Рецензия на фильм «Мэнди» / Mandy

«Мэнди» – хоррор, который подарил миру новый мем с окровавленным Николасом Кейджем. Кадры из этого фильма со своеобразным эмоциональным диапазоном актера первыми увидели посетители кинофестиваля «Сандэнс». Среди них были журналисты и кинокритики, которые хвалили ленту и даже называли ее культовой. С таким статусом согласятся не все, но, честно говоря, просмотр «Мэнди» действительно приносит удовольствие.

«Мэнди» / Mandy Жанр триллер, ужасы

Режиссер Панос Косматос

В ролях Николас Кейдж (Ред Миллер), Андреа Райзборо (Мэнди Блум), Лайнас Роуч (Джеремайя Сэнд), Ричард Брэйк (Химик), Хэйли Сейуэлл (Сис) и др.

Компании SpectreVision, Umedia, Legion M, XYZ Films

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Итак, «Мэнди» – второй полнометражный фильм итальяно-канадского режиссера Паноса Косматоса. Он сам написал сценарий, полностью посвятив его психоделической культуре 80-х, с первых минут добавив к ней музыкальные ноты тех лет (фильм начинается под песню группы King Crimson). Продюсером фильма выступил Элайджа Вуд, которому удалось привлечь в проект Николаса Кейджа. К слову, Кейджу предлагали в фильме совсем другую роль, но актер соглашался играть только главного героя. Что ж, он был прав.

Фильм знакомит нас с очень обычной и тихой жизнью дровосека Реда (Николас Кейдж) и его любимой женщины Мэнди (Андреа Райзборо). Они живут в доме, который иллюстрирует характер их персонажей, – он полностью скрыт от чужих глаз. Спальня главных героев находится в комнате с огромными окнами в пол, открывающими вид на лесную чащу. Тут Ред и Мэнди делятся тем, как прошел их день и обсуждают любимые планеты. Когда герои разговаривают по душам, Мэнди освещают красно-оранжевый свет, а когда она погружается в неприятные воспоминания, на ее лицо падают синие краски. Нужно отметить, что такое освещение играет в фильме особую роль, добавляя сюрреалистичность происходящему и постепенно нагнетая невидимую тревогу.

Однажды мимо Мэнди, гуляющей по лесу, проезжает фургон с сектантами. Их лидер по имени Джеремайя становится одержимым Мэнди. Он отдает приказ своим последователям привести к нему незнакомку. После их появления жизнь Реда превращается в ночной кошмар, и его единственной целью становится месть.

Панос Косматос обустраивает в «Мэнди» альтернативную реальность с полным погружением в фрустрацию. Эта реальность таинственна, жестока и охвачена неоновым светом. Режиссеру удается собрать в своем фильме узнаваемые символы минувшей эпохи: хиппи-сектантов, наркотические трипы, байкеров и хэви-метал группы, название которых мы видим на одежде главной героини. Более того, Панос делает отсылки к известным кинофильмам (например, «Техасская резня бензопилой» и «Пятница, 13-е»). А также намекает, что образ Джеремайи навеян Чарлзом Мэнсоном, создавшем секту «Семья», члены которой покорялись его приказам. Джеремайя, как и Мэнсон, хотел стать музыкантом, но, не получив признания, он нашел новый путь, провозгласив себя посланником свыше.

Интересно, что фильм разделен на главы – точь-в-точь как книги в жанре фэнтези, которые читает Мэнди. С каждой из этих глав лента все глубже погружается в трэш-хоррор, не теряя при этом своей сути. В один момент безжалостное воздаяние вытесняет внутреннее умиротворение главного героя (попутно превращая стоп-кадры в смешные картинки с мимикой Кейджа). Забавно, но именно в «Мэнди» нелепая актерская игра Николаса, порой вызывающая недоумение, кажется очень уместной. Он словно раненный зверь, который кричит от боли, а потом пытается укусить обидчика. Ни капли изящества, чего и стоило ждать от дровосека. Тут мы вспоминаем, что Панос Косматос сперва предлагал Кейджу сыграть роль лидера секты, но актер согласился только на более подходящую для себя партию.

Андреа Райзборо, в отличие от Кейджа, мемом не стала. Наоборот, Мэнди в ее исполнении напоминает лесную лань – она такая же хрупкая и беззащитная. Выразительные глаза Мэнди становятся движущей силой, главным сигналом тревоги и знамением беды, которыми пронизан фильм. Андреа, игравшую в «Бердмэне» и «Обливионе», в фильме Паноса Косматоса узнать сложно. Зато теперь-то уж точно невозможно забыть.

Также в памяти остаются мрачные ноты саундтрека, которые вместе со световыми эффектами создают просто потрясающее сочетание. Музыку к «Мэнди» написал исландский композитор Йохан Йоханнссон («Пленницы», «Вселенная Стивена Хокинга» и «Прибытие»). Он, увы, ушел из жизни до выхода фильма на большие экраны, поэтому лента посвящена ему посмертно.

Итак, стоит ли идти на «Мэнди» поклонникам старых фильмов Николаса Кейджа, видящих в нем обладателя премии «Оскар»? Нет. Оценят ли его любители классического кино? Это вряд ли. Лента понравится тем, кто допускает, что из хоррора можно создать шедевр. Тем, кто видит в намеренном абсурде ловкий киноприем, освобождающий от академических суждений.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: красивые кадры; музыка Йоханнссона; неявный мистицизм Минусы: фильм не для широкой аудитории (правда, это не всегда минус) Вывод: хоррор «Мэнди» не пугает, скорее содержит сцены кровавой мести, подходящие под описание NC-17. Фильм похож на погружение в страшный сон, где все вокруг настолько сюрреалистично, что аж прекрасно

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