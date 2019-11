Star Wars Jedi: Fallen Order – предпоследний джедай

Однопользовательская сюжетная игра по Star Wars от EA без DLC, Season Pass и лутбоксов?! Electronic Arts, ты ли это? С некоторым, обусловленными форс-мажором, опозданием, рассказываем о Star Wars: Jedi Fallen Order, игре, в которой вы сможете почувствовать себя джедаем.

Star Wars Jedi: Fallen Order Жанр action/adventure

Языки английский, русский

Разработчик Respawn Entertainment

Издатель Electronic Arts

Сайт Официальный сайт

Последними приличными однопользовательскими играми, в которых нам давали возможность помахать световой саблей и почувствовать себя настоящим джедаем, были достаточно спорные Star Wars: The Force Unleashed (2008) и Star Wars: The Force Unleashed II (2010). Если же говорить о действительно хороших однопользовательских action или action/adventure во вселенной «Звездных войн», придется откатиться еще дальше в прошлое, во времена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (2003). Да, в недавней Star Wars Battlefront II тоже была однопользовательская кампания, в которой нам время от времени выдавали оружие джедаев, но она была слишком короткой и сумбурной, да и скандал с лутбоксами изрядно подпортил репутацию этого проекта. Так что появление Star Wars: Jedi Fallen Order – настоящее чудо, за которое стоит поблагодарить Respawn Entertainment, авторов Titanfall, Titanfall 2 и Apex Legends.

Кроме всего прочего, Star Wars: Jedi Fallen Order – первая после восьмилетнего перерыва игра Electronic Arts, вышедшая на Steam и знаменующая собой возвращение издателя на сервис Valve. Да, это очередной виток противостояния Steam и Epic Games Store, и EA, очевидно, получила очень неплохие преференции от Valve, но игроки от такой конкуренции только выиграют.

Star Wars: Jedi Fallen Order рассказывает историю Кэла Келтиса, юного падавана, пережившего Приказ 66 и в период Великого истребления джедаев скрывавшегося на планете Бракке, где он работал мусорщиком на Гильдию разборщиков. Использовав Силу, чтобы спасти друга, Келтис привлек внимание Ордена Инквизиторов, в задачу которого входит истребление джедаев, сумевших пережить Приказ 66 (после событий, показанных в Revenge of the Sith, в Галактике осталось около сотни джедаев), и поиск детей, чувствительных к Силе. За Кэлом Келтисом, сумевшим сохранить свою световую саблю, но растерявшему часть сил, начинается охота.

Пролог Star Wars: Jedi Fallen Order, действие которого происходят на Бракка – это линейный обучающий уровень, разительно отличающийся от остальной игры, и если показанное в нем понравится вам, еще не факт, что по вкусу придется и сама игра. Дело в том, что Star Wars: Jedi Fallen Order – это микс метроидвании, в которой вам придется многократно возвращаться на те же самые уровни, чтобы, открыв очередное умение, получить доступ к новым участкам карты, и игры в стиле Dark Souls от FromSoftware, основная задача в которой — не умереть от рук самого слабого противника и добраться до очередного костра (здесь — Точки медитации), по пути открыв короткий проход в нужную вам точку. Впрочем, если вы не любите Soulslike-игры, в Fallen Order есть возможность изменить уровень сложности, который здесь, и это очень редкий случай, серьезно влияет на геймплей, разительно меняя игру.

Выставленный по умолчанию уровень сложности «Мастер-джедай» представляет игру в том виде, в котором ее задумывали авторы. С короткими напряженными перебежками от одной Точки медитации к другой, с обязательной смертью на каждом новом противнике, с заучиванием паттернов движения промежуточных и основных боссов, с бережным отношением к лечащим стимпакам, с вниманием к парированию и уходу от ударов. На этой сложности вы будете радоваться не тому, что дошли до новой позиции сохранения, а даже тому, что в этот раз смогли забежать подальше и умереть недалеко от следующего чекпоинта, что позволит вам в следующий заход восстановить потерянные очки опыта и здоровья ближе к следующей точке интереса. На сложности «Мастер-джедай» вы будете по несколько раз умирать на каждом промежуточном боссе и потратите 30-60 минут на то, чтобы одолеть основных боссов. На финальных стадиях игры, где противников в разы больше, а точки сохранения расставлены реже – это станет настоящим испытанием.

Наиболее приемлемый для большинства игроков, в особенности для тех, кто не очень любит игры в духе Dark Souls, режим сложности – «Рыцарь-джедай». Здесь снижен урон, наносимый противниками, уменьшена их агрессивность, а окно парирования, наоборот, расширено. На этом уровне сложности Star Wars: Jedi Fallen Order теряет схожесть с Dark Souls и становится больше похожа на action/adventure в стиле серии игр Prince of Persia эпохи The Sands of Time. Еще достаточно сложно, но уже вполне проходимо. Умирать вы будете разве что по собственной небрежности и сможете почувствовать себя настоящим джедаем, а не каким-то хлюпиком, которого могут забить три инопланетных суслика. Впрочем, схватки с боссами даже на этом уровне сложности остаются достаточно сложными и требуют изучения боевых приемов противника и поиска методов противостоять им.

Два остальных уровня сложности, «Режим истории» и «Гранд-мастер-джедай», выглядят как недоразумение. На первом бои вообще теряют всякий смысл, превращая Fallen Order в чистый акробатический аттракцион, последний же предназначен для тех трех задротов, которым Dark Souls показалась слишком простой.

Кэл Келтис владеет световой саблей с самого начала игры. Вот только базовые приемы, которые помнит юный падаван – это жалкое подобие умений настоящего мастера-джедая. Что ж, у Кэла будет возможность вспомнить уроки учителя, выучить новые техники и усовершенствовать свою саблю, превращая ее в посох и научившись даже разбирать ее на две части непосредственно в процессе нанесения особо мощных ударов. То, что Кэл сможет творить с саблей и Силой к концу прохождения – это просто совершенно иной уровень. Если в самом начале игры вы с огромным трудом одолеете одного AT-ST, то в конце справитесь сразу с двумя, даже не вспотев. Вообще, реализация световой сабли и использования силы в Star Wars: Jedi Fallen Order, пожалуй, лучшая за всю историю игр по «Звездным войнам». Использовать саблю или посох, перемежать разные техники и приемы действительно очень удобно, а чувство сопричастности ко вселенной Star Wars, которая дает игра – уникально. Браво, Respawn Entertainment.

Что до элементов метроидвании, то далеко не все из имеющихся в игре планет, а их здесь целых восемь, пять из которых можно посещать повторно, требуют тщательного изучения. Те же Бракка, Илум, Ордо-Эрис и крепость Инквизиции в финале – совершенно линейны; Богано просто небольшая; Кашиик и Датомир в целом тоже линейные, хотя и кажутся запутанными. Действительно сложная структура, требующая нескольких посещений, у Зеффо. Эта планета самая большая по размеру, а в ее уровнях сложно разобраться даже с помощью карты.

Естественно, как в каждой приличной метроидвании, в Jedi Fallen Order есть поиск секретов и сбор коллекционных предметов. Вот только коллекционные вещи здесь в целом бессмысленные. Вы можете найти в разбросанных в укромных уголках уровней ящиках разве что новое пончо для главного героя; новую раскраску для вашего робота-спутника BD-1; новую расцветку для корабля, который вы видите ровно два раза за миссию; и новые элементы для кастомизации световой сабли, которые невозможно рассмотреть в пылу боя. Так что собирать предметы стоит лишь в том случае, если они попадаются по дороге, возвращаться на планеты для полной зачистки уровней совершенно не тянет. А вот поиск воспоминаний и сканирование живых существ и предметов – важная часть игры. Воспоминания-отклики, которые может «читать» Кэл, приносят неплохую прибавку опыта, а иногда и бонус к запасу здоровья вашего героя.

События Star Wars Jedi: Fallen Order, как и большинства игр по вселенной «Звездных войн», происходят в промежутке между третьим и четвертым эпизодом саги, так что вас ждет встреча с некоторыми героями фильмов. В частности, вы будете воевать на Кашиике бок о бок с Со Геррера из Rogue One: A Star Wars Story, а в самом конце игры встретитесь с еще одним, действительно культовым, персонажем серии.

Временной период накладывает на игру от Respawn Entertainment ряд серьезных ограничений. Так как изменить события Episode IV – A New Hope разработчики не могут, то с самого начала понятно, что все метания героев по Галактике в попытке возродить Орден джедаев окажутся безрезультатны, и этот бег по кругу немного расстраивает. Да, в процессе путешествия Кэл обзавелся настоящими друзьями и многое узнал о самом себе, но заканчивается Star Wars Jedi: Fallen Order действительно пшиком.

Подкачала и проработка некоторых второстепенных героев. Сестра ночи Меррин, которая кажется очень интересным персонажем, практически не раскрывается. То же самое можно сказать о Джаро Топале, учителе Кэла, о мятежном джедае Тароне Маликосе, о Девятой сестре и даже о Второй сестре, которая вроде бы играет важную роль в истории. Тройка главных героев, Кэл Келтис, Цере Джанда и Гриз Дритус, проработаны намного лучше. Но настоящее открытие игры – робот-спутник BD-1, который по мимишности и выразительности затмевает даже BB-8. Это лучший дроид во всех «Звездных войнах» и Disney просто обязана включить его в один из будущих фильмов.

В отличие от большинства игр EA, Star Wars Jedi: Fallen Order использует движок Unreal Engine вместо Frostbite. В динамике игра выглядит неплохо, планеты отличаются по внешнему виду, флоре и фауне, часть из которой авторам пришлось выдумать специально. Впрочем, порой картинка все-таки выглядит немного замыленной, а снять нормальные скриншоты во время боя и вовсе невозможно. Есть у Fallen Order и проблемы с производительностью. На ПК это выражается в падениях fps в особо напряженные моменты боя, а вот на консолях Xbox One S и даже на PlayStation 4 Pro порой наблюдались задержки с подгрузками текстур и объектов.

Что однозначно порадовало – так это саундтрек. И хотя авторы постарались создать что-то отличающееся от классической киномузыки «Звездных войн», время от времени знакомые мелодии вплетаются в композицию, и встречать эти отзвуки очень приятно.

Что ж, у Respawn Entertainment, которая как-то незаметно превратилась в основную студию EA, получилось возродить однопользовательские игры по вселенной «Звездных войн». И хотя у Fallen Order есть некоторые проблемы с сюжетом и производительностью, в целом это очень крепкий проект, который впервые за долгое время позволяет вам почувствовать себя всемогущим джедаем. На прохождение Fallen Order у вас уйдет 10-15 часов, в зависимости от выбранного уровня сложности и дотошности – достаточно неплохо как для однопользовательской игры.

Star Wars Jedi: Fallen Order уже показала лучший старт цифровых продаж и лучшие продажи на ПК среди всех игр EA по «Звёздным войнам». По мнению издателя, до 31 марта 2020 г. тираж игры на всех платформах превысит 6 млн. экземпляров. По слухам, Respawn Entertainment уже получила одобрение EA на разработку сиквела. Если так пойдет дальше, глядишь, EA действительно окончательно откажется от лутбоксов и станет выпускать больше однопользовательских игр. Эй, EA, вспомните там о Star Wars: Knights of the Old Republic III. Может быть, пришла пора возродить этот проект?