Рецензия на сериал «Рагнарек» / Ragnarok

«Рагнарек» / Ragnarok – это норвежский фэнтезийный сериал, который можно посмотреть на Netflix. Центральным персонажем здесь выступает Тор, однако он пока еще не повелевает громом, да и обладателем могущественной силы его не назовешь. Он лишь ученик средней школы, в котором вот-вот пробудится его естество, а пока внутренние силы колеблются, герой пытается разобраться в тайнах своего города.

«Рагнарек» / Ragnarok Жанр драма, фэнтези

Создатель Адам Прайс

В ролях Давид Александр Шохолт (Магне), Йонас Страндт Гравли (Лауритс), Тереза Фростад Эггесбе (Сакса), Герман Томмераас (Фьор), Генриетта Стинстрап (Турид), Гисли Орн Гардарссон (Видар), Одд Магнус Уильямсон (Эрик) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 6

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Действие сериала происходит в вымышленном городке Эдда. Туда переезжает парень Магне, чья мать получает работу в местной влиятельной индустриальной компании, принадлежащей семье Ютуль – то есть местным богачам, оказывающим влияние на все сферы жизни. По приезду в город Магне сталкивается с пожилой женщиной, изрекающей пророчество и пробуждающей в нем сверхъестественные силы. Для парня, который не привык привлекать к себе внимание, это становится большим испытанием, ведущим его на путь осознания своей сущности. Он также начинает интересоваться изменениями окружающей среды, выясняя, что источником загрязнения природы являются фабрики Ютуль.

Исходная точка сериала довольно-таки неплоха – это переосмысление скандинавских мифов, происходящее на фоне актуальных экологических проблем. В центре сюжета оказываются тинейджеры, поэтому краткую информацию о тонкостях мифологии мы получаем на первом школьном уроке, который посещает Магне. Также в качестве дополнения каждая серия начинается с мифологических терминов, несущих подсказки о грядущих событиях.

Сценаристы не тянут время, сразу открывая зрителю, что Магне – это бог грома по имени Тор, которому необходимо пробудить и обуздать свои сверхъестественные силы. Также в сериале появляются другие мифологические персонажи, получившие современную трактовку (отличающуюся от версии Marvel в Thor: Ragnarok).

Из-за того, что протагонист сериала довольно мучительно пытается осознать и принять свою трансформацию, у сериала есть потенциал развиваться в мрачном, а от этого интересном направлении. Магне – угловатый парень, не стремящийся к подвигам, чью сущность другие воспринимают как проявление психических отклонений. Однако шоураннеры берут крайне разочаровывающий ориентир, начиная подражать американским подростковым сериалам, оставляя «Рагнарек» без скандинавской непосредственности. Если первые эпизоды еще справляются с фэнтезийной интригой, то дальше все происходит по избитому сценарию романтической школьной драмы, написанной без особого вдохновения, в которой спецэффекты мелькают гораздо реже, нежели крутые ученики в школьных стенах.

Чтобы не было никаких сомнений в том, что шоураннеры подражают концепциям некогда популярных проектов, в сериале даже улавливается характерный саундтрек – песня «Midnight City» группы M83, которую уже много раз задействовали в кинематографе, исчерпав ее до невозможности.

Больше всего разочаровывает то, как сценаристы изображают семью Ютуль, представляющую единую силу антагонистов. Все начинается с зацепки, ведущей к их индустриальной компании, которая должна раскрыть тему экологического кризиса. Вслед за этим происходит более близкое знакомство с каждым членом семейства, которое превращается в сборник клише из других сериалов и фильмов о сверхъестественном, давно утративших свою актуальность. От скандинавского сериала такой банальной злодейской бравады ожидаешь меньше всего, особенно в контексте борьбы с климатическими изменениями.

Более приятным бонусом к сериалу становится местность, где разворачиваются события. Съемки проходили в городе Одда, поэтому серии разбавляют кадрами красивейшего фьорда и даже съемками каменного выступа, известного как «язык Тролля». Благодаря этому в шести эпизодах «Рагнарека» все же ощущается скандинавская атмосфера, правда, этого крайне мало для истории, посвященной личности Тора.