Рецензия на мультфильм «Клаус» / Klaus

Выбор новых киноисторий с рождественской атмосферой в этом году не так велик. Большой прокат особо ничем не радует, поэтому в такие моменты очень кстати на помощь приходит Netflix. На стриминговом сервисе можно посмотреть остроумный анимационный мультфильм «Клаус» (Klaus), который стал возрождением рисованной анимации.

«Клаус» / Klaus Жанр мультфильм

Режиссер Серджо Паблос

Роли озвучивали Джейсон Шварцман (Джаспер), Джонатан К. Симмонс (Клаус), Рашида Джонс (Альва), Джоан Кьюсак (миссис Крам), Уилл Сассо (мистер Эллингбо), Норм Макдональд (лодочник Монгенс), Неда Магретте Лабба (Маргу) и др.

Компании The SPA Studios, Aniventure, Atresmedia Cine

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Мультфильм предлагает свою версию легенды о том, как появился Санта-Клаус, и показывает, почему он вообще взялся за трудоемкую доставку подарков. История крайне интересна еще по одной причине: вопреки ожиданиям, основная сюжетная линия лишена фантастических элементов. Поэтому летящая оленья упряжка – это скорее нелепая случайность, нежели волшебный трюк.

Действия мультфильма начинаются в королевской почтовой академии. Терпение главного почтмейстера испытывает его сын Джаспер, привыкший к богатой и праздной жизни. Вместо учебы наследник предпочитает отдых в шелковых постелях и наслаждение деликатесами. Чтобы покончить с этим, отец отправляет его на работу в далекий город Смеренсбург, где Джаспер должен наладить работу почтовой службы.

Такое задание становится настоящей проблемой для главного героя. Во-первых, Смеренсбург оказывается холодным и неуютным пристанищем. Во-вторых, жители города разделены на два враждующих клана. Все свои силы они посвящают мелким козням и, естественно, не тратят время на коммуникацию с помощью переписки. У Джаспера нет никакой надежды на то, что он сможет выполнить работу и покинуть ненавистный город. Все меняется, когда парень встречает угрюмого столяра по имени Клаус, живущего в лесу.

Создатель мультфильма – испанский аниматор Серджо Паблос. Скорее всего, его имя не так узнаваемо, как творения Паблоса. Мало кто знает, что именно Серджо придумал идею франшизы «Гадкий я» (Despicable Me), которая принесла Universal Pictures хорошую прибыль. До этого он трудился над анимацией Walt Disney Pictures, воссоздавая истории о Тарзане и Геркулесе.

Когда Серджо Паблос продумывал альтернативную историю Санта-Клауса, он решил не прибегать к компьютерной графике, отдавая предпочтение рисованной анимации. Несмотря на хорошую репутацию, для нового проекта Паблос долго не мог найти ни инвесторов, ни дистрибьюторов. Это побудило его основать свою анимационную компанию, а на помощь Серджо пришел вездесущий Netflix, который щедро профинансировал мультфильм (интересно, что это произошло в тот же период, когда Netflix взялся за драму The Irishman Мартина Скорсезе, отвергнутую другими компаниями).

Классическая анимация действительно имеет право на жизнь, более того, она вполне может конкурировать с мультфильмами, предлагающими чересчур реалистичных персонажей. Однако без новых приемов вряд ли можно обойтись. Понимая это, Паблос и его команда аниматоров применили технологию объемного освещения и текстурирования, чтобы создать эффект глубины картинки. Дабы оценить это, нужно привыкнуть к стилю изображения героев и обратить внимание на детали фона.

В мультфильме довольно много действующих лиц и, как ни странно, центральной фигурой выступает совсем не Клаус, хотя история-то как раз о нем. Но в гуще событий чаще находится сумбурный богатей, угодивший в непривычные для него условия. Манера героя попадать в неловкие ситуации и по-остроумному обреченно принимать провалы становится основой мультфильма. Этого персонажа удачно озвучивает Джейсон Шварцман, чей голос стоит послушать в оригинале.

Также в мультфильме звучит саамская речь, которая намеренно остается без перевода. Ее можно услышать от маленькой девочки, являющейся представительницей финско-угорского народа. Это придает рассказу особенный элемент, который даже не пришлось придумывать – создатели всего лишь обратились к колоритным лапландским истокам.

Кстати, город Смеренсбург, в котором происходят события мультфильма, не совсем выдумка. Скорее это гиперболизированное изображение городка Смеренбург, который когда-то существовал в Норвегии. Чтобы передать атмосферу северного климата, царящего там, аниматоры используют нагнетающие серые оттенки. А когда история получает свое развитие, постепенно добавляют к ним насыщенных красок.

Как и полагается для каждого рождественского произведения, в «Клаусе» есть своя мораль и призыв к свершению добрых дел. От этого посыла не становится тошно, во многом из-за того, что мультфильм показывает приземленную версию появления Санта-Клауса. Главные герои в нем располагают к себе, а шутки веселят. Остается лишь принять не совсем удачное музыкальное сопровождение (здесь это современные песни, не попадающие в настроение), и тогда просмотр будет отлично воспринят всей семьей.