Рецензия на фильм «Стекло» / Glass

Состоялась премьера фильма «Стекло», который стал продолжением лент «Неуязвимый» и «Сплит». Вместе они образовали киновселенную, придуманную и срежисированную М. Найт Шьямаланом. Вряд ли кто-то верил, что «Стекло» станет гениальным фильмом, разве что надеялся на захватывающий сюжет о нетипичных супергероях. Но Шьямалан настолько переоценил свои возможности, что у него не получилось создать ни масштаб, ни большой смысл в своей заключительной истории. Быть может, лучшим решением для него было оставить первые два фильма без продолжения.

«Стекло» / Glass Жанр научная фантастика, триллер

Режиссер М. Найт Шьямалан

В ролях Брюс Уиллис (Дэвид Данн / Надсмотрщик), Сэмюэл Л. Джексон (Элайджа Прайс / Мистер Стекло), Джеймс Макэвой (Кевин Крамб / Орда), Сара Полсон (доктор Элли Стейпл), Аня Тейлор-Джой (Кейси Кук) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Universal Pictures, Blinding Edge Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

У режиссера М. Найт Шьямалана ушло почти девятнадцать лет на то, чтобы завершить трилогию, которая началась с фильма «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. В 2000-м году, когда эта картина увидела свет, еще не было большого культа вокруг экранизаций комиксов, и идея об обычном мужчине, обнаружившем в себе невероятные способности, казалась стоящей внимания. Шьямалан, который выступал сценаристом и режиссером, сделал акцент не на спецэффектах, а на внутреннем принятии себя в роли героя. Увы, фильм не был успешным с точки зрения кассовых сборов. Виной этому стала популярность предыдущей ленты Шьямалана «Шестое чувство», в которой он тоже снял Брюса Уиллиса (судя по всему, зрители ждали от «Неуязвимого» тех же приемов, что и в «Шестом чувстве» – мистики и неожиданного финала). Поэтому М. Найт Шьямалан занялся другими проектами («Знаки», «Таинственный лес», «Явление», «Визит»), хотя в планах у него оставалась реализация продолжения истории о супергероях.

В 2017 году на большие экраны вышел психологический триллер «Сплит» с Джеймсом Макэвоем, который сыграл похитителя юных девушек с множественным расстройством личности. Их у персонажа было 23, а за ними скрывалась еще одна сверхличность – существо по имени Зверь, для которого и были уготовлены похищенные жертвы. Фильм получил неплохие отзывы и, что было понятно не сразу, оказался связан с «Неуязвимым». Об этом в конце ленты намекнуло появление персонажа Брюса Уиллиса, который смотрел репортаж о похитителе.

С третьим фильмом М. Найт Шьямалан уже не медлил, сразу же приступив к съемкам. Он собрал команду из актеров «Неуязвимого» и «Сплита», чтобы столкнуть их персонажей в эпической схватке и объяснить зрителю, в чем заключается роль супергероя в этом мире. Стоит заметить, что кинематографическая вселенная, созданная Шьямаланом, базируется на определенном законе – сверхъестественные способности героев пробуждаются на фоне работы их сознания. Именно вокруг этой особенности режиссер и выстроил сюжет третьего фильма.

Итак, действия картины «Стекло» разворачиваются в Филадельфии. Нам показывают жизнь старины Дэвида Данна (Брюс Уиллис), который наказывает плохих людей, пользуясь своей неуязвимостью и возможностью видеть чужие помыслы. В том же городе Кевин Крамб (Джеймс Макэвой) продолжает похищать школьниц, которых он скармливает Зверю. Дэвид охотится за Крамбом, но вместо того, чтобы обезвредить преступника, он вместе с ним попадает в психиатрическую больницу. Там же находится гений с необычайно хрупкими костями по имени Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) – давний знакомый Данна, совершивший когда-то массовое убийство во имя веры в пробуждение сверхсилы. В этом специализированном заведении им троим предстоит пройти терапию с доктором Элли Стейпл (новый персонаж в исполнении Сары Полсон). Она настойчиво утверждает, что никакие они не супергерои, а попросту сумасшедшие, чьим подвигам есть вполне логические объяснения.

Одна из главных проблем «Стекла» заметна с первых минут – это не самое гармоничное объединение довольно разных персонажей с разным бэкграундом, которые пытаются ужиться в новых жанровых рамках (столь же нелепых, как и розовые стены психиатрической больницы). Причина, по которой зрители (кроме фанатов Шьямалана) не догадались, что действия «Сплита» происходят в той же вселенной, что и действия «Неуязвимого», кроется в отличающейся друг от друга атмосфере фильмов.

«Неуязвимый» запомнился серой обыденностью, на фоне которой драматично раскрывалась проблема личного кризиса главного персонажа. «Сплит» же был похож на типичный триллер, где заложникам предстоит спастись от похитителя, пока тот не лишит их жизни. А вот картинка «Стекла» пестрит от ярких цветов, да еще и давит навязчивой операторской работой. Фильм напичкан большим количеством крупных планов, призванных впечатлить зрителя. Однако со временем они утомляют и теряют эффект — даже на таких актеров как Уиллис и Джексон не всегда хочется смотреть в упор.

Более того, от «Стекла» ждешь экшена, ведь перед нами три уникальных героя, способных на удивительные поступки. Но вместо этого получаешь бесконечные диалоги (вот вам и крупные планы). Их Шьямалан преподносит зрителю в качестве размышлений и объяснений происходивших ранее событий. В этом, к сожалению, нет ни психологической игры, ни грандиозной интриги. Особой пользы не несут даже вспомогательные персонажи – в кадре появляются повзрослевший сын Дэвида Данна, неунывающая мать Мистера Стекла и девушка по имени Кейси Кук – единственная заложница, которую отпустил Зверь. Правда, благодаря им происходят хоть какие-то смены действий, так что толк от них все же есть.

В остальном зритель на два часа становится наблюдателем фильма, который каждые тридцать минут обещает продемонстрировать нечто впечатляющее, но вместо этого переворачивает очередную страницу занудства. Не спасает положение даже актерская игра Джеймса Макэвоя. Расщепление личности его персонажа в «Сплите» было зрелищем увлекательным, однако в «Стекле» это уже не производит должного эффекта.

Что касается Брюса Уиллиса и Сэмюэла Л. Джексона (это, кстати, их пятая совместная картина), то актеров в принципе хочется видеть в любом фильме. Вот только Брюс Уиллис со времен выхода «Неуязвимого» заметно постарел и находится не в лучшей физической форме, поэтому в его неуязвимость сейчас поверить сложно. В «Стекле» эту проблему решают довольно простым способом – готовясь идти в бой, герой Дэвида Данна надевает плащ, поэтому на экране мы видим фигуру мужчины, которая не всегда принадлежит Уиллису. И все было бы не так плохо, да только на фоне зверского силуэта Джеймса Макэвоя персонаж Уиллиса не выглядит «крепким орешком».

Присоединившаяся к истории актриса Сара Полсон и ее персонаж не вызывает никаких эмоций. Хотя, казалось бы, из-за нее все три супергероя сидят в одиночных камерах и проходят проверку на адекватность. Полсон хорошо смотрится в кадре, красиво ходит по больнице, произносит проникновенные речи, но все равно не цепляет – причем ни зрителя, ни даже главных героев.

Благо, М. Найт Шьямалан, насладившись фактом существования собственной киновселенной, все же закладывает в сценарии неожиданный финал. Не стоит ждать, что он впечатлит вас на всю жизнь, но развязка хоть немного компенсирует посредственность фильма. Еще ленту оживляет саундтрек, написанный Уэстом Диланом Тордсоном. Если честно, некоторые композиции больше подходят для триллера (тут же после напряженных нот ничего не меняется), но без них «Стекло» было бы совсем безлико.