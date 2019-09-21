Рецензия на сериал «Шпион» / The Spy

На Netflix вышла шестисерийная драма «Шпион» (The Spy) с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Сериал основан на истории израильтянина, проникшего в высшие эшелоны политического и военного общества Сирии. Он также рассказывает трагическую историю разлуки с семьей, для которой не остается места в жизни разведчика.

«Шпион» / The Spy Жанр драма

Создатели Гидеон Рафф, Макс Перри

В ролях Саша Барон Коэн (Эли Коэн), Хадар Ратсон Ротем (Надя Коэн), Яэль Эйтан (Майя), Ноа Эммерих (Ден Пелег), Нассим Си Ахмед (Маази), Морад Зауи (Бенни) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайт IMDb

The Spy посвящен нескольким годам жизни реально существовавшего мужчины по имени Эли Коэн. Он родился в семье еврея, который эмигрировал в Египет из сирийского города Алеппо. В зрелом возрасте Коэн переместился в Израиль – там он женился и трудился бухгалтером в универмаге. При этом Эли мечтал устроиться на работу в службу внешней разведки «Моссад». Мирная жизнь не могла вытеснить его воспоминания о временах, когда он участвовал в операции по перемещению евреев из Египта в Израиль.

Сериал начинается с небольших эпизодов 1965-го года. Дабы понять, что происходит, сценаристы показывают события за 6 лет до этого. Сирийцы открывают огонь по израильским территориям, страна находится в опасности. «Моссад» хочет предотвратить атаки, поэтому ищет кого-то, кто может стать разведчиком на сирийской стороне. Подходящей кандидатурой оказывается Эли Коэн – он владеет иностранными языками, и из-за внешности его часто принимают за араба. Коэн сразу же приступает к программе, в рамках которой его обучают основным навыкам шпиона. После этого «Моссад» планирует отправить Эли в Аргентину, где можно наладить связи в арабском обществе. Попав за границу, герою предстоит выдавать себя за богатого предпринимателя с выдуманным именем Камиль Амин Таабет, который хочет перебраться в Сирию и якобы оказывать поддержку местной армии.

Шоураннером сериала выступил режиссер Гидеон Рафф. Он написал сценарий к израильскому сериалу Hatufim, рассказывающему о солдатах, которые вернулись из плена. Позже на его основе сделали популярный в Америке сериал Homeland.

Свой новый сериал Гидеон Рафф снял по биографии человека, с которой знаком весь современный Израиль. Перед режиссером стояла непростая задача придерживаться фактов, не искажая героизм Эли Коэна, а также показать эмоциональную составляющую жизни разведчика. Поэтому режиссер встретился с женой Коэна – Надей, которая поделилась воспоминаниями о муже. Неспроста ее линия тоже есть в сериале, в исполнении актрисы Хадар Ратсон Ротем она показана крайне трепетно и волнительно. Рафф считает нужным делать акцент на том, что Коэн, находясь вдали от дома, все так же остро чувствует связь со своей супругой.

Самого Эли Коэна играет его однофамилец и британский комедийный актер Саша Барон Коэн. Сложно забыть начало карьеры Саши в нулевых, когда он перевоплощался в придуманного им персонажа Бората и провоцировал вокруг себя скандалы. Позже были и другие образы, вживаясь в которые, Саша Барон Коэн выводил из себя как случайных прохожих, так и знаменитых политиков. Выходки актера часто балансировали на грани между сатирой, попадающей в очевидные проблемы общества, и глупым эпатажем. Даже играя более сдержанные роли в кино (появлялся в фильмах Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street и Les Misérables), он продолжал делать карьеру комика. Из-за своего специфического подхода к съемкам Саша Барон Коэн не прижился в байопике о Фредди Меркьюри (участники Queen не сработались с ним), зато он оказался неожиданно хорош для роли израильского разведчика.

Даже если все предыдущие проекты Саши Барона Коэна вызывают раздражение, его работа над сериалом The Spy полностью меняет мнение об актере. Удивительно, но Саша Барон Коэн умеет быть серьезным и уместным. Ему удается показать две абсолютно разные жизни одного героя. С одной стороны, это простой израильтянин и любящий семьянин Эли Коэн, а с другой — богатый бизнесмен Камиль Амин Таабет, чье общество крайне интересно для высокопоставленных чиновников. Саша Барон Коэн дает возможность по-человечески посмотреть на двойную игру, которую вынужден вести шпион. Перед нами не всемогущий Джеймс Бонд, но профессионал с отточенными навыками, у которого есть свои слабости.

Интересно, что контрастом между жизнью Эли Коэна в Израиле и в Сирии выступает не только поведение героя. Шоураннер Гидеон Рафф придумал, как рассказать историю с дополнительным акцентом – он разделил сериал на несколько цветовых передач. События, происходящие в Израиле, показаны в тусклых, почти выцветших тонах. А вот с момента трансформации Эли Коэна в Камиль Амин Таабета в кадре появляется все больше насыщенных оттенков. Сперва это может сбивать с толку (учитывая, то, что одна из бомбежек по Израилю тоже оказывается окрашена яркими цветами), однако со временем к таким скачкам привыкаешь.

Еще Гидеон Рафф почти на старте первой серии раскрывает, к чему приводит шпионская деятельность Эли Коэна. Это совсем не вредит сериалу, наоборот, еще больше погружает в череду событий, где помимо противостояния двух стран есть человеческий фактор. Так что вовлеченность в сюжет остается даже при ознакомлении с Википедией и развязкой, показанной в начале.

Вместе с отличной работой актеров каждая серия The Spy получается одинаково захватывающей и лаконичной. Всех событий из жизни разведчика Эли Коэна не уместить в несколько часов, однако показанного хватает, чтобы проникнуться удивительной, пусть местами и украшенной художественными приемами, историей.