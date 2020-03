Рецензия на сериал «Кипо и эра чудесных зверей» / Kipo and the Age of Wonderbeasts

На Netflix можно найти довольно приличное количество постапокалиптических историй, которые знакомят с командой главных героев, приспособившихся к условиям нового мира. В этом году появилась еще одна – на сей раз в формате мультсериала, который подражает эстетике аниме и предлагает знакомство с мутировавшими зверями, перенявшими человеческие черты и привычки. Речь идет о фэнтези «Кипо и эра чудесных зверей» (Kipo and the Age of Wonderbeasts), где рядом с дивными существами появляются представители человеческой расы.

«Кипо и эра чудесных зверей» / Kipo and the Age of Wonderbeasts Жанр мультсериал

Создатели Билл Волкофф, Рэдфорд Сехрист

В ролях Кипо Оак (Карен Фукухара), Волф (Сидней Микайла), Бенсон (Кой Стюарт), Дейв (Деон Коул), Манду (Ди Брэдли Бейкер), Лио Оак (Стерлинг Браун), Сонг Оак (Джи Янг Хан), Скарлеманьи/Хьюго (Дэн Стивенс), Юмян Хаммерпо (Стивен Блум), Джамак (Джейк Грин) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 10

Кипо – имя главной героини, которая выросла в подземелье, где годами скрывались люди. После несчастного случая Кипо впервые в жизни оказалась на поверхности Земли. Здесь для нее абсолютно все непривычно и удивительно: здания укрыты гигантскими растениями, а вокруг шастают животные, изрядно мутировавшие и изменившие правила своего существования. Кипо, не осознающая реальную опасность окружающей среды, пытается отыскать путь домой. В это время она встречает других странников, которые становятся для девочки лучшими друзьями, помогающими ей выжить в этом удивительном, но очень опасном мире.

«Кипо и эра чудесных зверей» – это экранизация веб-комикса, производством которой занималась студия DreamWorks Animation. Исполнительным продюсером выступил Рэдфорд Сехрист, ранее работавший над мультфильмами «Как приручить дракона 2» (How to Train Your Dragon 2) и «Пингвины Мадагаскара» (Penguins of Madagascar).

Работу над анимацией доверили южнокорейской студии под названием Studio Mir, которая до этого сделала мультсериал «Легенда о Корре» (Avatar: The Legend of Korra) для канала Nickelodeon, а также воплотила фантастические приключения «Вольтрон: Легендарный защитник» (Voltron: Legendary Defender) для Netflix.

В «Кипо и эра чудесных зверей» Studio Mir использовала стилистику аниме, смешав ее с американским подходом к созданию мультфильмов. В целом манера и повадки центральных персонажей вполне обычны, но в особо эмоциональные моменты в человеческих персонажах изредка проскальзывают знакомые элементы японской анимации: например, появляются дрожащие глаза или происходит изменение пропорций тела при беге.

Но больше всего подражание эстетике аниме заметны при изображении пейзажей. В мультфильме их очень много, и все они наполнены красочными деталями, показывающими, как изменился мир, когда люди потеряли над ним контроль. Каждый эпизод – это визуальный аттракцион с изобилием разрушенных и заброшенных зданий, среди которых проделали свой путь всевозможные виды растений. Над этими некаменными джунглями возвышается звездное небо, на котором аниматоры делают особый акцент, важный для главной героини.

Среди постапокалиптических панорам то и дело появляются новые виды животных, которых можно назвать самой любопытной частью мультсериала. Абсолютно каждый эпизод представляет новых персонажей со звериным обличьем и человеческими чертами, изображенными с остроумным комизмом. Например, пчелы живут в ритме дабстеп вечеринки, а еноты посвящают свою жизнь фитнес-тренировкам. Здесь встречаются и более опасные персонажи, которые существуют по законам бандитской группировки и, конечно, обнаруживается главный отрицательный герой, которого стоит бояться всем, кто дорожит своей свободой.

Первые серии «Кипо и эры чудесных зверей» кратко объясняют происходящее, а заодно формируют команду, которой предстоит пуститься в диковинные приключения. Особенность мультсериала в том, что детали его мира порой бывают более захватывающими, нежели некоторые события (так происходит в следующих эпизодах). Но, тем не менее, создатели сценария постоянно используют самые популярные сюжетные приемы из фильмов. Так что герои столкнутся с внутренними конфликтами, травмами из прошлого и даже услышат каминг-аут (не стоит забывать, что это Netflix).

Еще одна запоминающаяся черта мультсериала – это саундтрек, созданный Кьером Леманом, который ранее отвечал за музыкальное сопровождение в мультфильме «Человек-паук: через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Для «Кипо и эры чудесных зверей» Леман подбирал музыку, ориентируясь на увлечения персонажа-меломана, добавляя в его плейлист неизбитые ритмичные треки.

«Кипо и эра чудесных зверей» — это не только красочное приключение, наполненное музыкой. Благодаря главной героине мультсериал подводит к мысли, что общий язык можно найти практически с каждым, если попытаться наладить простую человеческую коммуникацию. На этом, правда, сюжет не заканчивается, в конце первого сезона есть большая сюжетная интрига, открывающая путь во второй сезон.