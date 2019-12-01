Рецензия на сериал «Утреннее шоу» / The Morning Show

Сериал «Утреннее шоу» (The Morning Show), который начал выходить на Apple TV+ в ноябре, привлекает актерским составом. В нем снялись Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Благодаря им, или же количеству интриг в сюжете, сериал получил высокий рейтинг зрительских оценок на Rotten Tomatoes.

«Утреннее шоу» / The Morning Show Жанр драма

Создатели Джей Карсон, Керри Эрин

В ролях Дженнифер Энистон (Алекс), Риз Уизерспун (Брэдли), Стив Карелл (Митч), Билли Крудап (Кори), Гугу Мбата-Роу (Ханна), Марк Дюплас (Чарли), Карен Питтман (Мия), Нестор Карбонелл (Янко), Бел Паули (Клер), Минди Калинг (Адра) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2019

Серий 10

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«Утреннее шоу» стало проектом, на который компания Apple делала большие ставки, рассчитывая на то, что сериал завлечет пользователей в новый онлайн-кинотеатр. Причем ставки были очень крупными: на производство одной серии корпорация выделяла около 15 миллионов долларов.

Обычно такие расходы идут на создание спецэффектов или масштабных сцен, в случае с «Утренним шоу» дела обстоят иначе. Немалая часть заложенного бюджета ушла на гонорар двух актрис, которые также выступили продюсерами сериала. Согласно данным The Hollywood Reporter, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получали по 2 миллиона долларов за один эпизод. Это довольно забавно, если брать во внимание, что одна из основных тем сериала раскрывает алчность в информационно-развлекательной индустрии.

С первого эпизода сериал знакомит нас со вспыльчивыми характерами главных героев. Работу рейтингового телевизионного шоу остановила новость о том, что звездный ведущий прямых эфиров Митч (Стив Карелл) был вовлечен в сексуальный скандал. Его соведущая Алекс (Дженнифер Энистон) быстро берет контроль над ситуацией в свои руки. Она открещивается от бывшего коллеги, занимает центральную позицию в утреннем шоу и ставит ультиматумы начальству, опасаясь, что руководство канала может избавиться и от нее. В это время в интернете становится вирусным ролик с речью провинциальной журналистки Брэдли (Риз Уизерспун), которая выходит из себя на акции протеста. Ее прямолинейность нравится людям, поэтому продюсеры утреннего шоу приглашают Брэдли в качестве гостьи одного из эфиров. Есть вероятность, что это далеко не последнее появление журналистки. С этого момента сотрудники канала начинают бороться за свои должности и репутацию, которую может пошатнуть любое неосторожное действие.

Сериал показывает всю подноготную создания телепередачи, которая в легкой и дружественной манере преподносит зрителям главные новости. Стоит заметить, что в США существует определенный культ утренних шоу, а их постоянные ведущие становятся знаменитостями, которые несут за собой определенные образы, угождающие интересам публики. Это часть работы героини Дженнифер Энистон – Алекс меняется за кадром, но при появлении камеры продолжает отыгрывать свою роль.

Ведущие подобных передач годами создают доброжелательную атмосферу в студии. Однако реальные истории говорят о том, что внутри съемочных команд ситуация совсем иная. Так, сценаристы сериала взяли в основу сюжета увольнение ведущего NBC Мэтта Лауэра, которого в 2017 году обвинили в сексуальном насилии. Герой Стива Карелла становится собирательным образом, он не воспроизводит историю Лауэра, но во многом повторяет его карьерное падение.

Шоураннеры сериала Джей Карсон (работал над House of Cards) и Керри Эрин (продюсер Bates Motel) создают персонажей, которых не назовешь полностью отрицательными. Они делают нелицеприятные вещи, признаются в своих ошибках и вновь оступаются. При этом ситуации сериала побуждают по очереди сочувствовать главным героям, намекая на то, что в жизни нет ничего однозначного.

Это касается и движения MeToo, о котором упоминают в «Утреннем шоу». Шоураннеры не страдают морализаторством, рассматривая ситуацию с разных сторон. Некоторые персонажи нелестно высказываются о нем, другие сразу устанавливают для себя рамки. Собственно, сценарий просто транслирует мнения многих людей, а выводы остаются за зрителем.

Что в «Утреннем шоу» настораживает, так это склонность сериала к формату типичной многосерийной драмы. Одной из тех мыльных, но качественных опер, где ради интриги герои со временем теряют логику и кардинально меняют свои характеры. Первый сезон смотреть интересно, он раскрывает инсайды телевидения, но по поводу второго уже закрадываются сомнения – а хватит ли у создателей достойных идей? (К слову, съемки новых серий запланированы на 2020 год, в их создании уже не будет принимать участие Джей Карсон, который покинул проект из-за творческих разногласий).

Конечно, ставки по-прежнему будут делать на знаменитых актеров. Но если быть честным, они не всегда оправданы. Видеть Дженнифер Энистон не в комедийном жанре приятно, особенно для тех, кто давно за ней наблюдает. Только вот ничем новым Энистон порадовать не сможет, свой максимум артистических способностей актриса показала еще в «Друзьях». В «Утреннем шоу» она использует те же жесты, ту же мимику и даже те же интонации.

Риз Уизерспун тоже ничем не удивит, зато станет экранной соперницей для Энистон, что по-своему можно назвать любопытным зрелищем. А вот Стив Карелл, которого все чаще можно увидеть в драматическом кинематографе, добавляет сериалу немного интересных тональностей (взять хотя бы эпизод, в котором его герой в ярости разбивает экран).

«Утреннее шоу» в первую очередь интригует тем, во что же Apple вложила такие большие бюджеты. Затем он все-таки затягивает развитием сюжета и поступками персонажей. А там уже и до конца сезона недалеко.