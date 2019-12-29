Рецензия на сериал «Темные начала» / His Dark Materials

Сериал «Темные начала» (His Dark Materials) – это экранизация одноименной трилогии Филипа Пулмана. Ее выпускают каналы BBC One и HBO, которые уже пообещали продолжение истории во втором сезоне.

«Темные начала» / His Dark Materials Жанр фэнтези

Создатель Джек Торн

В ролях Джеймс Макэвой (лорд Азриэл), Дафни Кин (Лира Белаква), Рут Уилсон (Мариса Колтер), Энн-Мэри Дафф (Ма Коста), Кларк Питерс (магистр Иордан-колледжа), Джеймс Космо (Фардер Корам), Эрион Бакаре (лорд Карло Бореал), Уилл Кин (отец Макфейл), Лусиан Мсамати (Джон Фаа), Гэри Льюис (Торольд), Эндрю Скотт (Джон Парри), Лин-Мануэль Миранда (Ли Скорсби) и др.

Канал BBC One, HBO

Год выпуска 2019

Серий 8

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В первом сезоне «Темные начала» передают сюжет романа «Северное сияние». Перед нами разворачивается история из другого мира, отдаленно похожего на наш. Там в небе летают дирижабли, а у каждого человека есть деймон – проявление души, которое воплощается в животное.

Девочка-сирота по имени Лира (Дафни Кин) живет со своим деймоном в Оксфорде, где она находится под защитой ученых. Героиню навещает ее дядя лорд Азриэл (Джеймс Макэвой), проводящий на Севере исследования, которые могут изменить представление о системе мироздания. Азриэл отправляется в очередную экспедицию, отказавшись брать Лиру с собой. Однако девочка не остается в колледже, внезапно ее забирает миссис Колтер (Рут Уилсон) – ученая, очаровывающая Лиру красивыми речами. В это время объявляются некие Жрецы, похищающие детей. Грядут тяжелые времена, но Лира пока не знает, что вскоре ей предстоит сыграть решающую роль в масштабных событиях.

Идея превратить экранизацию в сериал – это лучшее, что можно было сделать с произведениями Филипа Пулмана. В придуманном писателем мире так много деталей, сюжетных поворотов и аллюзий, что их просто невозможно уместить в полнометражный фильм. Это стало предельно ясно еще в 2007 году, когда появилась лента The Golden Compass. Несмотря на внушающий уважение актерский состав (там снялись Николь Кидман, Дэниел Крэйг, Ева Грин), картина не смогла передать весь смысл романа.

У сериала «Темные начала» для этого есть намного больше времени и пространства в сценарии. Под руководством шоураннера Джека Торна (работал над фильмом The Aeronauts и еще не вышедшей экранизацией The Secret Garden) сериал разделяется на несколько сюжетных линий. Все они по-своему важны для понимания происходящего. Благодаря восьми эпизодам, длительностью около часа каждый, раскрыться успевает не только центральный персонаж, но и второстепенные герои, чьи характеры получают четкие очертания за счет их поступков.

Возможно, поклонникам трилогии Пулмана не понравится, что сценаристы перед началом завязки открывают основные моменты, которые становились понятны лишь по мере прочтения книг. Однако, чтобы прояснить происходящее для зрителей, не читавших романы, по-другому поступить не получится. При этом в сериале удается сохранить интригу общего замысла, а также удержать интерес вокруг предназначения Лиры.

Что действительно радует, так это уместное изображение деймонов, чей внешний вид во многом характеризует людей, которым они принадлежат. Для съемок сериала решили не задействовать настоящих животных, вместо этого были изготовлены деревянные марионетки, управляемые кукловодами. Они находились в кадре, что избавило актеров от необходимости вести беседу с тем, кого они не видят. На этапе редактирования марионеток заменили на компьютерную графику, которая очень точно передала движения зверей. Их наделили реалистичной шерстью или перьями, а озвучка, благодаря которой деймоны заговорили, не лишила этих персонажей правдоподобности.

Также удачным оказался актерский состав сериала, который получил личное одобрение от Филипа Пулмана. Юная актриса Дафни Кин (хорошо проявила себя в фильме Logan) становится идеальным воплощением любопытной и отважной Лиры. Джеймс Макэвой появляется редко, но успевает передать своевольные черты лорда Азриэля. Актриса Рут Уилсон, играющая миссис Колтер, прекрасно понимает суть своего персонажа, постепенно раскрывая его слабые и жестокие проявления.

Это далеко не единственные актеры, запоминающиеся в первом сезоне. Каст сериала очень большой, и в нем также стоит отметить Энн-Мэри Дафф (цыганка Ма Коста), Лина-Мануэля Миранда (аэронафт-наемник) и Эриона Бакаре (чей персонаж лорд Бореал получил отдельную линию, ставшую зацепкой для событий второго сезона).

Продолжение сериала «Темные начала» должно быть весьма интересным, поэтому первый сезон пропускать не стоит. Это в меру мрачная и достойная экранизация романа, в которой удалось передать акценты Пулмана, обращающего внимание на систему контроля общества.

Возможно, в каждой серии есть некоторые вольности в интерпретации текста и повторения для зрителей, не знающих сюжет трилогии. Тем не менее, это не мешает смотреть сериал на одном дыхании.