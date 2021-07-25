Рецензия на фильм «Глаза Змеи: Начало Джи.Ай.Джо» / Snake Eyes: G.I. Joe Origins

На большие экраны вышел боевик «Глаза Змеи: Начало Джи.Ай.Джо» (Snake Eyes: G.I. Joe Origins). Он должен был перезапустить франшизу G.I. Joe, а также раскрыть миру предысторию молчаливого персонажа, владеющего боевыми искусствами. Но, к сожалению, ничего по-настоящему интересного из этого так и не получилось.

«Глаза Змеи: Начало Джи.Ай.Джо» / Snake Eyes: G.I. Joe Origins Жанр боевик

Режиссер Роберт Швентке

В ролях Генри Голдинг (Снейк Айз), Эндрю Кодзи (Томас «Томми» Арашикаге), Урсула Корберо (Баронесса), Самара Уивинг (Скарлет), Харука Абе (Акико), Такехиро Хира (Кента), Ико Ювайс (Хард Мастер), Питер Менса (Слепой Мастер) и др.

Студии Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Skydance Media

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Стоит начать с того, что G.I. Joe – это в первую очередь фигурки игрушечных солдат, которые поступили в продажу в 1960-х и стали популярными среди детей благодаря усилиям компании Hasbro (заработавшей на них большие деньги). Позже солдаты стали персонажами графических романов, мультипликационных сериалов, видеоигр и, конечно, полнометражных фильмов.

Среди всего разнообразия историй, посвященных солдатам, ключевыми стали комиксы, которые выходили под руководством Marvel Comics. Благодаря им с 1982 по 1994 годы писатель Ларри Хама раскрыл читателям особенности персонажей элитного секретного подразделения под названием G.I. Joe, которое боролось против террористической организации Cobra.

Именно этот конфликт был заложен в основу сценария фильма «Бросок кобры» (G.I. Joe: The Rise of Cobra), выпущенного в 2009 году. Это был совершенно безумный боевик со смесью супергероики и научной фантастики, в котором солдаты защищали передовую военную разработку и препятствовали масштабным террористическим операциям, узнавая в злодеях людей из своего прошлого. В картине снялись Ченнинг Татум, Сиенна Миллер, Джозеф Гордон-Левитт и Кристофер Экклстон. А в продолжении истории «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (G.I. Joe: Retaliation), которая вышла в 2013 году, появились Дуэйн Джонсон и Брюс Уиллис.

Отзывы к двум фильмам были просто разгромными (особенно на фоне успеха Iron Man и других супергеройских боевиков Marvel Studios, которые более умело балансировали между экшеном и юмором). Не выдержав конкуренции, создатели франшизы поставили кинопроизводство на паузу. Но ненадолго. Вскоре представители Paramount Pictures решили попробовать переосмыслить сюжет, поэтому в 2018 они сообщили о ребуте франшизы. Оказалось, что герой Снейк Айз (персонаж из команды G.I. Joe) получил свой сольный фильм, который должен был показать жизнь бойца еще до того, как он стал солдатом секретного подразделения. Релиз боевика запланировали на 2020 год, однако пандемия скорректировала планы прокатчиков.

Не то чтобы у G.I. Joe была потрясающая база для хорошего сюжета, но кое-какие надежды все же появились, особенно после новости о том, что Генри Голдинг перевоплотится в Снейк Айза. Во-первых, было интересно узнать историю молчаливого ниндзя, всегда скрывающего свое лицо под маской (по крайней мере, таким он был в двух фильмах), и не ассоциировать ее с предыдущим актерским составом. Во-вторых, трейлер обещал современную азиатскую эстетику и зрелищные драки с использованием самурайских мечей. А еще сценаристы должны были сбавить градус сумасшествия, сделав экшн чуть более приземленным.

Что ж, фильм «Глаза Змеи: Начало Джи.Ай.Джо» действительно не похож на предыдущие боевики из франшизы. В нем нет по-настоящему узнаваемого актерского состава, как и запредельной научной фантастики, которая вызывает смех. Зато в картине есть элементы фэнтези, которые переплетаются с японской мифологией. А также скомканная завязка, упускающая развитие центральных дружественных отношений, и крайне унылые антагонисты, отчаянно жаждущие власти.

Итак, фильм показывает зрителям героя, который в память о трагической смерти отца называет себя Снейк Айз. Парень живет сам по себе, предпочитая оставаться в тени, и годами хранит мечту о мести. Однажды он попадает в разборки, которые устраивает якудза, и волей случая спасает одного из бандитов (его играет актер-каскадер Эндрю Кодзи). Оказывается, это не простой головорез, демонстрирующий искусство владения мечом, а почитаемый лидер древнего японского клана, который служит людям во благо. Принимая благодарность от новоприобретенного друга, Снейк Айз приезжает в Японию, где герою предлагают стать благородным воином.

Сценаристы фильма особо не заморачиваются c качеством диалогов (да и с шутками у них совсем не получается), зато они сосредотачиваются на испытаниях, через которые должен пройти Снейк Айз. Получается своеобразная пародия на азиатскую культуру, к которой добавили современных элементов (и, конечно же, неоновых вывесок), при этом упустив самое важное – продуманное развитие персонажей.

Некоторые герои увязли в бесконечных клише, а кто-то за два часа и вовсе не смог показать свою суть. Как, например, Баронесса в исполнении Урсулы Корберо, чье появление вызывает приступы скуки. Если честно, с подбором актеров на некоторые роли создатели явно прогадали. Хотя Генри Голдинг и Эндрю Кодзи вроде бы выкладываются изо всех сил, остальные актеры не могут создать запоминающиеся сцены (массовка преступников в костюмах, вооруженная катанами, и то бывает более яркой, нежели центральные фигуры фильма).

Тем не менее, боевик посмотреть все же можно – здесь есть разнообразие экшн сцен (порой снятых снизу на трясущуюся камеру) и традиционные японские дома, хранящие вековые секреты уважаемого клана. А также путь воина, который получает четкую установку на продолжение в следующем фильме. Она довольнj ясна для тех, кто видел предыдущие картины из франшизы G.I. Joe.