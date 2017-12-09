Рецензия на фильм «Киборги»

242 дня украинская армия и добровольческие батальоны держали оборону Донецкого аэропорта до полного уничтожения башни управления полётов и терминалов в 2015 году. Десять дней обороны ДАП изображены в картине «Киборги» украинского и крымскотатарского режиссёра Ахтема Сеитаблаева, которая вышла в прокат на этой неделе.

«Киборги» Жанр военная драма

Режиссер Ахтем Сеитаблаев

В ролях Александр Довженко, Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Роман Ясиновский, Константин Томляк, Александр Пискунов, Роман Семисал и др.

Студии ИДАС Филм

Год выпуска 2017

Сайты UFD

Cобытия фильма происходят в сентябре 2014 года, когда после подписания так называемых «Минских соглашений», призванных обеспечить временное перемирие, бои за аэропорт только усилились. По сюжету, добровольцы и украинские военные выдвигаются из посёлка Пески в сторону аэропорта, чтобы усилить его оборону, но попадают под обстрел и до терминалов добираются только главные герои. В картине их пятеро: «Серпень» (Александр Довженко), «Мажор» (Макар Тихомиров), «Субота» (Андрей Исаенко), «Старий» (Виктор Жданов) и «Гид» (Роман Ясиновский).

Актёры, сыгравшие главных героев, в целом хорошо вжились в свои роли, при этом более опытные Александр Довженко, Андрей Исаенко, Виктор Жданов и Роман Ясиновский выглядят органичнее молодого Макара Тихомирова. Последний иногда переигрывает, но с другой стороны, играет ведь он молодого максималиста. Второстепенные персонажи получились не такими яркими, поэтому воспринимаются они как статисты. Отмечу только Константина Томляка, сыгравшего медика с позывным «Псих», он отлично дополняет главных героев и во второй половине фильма получает больше экранного времени.

Так как время в фильме сжато, то все события разворачиваются очень стремительно, иногда за ними даже сложно уследить. Сразу по прибытию опытный боец «Серпень» становится командиром подразделения, после чего у него возникает конфликт с «Мажором», молодым музыкантом из богатой семьи, который в тайне от родителей едет на фронт и считает, что старшее поколение виновато во всём, что произошло со страной, а молодёжь должна теперь всё исправить. Типичный конфликт поколений, который тонкой линией проходит через весь фильм и всё это на фоне обороны аэропорта. В остальном, «Киборги» – это типичная военная драма, которая пытается показать происходившее глазами простых солдат.

Сценарий «Киборгов» был написан украинским драматургом и режиссёром Наталией Ворожбит и в целом он сшит по лекалам военной исторической драмы с примесью боевика. И в своём жанре картина смотрится хорошо. Даже больше, сценаристу удалось изобразить патриотизм без откровенной пропаганды, которая могла бы сделать фильм менее реалистичным, главные герои здесь ругают власть, но любят свою страну, а командование выглядит циничными подонками, призывающими солдат держать оборону не стреляя, чтобы не нарушать «Минские соглашения». При всём этом, в фильме есть хороший юмор, так что он смотрится намного легче, чем может показаться перед просмотром.

Хронометраж картины занимает два часа поэтому на всех героев времени не хватает, и оставленных режиссёром подсказок не всегда достаточно, чтобы раскрыть персонажей. При этом, с одной стороны обстановка диктует логику и мотивацию героев, поэтому явных провалов здесь нет, но с другой, само повествование получилось рваным, одни эпизоды быстро сменяются другими. По словам Наталии Ворожбит, изначально «Киборги» задумывались как сериал, поэтому в фильм не вошло больше половины сценария. Да и у режиссёра, похоже, осталось больше отснятого материала, на что намекают пока не подтверждённые планы телеканала 1+1 выпустить фильм «Киборги» в виде четырёх серийного сериала в 2018 году.

Стоит отметить музыкальное сопровождение, которое отлично дополняет картинку фильма. В написании саундтрека для «Киборгов» приняли участие музыкант группы «Океан Ельзы» Милош Елич и композитор Андрей Пономарёв. Кроме этого «Океан Ельзы» подарили съёмочной группе песню «Мить», которая звучит на последних кадрах фильма.

На съёмки «Киборгов» потратили 48 млн грн и 50% этой суммы профинансировало государство, бюджет для нашей страны большой, но далеко не голливудских масштабов. Тем не менее благодаря тому, что все действия разворачиваются по сути на одной локации, то декорации удалось хорошо проработать и передать атмосферу разрушенного Донецкого аэропорта.Также не было проблем с костюмами и военной техникой, они все достоверные и реальные. И здесь стоит отметить, что консультантом съёмочной группы выступал один из военнослужащих, защищавших аэропорт. В итоге, выглядит фильм качественно, во время просмотра нет ощущения, что на чём-то экономили.