красочными кадрами, в нем есть динамичный сюжет и интересные персонажи. Он ненавязчиво несет посыл о том, как важно защитить природу, и может рассмешить как взрослых, так и детей.