Рейв в далекой-далекой галактике: танцевальные хиты из научно-фантастических фильмов и сериалов

Зажигательный танец обычно сдержанной сенатора Мон Мотма во втором сезоне сериала «Андор» от Disney+ вызвал оживленное обсуждение в соцсетях и породил настоящий ливень ремиксов, среди которых часовое видео на официальном канале «Звездных войн» в YouTube. Это вдохновило нас вспомнить танцевальные хиты из научно-фантастических фильмов и сериалов, которые можно услышать в самых отдаленных уголках галактики.

Ниамос! (Брассо) — «Андор»

Авторы: Николас Брителл, Брэндон Робертс

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Учитывая влияние культовых саундтреков Джона Уильямса, создавать новую музыку для «Звездных войн» — непростая задача для любого композитора. К счастью, Николас Брителл не побоялся сравнения со своим легендарным предшественником, получил от создателя «Андора» Тони Гилроя карт-бланш на создание уникального звукового ландшафта сериала и отлично справился с поставленной задачей.

После записи композиции «Niamos! (Morlana Club Mix)» для сцены в подпольном борделе на планете Морлана-1, где Кассиан Андор разыскивает свою сестру в первом сезоне, Брителл решил повторить несколько измененную песню в других сценах. «А что, если этот трек станет межгалактическим хитом? — предложил он Гилрою. — Это бы объяснило его появление в разных контекстах». Так за пять лет до судьбоносной битвы при Явине Николас Брителл стал главным композитором далекой-далекой галактики.

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Позднее замедленная версия «Niamos! (Coruscant Lounge Mix)» была сыграна во время вечеринки в посольстве на Корусанте. Хотя музыку ко 2 сезону «Андора написал Брэндон Робертс, для свадьбы в третьем эпизоде он использовал ремикс оригинального трека Брителла. Когда энергичные ритмы быстрого синти-попа хита начинают звучать из дроида-громкоговорителя, сдержанная до этого момента торжественность превращается в настоящий танцевальный хаос.

this scene marks a definitive shift in mon mothma. she’s letting go of leida and of tay. in the very place she was caged all those years ago to perrin, she’s spreading her “wings”; a phoenix becoming reborn as the woman who will lead the rebellion #andor pic.twitter.com/yIU8TxezYB — .• linds •. (@acosmiclove) April 24, 2025

На пластинке с саундтреком второго сезона новая версия получила название «Brasso». Стоит отметить, что шоураннер Тони Гилрой официально подтвердил изданию Decider: «Niamos!» отныне — канонический хит во вселенной «Звездных войн». Поэтому мы, скорее всего, еще не раз услышим эту заразительную смесь тропических тонов и энергичных барабанов в других фильмах и сериалах франшизы.

Star Wars Theme (Cantina Band)

Автор: Meco

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Танцевальная вечеринка в сериале «Андор» стало для франшизы чем-то новым, но это вовсе не первый музыкальный трек из «Звездных войн», который покорил танцполы. В мае 1977 года американский музыкант и страстный фанат фантастики Доменико Монардо, известный как Meco, посетил премьеру фильма Джорджа Лукаса четыре раза подряд. Увиденное и услышанное так увлекло артиста, что он сразу сел за написание диско-версии симфонической музыки Джона Уильямса.

Уже через месяц вышел его дебютный альбом «Star Wars and Other Galactic Funk», который смешал узнаваемые музыкальные темы фильма с веселыми фанковыми ритмами и вставками, имитирующими выстрелы из бластеров, щебет R2-D2 и звуки космических кораблей. Изюминкой альбома стала композиция Cantina Band, которая не только возглавила хит-парады и прославила Meco, но и на долгие годы задала стандарты космического диско.

It’s Love, Love, Love — «Звездный крейсер «Галактика»»

Авторы: Tartaglia And The Space Angels

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Громкий успех «Звездных войн» навсегда изменил космическую фантастику и открыл путь проектам, которые ждали своего времени десятилетиями. Одним из них стал телевизионный фильм «Звездный крейсер «Галактика»», который вышел на экраны в 1978 году. По сюжету, в далеком будущем жители 12 планет-колоний ведут тысячелетнюю войну против роботоподобной расы сайлонов.

Когда инопланетный враг под прикрытием разговоров о перемирии коварно уничтожает все заселенные людьми миры, звездный крейсер «Галактика» берет на борт уцелевших и отправляется на поиски легендарной колыбели человечества, координаты которой давно утрачены, — Земли. Посетив по дороге курортную планету Кариллон, герои попадают в казино, где гости развлекаются под композицию «It’s Love, Love, Love» в исполнении экзотического женского трио The Space Angels.

Main Jam in Lounge — «Звездный путь»

Авторы: Deborah Downey and Charles Napier

Где послушать: YouTube

С танцами во вселенной «Звездных войн» мы вроде бы разобрались, а как насчет «Звездного пути»? На просторах этой фантастической вселенной можно найти что угодно, но чтобы увидеть танцевальную вечеринку на борту звездолета «Энтерпайз», придется отмотать календарь на 56 лет назад.

В 20 эпизоде 3 сезона (1969 год) оригинального сериала Star Trek под названием «Путь в Эдем» капитан Кирк и его команда спасают группу космических хиппи, среди которых музыкант Адам (Чарльз Непьер) и Девушка №1 (Дебора Дауни). В знак благодарности спасителям они устраивают музыкальный концерт. Известный по роли в «Молчании ягнят» Непьер и бэквокалистка Дауни поют что-то вроде космического фолка, заставляя подтанцовывать членов экипажа, но оставляя невозмутимым первого офицера Спока, которому, конечно, ближе его любимая лютня.

Jelly Belly — «Бак Роджерс в XXV веке»

Автор: Stu Phillips

Где послушать: YouTube

Как надо расслабляться под музыку в обществе очаровательных девушек Споку стоило бы поучиться у другого известного космического пилота — Бака Роджерса. По сюжету сериала «Бак Роджерс в XXV веке», тот попал в аварию во время полета на космическом челноке и в течение 500 лет был замороженным

Проснувшись в 2491 году Бак обнаруживает, что планета страдает под атаками воинственных драконианцев и вступает в ряды Защиты Земли. Пилотировать космический истребитель ему помогают штурман Вилма, маленький сообразительный робот Твики и местный аналог ИИ — умный компьютер в виде диска диаметром примерно 20 см, который Твики обычно носит на шее.

Как можно увидеть в видеоролике, пять веков заморозки не мешают Баку давать потомкам настоящий мастер-класс. Он удивительно лаконично объясняет принцессе Ардале суть электронной танцевальной музыки 70-х, а затем демонстрирует ей свои танцевальные движения под замечательную композицию американского композитора Стюарта Филлипса. При этом не только производит неизгладимое впечатление на принцессу, но и заставляет трясти попкой серебристого робота.

Zion — «Матрица: Перезагрузка»

Автор: Fluke

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

В фильме «Матрица: Перезагрузка» британская электронная группа Fluke исполняет подвижный хаус-трек, под который экстатично двигаются несколько тысяч жителей подземного Зиона. Примечательно, что безумный рейв в последнем городе людей на планете Земля вызвал едва ли не больше споров среди зрителей, чем все теории о назначении Нео. Одни отмечали, что танцевальная вечеринка подобного масштаба накануне возможного уничтожения поселения является чем-то неслыханным и неуместным в фантастических фильмах. Другие восхищались гениальностью Вачовски, которые сумели показать через танец живую энергию человечества.

Derezzed — «Трон: Наследие»

Автор: Daft Punk

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Когда стало известно, что французский дуэт Daft Punk напишет музыку к продолжению киберпанковой фантастики «Трон» с подзаголовком «Наследие», фанаты электронной танцевальной музыки были в восторге.

Элегантная неоновая эстетика Бангальтера и Омем-Кристо идеально вписалась в фильм, а украшенная камео исполнителей сцена драки в ночном клубе под энергичный трек Derezzed стала одной из самых зрелищных в фильме.

Напоминаем, что 10 октября этого года нас ждет премьера следующего фильма франшизы — «Трон: Арес» и было бы настоящим чудом, если бы музыку к нему снова написали Daft Punk.

Come and Get Your Love — «Стражи галактики»

Автор: Redbone

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

В каждом из фильмов нашей подборки танцевальная музыка выполняет различные функции. Сенатору Мон Мотма она помогает скрыть вину, горе и стресс. Баку Роджерсу позволяет найти общий язык с людьми XXV века. А для главного героя франшизы «Стражи галактики» Питера Квилла ностальгическая музыка 60-70-х годов стала источником силы и символом родного дома.

В первом фильме зажигательное буги «Come and Get Your Love» («Приходи и получи свою любовь») индейской группы Redbone заставляет Квилла лихо отплясывать во время похищения Камня Силы из заброшенного храма на планете Мораг.

А в начале второго фильма жизнерадостная поп-симфония «Mr. Blue Sky» англичан Electric Light Orchestra добавляет команде стражей энергии во время боя с межпространственным монстром Абилиском. И пока Питер, Дрекс, Гамора и енот Ракета пытаются одолеть чудовище, малыш Грут развлекает зрителей своим забавным танцем под отрывистые басы и кружащиеся струнные одной из самых узнаваемых песен всех времен.