Рецензия на сериал The Mandalorian / «Мандалорец»

Как и Apple TV+, аналогичный сервис Disney – Disney+, начавший работу месяц назад, страдает от недостатка оригинального контента. Понятное дело, у Disney есть огромный каталог старых фильмов, включая всю линейку Marvel и Lucasfilm, но запускаться с лишь одним новым игровым сериалом – это большой риск. Впрочем, все дело в том, какой это сериал. Disney сделала ставку на Star Wars и не прогадала. Каждую серию The Mandalorian, первого игрового сериала во вселенной «Звездных войн», выходящую раз в неделю, активно обсуждают, растаскивают на мемы и цитаты. Мандалорец и его необычный спутник стали настоящей интернет-сенсацией 2019 г. Если вы опасаетесь спойлеров, прекратите читать прямой сейчас, не просматривайте картинки в этой статье и на всякий случай отключитесь от интернета.

The Mandalorian / «Мандалорец» Жанр фантастика

Создатель Джон Фавро

В ролях Педро Паскаль (Мандалорец), Джина Карано (Кара Дьюн), Ник Нолти (Куиил), Джанкарло Эспозито (мофф Гидеон), Карл Уэзерс (Гриф Карга), Эмили Суоллоу (Оружейник), Вернер Херцог (Клиент), Тайка Вайтити (дроид IG-11), Омид Абтахи (доктор Першинг), Джулия Джонс (Омера) и др.

Канал Disney+

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Прежде чем перейти непосредственно к сериалу, давайте вспомним, кто такие мандалорцы и какое место они занимают во вселенной «Звездных войн». Самые известные мандалорцы мира Star Wars – это Джанго Фетт и его сын/клон Боба Фетт. Первый стал донором для создания армии клонов Республики и был убит во время битвы на Джеонозисе мастером-джедаем Мейсом Винду. Второй прославился тем, что поймал самого Хана Соло и погиб (на самом деле нет) в пасти сарлакка в Большой яме Каркуна на Татуине. Некоторое время после анонса The Mandalorian, когда никакой детальной информации о сериале еще не было, интернет-сообщество предполагало, что шоу может быть посвящено судьбе Бобы Фетта после его спасения из желудка сарлакка. Люди, не очень сведущие во вселенной «Звездных войн», продолжают считать так и по сей день.

Виной тому характерная мандалорская броня, которую не снимая носят как Джанго и Боба Фетты, так и до сих пор безымянный герой The Mandalorian (известно только имя, данное ему при рождении, которым он не пользуется). Дело в том, что мандалорцы – это не раса, а скорее нечто вроде военно-религиозного ордена. Мандалорцем может стать кто угодно, принявший догматы Пути Мандалора. А броня позволяет всем мандалорцам, независимо от их расовой принадлежности, выглядеть одинаково, ощущая своеобразную общность. Броня и оружие для мандалорцев – атрибуты культа, поэтому в присутствии посторонних они никогда не снимают шлем, предпочитая питаться в одиночестве.

«Вот почему вы не можете истребить нас. Мы не сидим на одном месте – мы рассеяны по галактике. Нам не нужны властители или лидеры – так что вы не можете уничтожить наше командование. Мы можем прожить без технологии – и оттого в состоянии сражаться голыми руками. Расовая подоплека или кровное родство – не про нас, наши ряды пополняются всеми желающими присоединиться. Мы больше, чем просто народ или армия. Мы – культура. Мы – идея. И ровно как вы не способны убить идею, от наших рук вы, без сомнения, умереть способны».

– Мандалор Разрушитель

За свою долгою историю мандалорцы успели побывать и врагами Империи, и ее союзниками. К моменту начала киносаги Star Wars мандалорцы рассеяны по Галактике и занимаются работой наемников, в первую очередь охотников за головами. Охотниками были Джанго и Боба Фетты, охотником является и главный герой The Mandalorian, откликающийся обычно на прозвище Мандо. Собственно, сериал начинается с одного из заказов Мандо, который вынуждает его в конце концов нарушить кодекс Гильдии охотников за головами и, выступив против уже заплатившего деньги клиента, спасти цель. Тут, правда, стоит понимать, кто является целью Мандалорца.

Рассказать о сериале The Mandalorian без спойлеров практически невозможно, но, учитывая количество мемов с главными героями сериала, заполонившими Сеть, только человек, проведший последний месяц в анабиозе, не знает, кто является спутником Мандалорца. Это существо самой загадочной расы Star Wars, представители которой всего лишь несколько раз появлялись даже в рамках расширенной вселенной, в которую входят тысячи книг, комиксов и игр. Говорят, сам Джордж Лукас не рекомендовал авторам касаться этой темы, сохраняя интригу вокруг культовой для всех «Звездных войн» фигуры. Неудивительно, что появление представителя этой расы в The Mandalorian и зашкаливающая мимишность этого существа, которое во всех официальных документах проходит как Дитя, сделало его любимцем публики и породило огромное количество фанатских работ и мемов.

The Mandalorian, события которого происходят сразу после падения Империи в оригинальной трилогии Star Wars, использует многие приемы, заложенные Лукасом в первых фильмах. Вместо дорогостоящей компьютерной графики здесь, как и в фильмах 70-80-х гг. прошлого века, зачастую используются реальные декорации и куклы, причем, кажется, те же самые, что в Star Wars 1977 г. Мало того, в пятой серии The Mandalorian герои попадают в Мос-Эйсли на Татуине, в ту самую кантину, в которой познакомились Хан Соло и Люк Скайуокер. Даже больше, один из второстепенных персонажей фильма сидит за тем же самым столом на том же самом месте, что Хан в свое время, и тоже пытается выставить себя очень крутым парнем. Вообще, подобных отсылок к героям, существам и локациям первой трилогии Star Wars в The Mandalorian огромное количество в каждой из серий.

А еще в этом сериале масса отсылок к классическим вестернам 50-60-х гг. прошлого века. Учитывая, что и сами оригинальные Star Wars были космическим вестерном, это совсем не удивительно. Впрочем, порой эти отсылки слишком уж прямолинейны. Например, четвертая серия The Mandalorian – это буквально покадровый пересказ Seven Samurai / Magnificent Seven, а перестрелка в первой серии – классическая сцена из любого фильма о Диком западе, той же Guns of the Magnificent Seven, например. Авторы The Mandalorian и не скрывают, что снимают космический вестерн, а фигура Мандалорца здесь – это типичный немногословный стрелок-одиночка в духе героев Клинта Иствуда.

Кстати, совсем непонятно, зачем Disney взяла на роль Мандалорца актера с такой характерной и очень подходящей для вестерна внешностью как Педро Паскаль. Дело в том, что за уже вышедшие пять из восьми серий Мандалорец, как и положено представителям его народа, ни разу не снимает шлем. Мало того, за каждую серию главный герой произносит в лучшем случае десяток слов, так что под шлемом, по большому счету, могу бы прятаться кто угодно.

The Mandalorian напоминает оригинальную трилогию Star Wars не только атмосферой и временем действия, но и… спецэффектами. Как уже говорилось выше, многие сцены здесь сняты без традиционного CGI, с использованием кукол и реальных декораций. И это видно. Тот же спутник Мандалорца управляется кукловодами, большинство инопланетян в кадре либо актеры в гриме, либо куклы. Конечно, эффекты в духе 80-х гг. прошлого века выглядят по сегодняшним меркам несколько странно, но удивительным образом добавляют фильму шарма.

Кстати, в работе над The Mandalorian применялась новая технология, основанная на игровом движке Unreal Engine от Epic Games и видеостенах вместо традиционных зеленых/синих задников. На эти стены выводилась построенная графическим движком сцена, перспектива в которой менялась в зависимости от движения камеры. Такой подход позволил значительно удешевить съемку ряда эпизодов и сделать их более реалистичными. С другой стороны, в части сцен отчетливо видно, что задник проецируется как в фильмах 60-70-х гг. прошлого века.

The Mandalorian, несмотря на очень простой сценарий и прямолинейные цитаты из классических вестернов, неплохой сериал, который приятно смотрится. Он подкупает харизматичными героями, отсылками к оригинальной трилогии Star Wars, отличной музыкой и неплохой картинкой. Очень интересно, куда авторы заведут историю Мандалорца и что будет с загадочным ребенком в конце сезона. С одной стороны, создатели сериала ограничены событиями новой трилогии Star Wars, с другой – между событиями Return of the Jedi и The Force Awakens прошло целых тридцать лет, в которые можно впихнуть не один сериал.

Похоже, в этом году у Disney есть все шансы сделать настоящий хет-трик по вселенной «Звездных войн». Хорошая игра Star Wars Jedi: Fallen Order, отличный сериал The Mandalorian и художественный фильм Star Wars: The Rise of Skywalker, который наверняка поставит очередной кассовый рекорд. Что же до качества The Rise of Skywalker, то мы сможем оценить его уже через 10 дней — премьера заключительной части третьей трилогии «Звездных войн» запланирована в Украине на 19 декабря.