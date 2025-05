Рейв в далекой-далекой галактике: танцевальные хиты из научно-фантастических фильмов и сериалов

Зажигательный танец обычно сдержанной сенатора Мон Мотма во втором сезоне сериала «Андор» от Disney+ вызвал оживленное обсуждение в соцсетях и породил настоящий ливень ремиксов, среди которых часовое видео на официальном канале «Звездных войн» в YouTube. Это вдохновило нас вспомнить танцевальные хиты из научно-фантастических фильмов и сериалов, которые можно услышать в самых отдаленных уголках галактики.

Авторы: Николас Брителл, Брэндон Робертс

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Учитывая влияние культовых саундтреков Джона Уильямса, создавать новую музыку для «Звездных войн» — непростая задача для любого композитора. К счастью, Николас Брителл не побоялся сравнения со своим легендарным предшественником, получил от создателя «Андора» Тони Гилроя карт-бланш на создание уникального звукового ландшафта сериала и отлично справился с поставленной задачей.

После записи композиции «Niamos! (Morlana Club Mix)» для сцены в подпольном борделе на планете Морлана-1, где Кассиан Андор разыскивает свою сестру в первом сезоне, Брителл решил повторить несколько измененную песню в других сценах. «А что, если этот трек станет межгалактическим хитом? — предложил он Гилрою. — Это бы объяснило его появление в разных контекстах». Так за пять лет до судьбоносной битвы при Явине Николас Брителл стал главным композитором далекой-далекой галактики.

Позднее замедленная версия «Niamos! (Coruscant Lounge Mix)» была сыграна во время вечеринки в посольстве на Корусанте. Хотя музыку ко 2 сезону «Андора написал Брэндон Робертс, для свадьбы в третьем эпизоде он использовал ремикс оригинального трека Брителла. Когда энергичные ритмы быстрого синти-попа хита начинают звучать из дроида-громкоговорителя, сдержанная до этого момента торжественность превращается в настоящий танцевальный хаос.

this scene marks a definitive shift in mon mothma. she’s letting go of leida and of tay. in the very place she was caged all those years ago to perrin, she’s spreading her “wings”; a phoenix becoming reborn as the woman who will lead the rebellion #andor pic.twitter.com/yIU8TxezYB

— .• linds •. (@acosmiclove) April 24, 2025