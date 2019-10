Рецензия на сериал «Марианна» / Marianne

Если нужно назвать проекты Netflix, просмотр которых может напугать, в первую очередь вспоминается американский хоррор «Призраки дома на холме» (The Haunting of Hill House). Но он, оказывается, не такой уже и страшный. Новый французский сериал «Марианна» (Marianne) вселяет намного больше ужаса и тревоги.

«Марианна» / Marianne Жанр ужасы

Создатели Самюэль Боден, Куок Данг Чан

В ролях Виктуар Дю Буа (Эмма), Люси Бужена (Камилла), Тифен Давьо (Аврора), Ральф Амуссу (Себи), Мехди Мескар (Тонио), Мирей Хербстмайер (мадам Дежерон), Клара Брайман (Марианна), Альбан Ленуар (инспектор Ронан), Патрик д’Асумсао (священник) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайт IMDb

Французский сериал вышел на стриминговом сервисе еще в сентябре, однако из-за специфики жанра и отсутствия известных имен в касте на него обратили внимание немногие. Неожиданно с промоушеном помог Стивен Кинг, опубликовавший в Twitter свою похвалу в адрес «Марианны». По словам писателя, сериал понравится тем, кто любит, когда его пугают. В этом Кингу можно доверять.

Итак, сюжет сериала знакомит с молодым автором бестселлеров по имени Эмма. Она пишет романы о жуткой ведьме Марианне, скрывая, что этот персонаж являлся ей во сне. Эмма принимает решение покончить с ужасами и объявляет о своем намерении перейти к созданию более серьезной литературы. Ее планам мешает внезапное появление школьной подруги, которая требует возвращения писательницы в родной город Эльден. Сумасшедшая женщина утверждает, что ведьма из книг существует в реальной жизни, и к этому времени Марианна завладела телом человека. Эмма старается игнорировать навязчивые требования безумной, однако вскоре происходит трагедия, и главной героине, вопреки ее желанию, приходится посетить Эльден.

Когда события сериала переносятся в морской город с возвышающимся над ним маяком, становится понятно, что просмотр будет нелегким. В «Марианне» для зрителей припрятано большое количество моментов, которые погружают в нарастающее напряжение и ощутимый дискомфорт (не зря же Стивен Кинг составил похвалу).

Постепенно к сюжету о ведьме добавляется еще одна интрига – 15 лет назад в Эльдене с главной героиней и ее друзьями произошло что-то, о чем они предпочитают не вспоминать. Стоит заметить, что эту линию с событиями из прошлого сценаристы используют с большой хитростью, удерживая тех, кто подумывает о прекращении просмотра сериала. Интерес к скрытой тайне может победить отвращение к некоторым деталям.

Шоураннер Самюэль Боден (ранее работал над французским телевизионным проектом Lazy Company) активно задействует гадкие визуальные элементы, превращая их в дополнительный способ запугивания зрителя. При этом Боден превосходно справляется и с классическими приемами из ужастиков: сериал наполнен сценами с ожиданием, всматриванием в темноту и опасением увидеть нечто ужасное. Шоураннер пользуется тем, что у него нет ограничения по времени, как это бывает в полнометражных хоррорах, и щедро осыпает сериал затяжными эпизодами, испытывающими выдержку даже самых стойких поклонников ужасов.

Наиболее сильный эффект производит игра артистки Мирии Хербстмайер – она перевоплощается в женщину, чье тело забирает себе ведьма Марианна. Результат получается поистине жутким. Мимика и речь Хербстмайер настолько зловещи, что их не сможет превзойти даже компьютерная графика, которая тоже присутствует в сериале.

Дерзкую писательницу Эмму со сложным характером и пристрастием к алкоголю играет Виктуар Дю Буа (появлялась в фильме Call Me by Your Name). Типаж персонажа совсем не новый, но он действительно подходит Виктуар. Она, как и другие актеры из основного состава, не переигрывает в моменты испуга, правдоподобно вживаясь в свою роль.

Отдельно хочется упомянуть структуру сериала, который собрал в себе самые распространенные элементы хорроров, но при этом получился по-своему оригинальным. Так как в «Марианне» есть много сюжетных линий и персонажей, Самюэль Боден переходит от сцены к сцене с помощью перелистывания страниц, что помогает зрителю быстро переключать внимание. Иногда это действительно необходимо, так как общая атмосфера истории крайне мрачная, но в сериале есть моменты повседневной жизни, выбивающиеся из концепции ужастика. У них бодрый темп, яркая цветопередача и даже мимолетный юмор. Из-за этого часть эпизодов отличается по стилю съемки, что очень бросается в глаза, однако не становится минусом сериала. Скорее его особенностью.

А вот распределение сценария аж на восемь серий кажется явным перебором. Будь сериал на пару часов короче, его устрашающие приемы работали бы до самой последней минуты. Но и в этом есть свои плюсы – у создателей было предостаточно времени, чтобы раскрыть историю злой силы (чем довольно часто в ужастиках пренебрегают) и даже оставить зацепку для возможного продолжения (хотя вот этого, возможно, делать не стоило).