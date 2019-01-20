Рецензия на фильм «1+1: Новая история» / The Upside

На большие экраны выходит американский ремейк успешного французского фильма The Intouchables. В прокате лента получила название «1+1: Новая история», хотя по сути в ней нет ничего нового, кроме смены локаций и актеров. Поэтому фильм разочарует тех, кто уже знаком с сюжетом, построенным вокруг дружбы двух очень разных людей. Их в голливудской версии неплохо сыграли Брайан Крэнстон и Кевин Харт, но, в отличие от Франсуа Клюзе и Омара Си, они потеряли связь с реальностью, поддавшись штампам большого кино.

«1+1: Новая история» / The Upside Жанр драма, комедия

Режиссер Нил Бергер

В ролях Брайан Крэнстон (Филипп Лакасс), Кевин Харт (Делл Скотт), Николь Кидман (Ивонн), Джулианна Маргулис (Лили), Тейт Донован (Картер) и др.

Студии STX Entertainment, Lantern Entertainment

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Увидеть фильм «1+1: Новая история» (The Upside) мы должны были намного раньше, но этому помешал большой скандал в Голливуде. В 2017 году ленту впервые показали на Кинофестивале в Торонто, а потом отложили на полку и заморозили промоушен. Дело в том, что дистрибьютором картины выступала The Weinstein Company, которой владел печально известный Харви Вайнштейн – продюсер, которого обвинили в сексуальном насилии. История получила большую огласку и все, что каким-то образом было связано с Вайнштейном и его бизнесом, не было в почете.

Фильм спасти все же удалось – компания Lantern Entertainment стала владельцем The Weinstein Company, а права на показ ленты выкупила STX Entertainment. Но большого ажиотажа вокруг него уже не было, к тому же исполнитель одной из главных ролей Кевин Харт тоже попал в немилость: из-за гомофобных твитов, написанных им несколько лет назад, он принял решение отказаться вести церемонию «Оскар» в 2019 году.

Все вышеперечисленные неудачи создателей фильма вряд ли существенно повлияют на украинский прокат. Загвоздка в восприятии кроется как раз в другом – многие из нас хорошо помнят сюжет драмы The Intouchables и мгновенно подмечают, что новая картина практически полностью повторяет ее. Поэтому зритель попросту соглашается посмотреть ту же историю, но уже с другим актерским составом, выдающим американизированные шутки.

Сложно сказать, чем именно занимались сценаристы проекта, но точно не пытались добавить к нему что-то новое. По сути, «1+1: Новая история» – это старательная адаптация под реалии США (поэтому некоторые биографические факты персонажей трансформировались) с душевными моментами, иллюстрирующими дружбу полных противоположностей.

В центре сюжета персонаж по имени Делл – бывший заключенный, который должен найти работу, иначе у него возникнут проблемы с условно-досрочным освобождением. Он попадает в презентабельный пентхаус, думая, что ему предлагают работу уборщика. На самом деле там проходит собеседование на должность помощника, который сутками будет ухаживать за миллиардером Филиппом, живущим с парализованными конечностями. За порядком и делами Филиппа следит Ивонн (Николь Кидман), которая не верит в то, что Делл справится со своими обязанностями. Но прямолинейность, необразованность и внутренняя свобода Делла становятся толчком к изменениям в однообразной жизни Филиппа.

Как и в случае с The Intouchables, в основу фильма была заложена реальная история. Она, в сочетании с драматическими киноприемами, призвана затронуть практически любого зрителя. Однако режиссер Нил Бергер напичкал фильм таким количеством клише, что связь с реальностью полностью теряется. К тому же невозможно не замечать сцены, копирующие первый фильм. Например, «1+1: Новая история» тоже начинается с погони, к которой зритель вернется ближе к концу ленты. Есть там и эпизоды с художественными экспериментами Делла, полет друзей на параплане и стрижка бороды (во второй раз сцена уже не вызывает улыбку).

Интерес к фильму все же может вызвать дуэт Брайана Крэнстона и Кевина Харта, оба на экране смотрятся довольно убедительно. С точки зрения актерской игры Крэнстону было сложнее – ему приходилось справляться только мимикой, благо, у актера с этим никогда не возникало проблем. А Кевин Харт, будучи известным комиком, выбирает не драматическую, а исключительно комедийную линию. За счет темпа фильма и количества событий от актеров не устаешь, хоть и все время сравниваешь их с французскими артистами Франсуа Клюзе и Омаром Си (в их версию персонажей, лишенных голливудских атрибутов, хотелось верить намного больше).

За Николь Кидман в фильме «1+1: Новая история» наблюдать приятно, но не более того. У нее роль второго плана, в которой актриса совершенно не раскрывается. Больше запоминается эпизодическое появление Джулианны Маргулис (известной по сериалу «Хорошая жена»), играющей женщину, с которой переписывается Филипп.

В Голливуде большая проблема с оригинальными сценариями, раз было принято решение сделать ремейк на один из самых популярных и кассовых французских фильмов (к тому же с момента его релиза прошло не так много лет). Однако есть истории, которые нет смысла пересказывать еще раз – так они частично теряют свое очарование. Возможно, создатели ленты делали ставки на зрителей, которые не смотрят европейское кино и обращают внимание только на американский кинопродукт. Что ж, при первом знакомстве с историей фильм действительно может понравиться, даже при наличии шаблонных моментов.