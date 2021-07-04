Рецензия на мультфильм «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» / The Boss Baby: Family Business

Студия DreamWorks Animation выпустила продолжение истории о младенцах с повадками взрослых руководителей. Мультфильм «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» (The Boss Baby: Family Business) показывает, как выглядят повзрослевшие герои, и вновь возвращает их в детство, чтобы они смогли победить хитрого злодея, а также вспомнить о том, что такое командная работа в кругу семьи.

«Бэби Босс 2: Семейный бизнес» / The Boss Baby: Family Business Жанр мультфильм

Режиссер Том Макграт

В ролях Алек Болдуин (Теодор), Джеймс Марсден (Тим), Эми Седарис (Тина), Ариана Гринблатт (Табита), Ева Лонгория (Кэрол), Джимми Киммел (Тед), Лиза Кудроу (Дженис), Джефф Голдблюм (доктор Эрвин Армстронг) и др.

Студии DreamWorks Animation

Год выпуска 2021

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«Бэби Босс» (The Boss Baby) вышел в 2017 году. Его создатели – режиссер Том Макграт (известный по работе над тремя частями анимации Madagascar) и сценарист Майкл Маккаллерс (придумал сюжет для постановки фильмов о шпионе Остине Пауэрсе) – адаптировали и разнообразили материал из одноименной книги детской писательницы Марлы Фрэйз.

У них получилась забавная история о небесной компании Baby Corp., в которой младенцев с помощью специального конвейера распределяют по семьям. Послушных малышей одевают в подгузники и отправляют на Землю, а тех, кто заметно отличается от остальных, нанимают на работу в офис. Эти дети, как настоящие взрослые, заполняют документы, занимают руководящие должности и получают задания особой важности – для выполнения своих обязанностей сотрудники корпорации проникают в семьи, выдавая себя за новорожденных.

Центром истории была вовсе не корпорация, а мальчик Тим – его богатое воображение всегда помогало находить приключения в самых обыкновенных вещах. Тим подозревает, что младший брат Теодор, который недавно появился в семье, – это замаскированный взрослый (в оригинале новорожденного озвучил Алек Болдуин, подаривший персонажу уверенный, местами срывающийся на крик голос). И это вовсе не выдумка, а наблюдения за малышом, однако первенцу, которого все считают фантазером, никто не верит.

Перед тем как пойти на The Boss Baby: Family Business в кино, есть смысл узнать обо всем вышеперечисленном, посмотрев первую часть – многие детали оттуда будут упомянуты в новом мультфильме. Без предыстории тоже получится вникнуть в сюжет, но, чтобы было веселее, лучше подготовиться.

Естественно, нет никакого смысла с особой серьезностью обсуждать сюжет о миссии маленького босса, наделенного повадками высокопоставленного руководителя. Однако подметить несколько моментов из сценария все же стоит. Например, то, что первый мультфильм, посвященный конфликту двух братьев, успевал также показать физическую усталость родителей, у которых появился второй ребенок. Там же довольно потешно обыграли поведение новорожденных, пробуждающее во взрослых то умиление, то беспокойство и, что самое главное, готовность прибегать при первом же изданном звуке – в таких условиях дети действительно становятся влиятельными управленцами (ну а герой, облаченный в миниатюрный офисный костюм, успешно этим пользуется). В «Бэби Босс 2» создатели делают акцент на других семейных моментах – на том, как родители постепенно теряют значимость для взрослеющих детей, у которых появляются свои интересы и ориентиры.

События мультфильма The Boss Baby: Family Business происходят много лет спустя после начала истории – братья уже взрослые люди, которые больше не живут вместе. Тим все такой же фантазер, однако теперь он использует воображение, чтобы развлекать свою семью. А Теодор стал богатым бизнесменом, который посвящает все свое время работе. Они уже давно отдалились друг от друга и почти забыли о приключениях, через которые им пришлось пройти, чтобы сдружиться. Но у героев появляется шанс восстановить утерянную связь, и в этом вновь будет замешана компания Baby Corp. Оказывается, младшая дочь Тима – тоже сотрудница небесной корпорации. Ей поручили миссию по спасению мира, к которой необходимо привлечь Тима и Теодора. Только вот для достижения цели братья должны вновь стать детьми, иначе у них не получится работать под прикрытием.

Довольно комично видеть взрослые версии Тима и Теодора, однако они появятся на экране ненадолго – герои с помощью секретного оружия вернут себе детский облик. Братья больше не будут подставлять друг друга, отныне в истории появится настоящий антагонист с планами мирового господства, поэтому герои объединяют свои силы против него. Правда, это все равно спровоцирует уйму конфликтов, перерастающих в большие курьезы.

The Boss Baby: Family Business стал масштабнее и красочнее первой части. После вступления, которое происходит в семейном доме, события переносятся в инновационную школу, где учатся одаренные дети. Там младенцы могут тайно кодить, а более взрослые дети превращаются в эрудитов, способных понять любую науку. Именно здесь главные герои попадают в череду безумно насыщенных приключений, порой напоминающих поездку на аттракционе, во время которой не успеваешь рассмотреть декорации. Все это создатели разбавляют несмолкающими выстрелами из шуток, рассчитанных на частые усмешки взрослой аудитории (правда, все в рамках невинных контекстов).

В целом, мультфильм смотрится легко – за счет динамики, а также постоянной смены оригинальных локаций, кажущихся объемными благодаря возможностям компьютерной анимации. Злодей, который становится толчком для объединения семьи, тоже веселит, но к финалу общий посыл «Бэби Босса 2» так и не становится чем-то особенным. Хотя создатели и делают попытку добавить серьезную ноту, рассуждая об отношениях родителей и взрослеющих детей. Увы, все это в какой-то момент превращается в музыкальный номер (уж слишком серьезный и выбивающийся из общего настроения), который кажется лишним в истории, где и так полно разнообразных сюжетных приемов. Из-за этого второй мультфильм кажется не таким забавным, как первый, хотя в нем предостаточно шуток и комичных ситуаций. Но после окончания сеанса все они забываются.