Рецензия на мультфильм Toy Story 4 / «История игрушек 4»

Мультфильмы Pixar всегда имели двойное дно, но в Toy Story 4 студия, кажется, превзошла саму себя. Веселый и задорный мультфильм для детей на деле оказался серьёзным посланием к их родителям – попыткой поговорить о кризисе среднего возраста и необходимости отпускать тех, кого любишь.

Toy Story 4 / «История игрушек 4» Жанр мультфильм

Режиссер Джош Кули

Роли озвучивали Вуди (Том Хэнкс), Базз Лайтер (Тим Аллен), Долли (Бонни Хант), Миссис Дэвис (Лори Меткалф), Джесси (Джоан Кьюсак), Бо Пип (Энни Поттс), Выдэлык (Тони Хейл), Дюк Кабум (Киану Ривз) и др.

Студии Pixar, Walt Disney Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Честно говоря, многим, и вашему покорному слуге в том числе, казалось, что Toy Story 3 (2010) подвела финальную черту под историей ковбоя Вуди, Базза Лайтера, Спиральки, семейной пары Картофельных Голов и других игрушек, но оказалось, что Pixar еще есть что сказать на эту тему. И, самое главное, это не вымученный сиквел ради сиквела, а вполне логичное продолжение и теперь уже, наверное, действительно завершение истории Вуди.

Для юных зрителей Toy Story 4 – это просто еще одно веселое приключение, в которое отправляются игрушки вместе со своей юной хозяйкой Бонни, у которой они оказались в конце Toy Story 3. У Бонни сложный период, ей пора начинать ходить в детский сад (на самом деле это, кажется, подготовительный класс школы и особенности локализации), поэтому она нервничает. Вуди, несмотря на запрет игрушек в саду (все-таки это школа), в первый день отправляется вместе с хозяйкой и случайно помогает ей создать новую игрушку – Выдэлыка (в оригинале Forky, в русской версии мультфильма – Вилкинс) из пластиковой вилко-ложки и проволоки. Теперь Выдэлык — лучший друг девочки, но проблема в том, что собранный из мусора человечек совсем не хочет быть игрушкой, он хочет быть мусором. Вуди пытается вразумить нового друга Бонни и рассказать ему, как важно и ответственно быть игрушкой.

Собственно, в Toy Story 4 есть все, что нужно для хорошего детского фильма. Во-первых, яркие персонажи, а к привычному ансамблю присоединяются несколько старых потерянных героев и несколько новых, одного из которых, кстати, озвучил в оригинале Киану Ривз. Во-вторых, интересные приключения, а игрушки традиционно отправляются освобождать своих друзей из нехорошего места. В-третьих, неплохие шутки, как совсем легкие детские, так и более серьезные, рассчитанные на взрослых. Но, и это самое главное, в мультфильме есть присущая Toy Story легкость вместе с умением деликатно поднимать серьезные темы.

Ведь на самом деле история Вуди, который стал не нужен своему ребенку — это история родителей, которые должны уметь отпустить своих детей, когда придет время, и найти себе новую цель в жизни. Пожить для самих себя, в конце концов. Кроме того, в Toy Story 4 можно найти тему токсичных отношений и бессмысленных ожиданий, в которых некоторые прожигают свою жизнь. И… вы не поверите, снова тему гиперопеки. Кажется, в США действительно переживают по этому поводу.

Есть в мультфильме даже… антипотребительская нотка. Да, несмотря на то, что главная цель Disney – продать как можно больше игрушек по популярным мультфильмам, в Toy Story 4 ощущается некий протест против коньсюмеризма, который олицетворяет собой Выдэлык. Ведь порой воображение ребенка оживляет совсем не подходящие для игры предметы и, сделанная в прямом смысле из мусора игрушка, может быть намного важней купленной за огромные деньги брендированной и разрекламированной пустышки. Кстати, дождитесь финальных титров, там спрятано несколько коротких сцен, одна из которых просто пронзительно трогательная.

Интересно, что изначально режиссером Toy Story 4 должен был быть сам Джон Лассетер, один из основателей Pixar и создатель двух первых фильмов, а Джош Кули должен был занять место его помощника, со-режиссера. Но в итоге Лассетер отошел в сторону, в том числе и из-за связанного с ним сексуального скандала, и Кули получил права полноценного режиссера. Интересно, что за 14 лет работы в Pixar Кули вырос от простого раскадровщика до сценариста, режиссера короткометражных и вот теперь режиссера полнометражных фильмов. Что ж, можно сказать, что и здесь смена поколений прошла удачно, Джош Кули справился.

И традиционно хочется отметить техническую часть Toy Story 4. Технологии Pixar продолжают совершенствоваться год от года, и если на нарисованных в традиционной манере игрушках это не так заметно, то в сцене дождя в самом начале мультфильма Pixar показывает просто какое-то запредельное качество графики и физики воды. Впрочем, очень грамотная работа с освещением видна практически во всех кадрах картины.

Что ж, Toy Story 4 кажется вполне логичным окончанием истории, которого нам, возможно, не хватало после третьей части. Решатся ли в Disney на продолжение? Кто знает, в 2010 г. они не планировали и четвертой части. Поживем, увидим. Пока же мы можем с чистой совестью порекомендовать Toy Story 4 для просмотра как детям, так и их родителям. И, возможно, родителям в первую очередь.