Рецензия на фильм «В объятиях лжи» / Greta

«В объятиях лжи» — один из тех фильмов, о сюжете которого перед просмотром лучше не знать. Но раз создатели сами раскрыли все карты в трейлере (а прокатчики выпустили ленту с намеком в названии), то кое-что все же сказать можно.

«В объятиях лжи» / Greta Жанр триллер

Режиссер Нил Джордан

В ролях Хлоя Морец (Фрэнсис), Изабель Юппер (Грета), Майка Монро (Эрика), Колм Фиор (отец Фрэнсис), Стивен Ри (Брайан), Зэйв Эштон (Алекса) и др.

Студии Sidney Kimmel Entertainment, Lawrence Bender Productions, Little Wave Productions

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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Главная героиня фильма – милая и наивная официантка Фрэнсис (Хлоя Морец), которая не так давно потеряла мать. Каждый день она добирается на работу на метро – именно там девушка замечает женскую сумку, забытую кем-то на сидении. Заглянув внутрь, Фрэнсис находит удостоверение личности. Она вычисляет адрес хозяйки сумки и возвращает находку женщине по имени Грета (Изабель Юппер), производящей впечатление крайне утонченной и, увы, одинокой женщины. Им двоим очень не хватает своих близких, поэтому Фрэнсис привязывается к Грете и заводит с ней дружбу. Это длится до тех пор, пока Фрэнсис случайно не натыкается в доме Греты на десятки сумок, которые, судя по их содержимому, женщина оставляет как приманку в метрополитене. Фрэнсис пугается и спешит разорвать все контакты, вот только сделать это не так-то непросто.

Говоря кратко, «В объятиях лжи» учит никому не доверять, даже если кто-то нуждается в вашей помощи. Но если серьезно, то лента своей завязкой напоминает фильмы из 90-х с пугающими сталкерами, которые становятся одержимыми главными героями. В них преследователи смотрели на объекты своего обожания через окна, следовали по пятам, умоляли поговорить, а после совершали все более и более сумасбродные поступки. В этом картине «В объятиях лжи» не удается избавиться от клише. Возможно, создатели даже не трудились избежать их, показывая зрителям довольно предсказуемый триллер, который в первую очередь привлекает к себе именами тех, кто трудился над фильмом.

Режиссером и сценаристом «В объятиях лжи» выступил Нил Джордан, известный многим по лентам «Интервью с вампиром», «Ундина» и «Византия». Может показаться, что ничего более успешного, чем «Интервью с вампиром», Джордан так и не выпустил, но это не так. За пару лет до выхода мистической драмы он создал смелый (как по рамкам 1992 года) психологический триллер «Жестокая игра» о симпатии ирландского боевика к женщине, которая оказывается транссексуалкой. За этот фильм Нил Джордан получил премию «Оскар» в категории лучший оригинальный сценарий и заодно возможность снимать другие необычные фильмы.

Последние несколько лет Джордан трудился над телевизионными проектами, а картина «В объятиях лжи» стала возвращением Нила в большое кино. Возвращением не самым удачным. Сценарий его новой ленты далек от оригинальности и премий за лучшую работу. Зато на съемки к режиссеру позвали американскую актрису нового поколения Хлою Морец и знаковую для Франции артистку Изабель Юппер, на счету которой более ста фильмов. Как бы они ни старались сделать триллер интересным, каждый шаг в нем угадывается заранее, от этого картина становится довольно посредственной. Хотя об игре актрис все же поговорить стоит – все-таки им принадлежит практически все экранное время.

Изабель Юппер удается быть очень изысканной и располагающей к себе женщиной, чье общество приятно даже по другую сторону экрана. Вместе с этим, она быстро переключается в режим пугающей и навязчивой дамы, преследованиям которой нет предела. От этого иногда возникает сомнение, не замешана ли в ее прыти мистика? На самом деле нет, единственный виновник пробуждения подобных догадок – это режиссер-сценарист, переборщивший с энтузиазмом персонажа Юппер. Сама Изабель чудесно отыгрывает разные грани Греты, в честь которой и назван фильм.

Для съемок в фильме Хлоя Морец несколько дней работала в ресторане, чтобы не быть неуклюжей в роли официантки. Правда, посуду в фильме ее персонаж все равно роняет, к счастью, не по вине актрисы. Героиня, в которую перевоплотилась Морец, в целом вызывает положительные эмоции, да и сама Хлоя тоже. Для фильма, как и Изабель Юппер, она сделала все возможное.

Есть в ленте еще один персонаж в исполнении актрисы по имени Майка Монро – это подруга, которая живет вместе с Фрэнсис. Ее реплики в начале фильма, вероятно, должны добавить непринужденности, но иногда они просто забирают последние шансы воспринимать триллер серьезно.

А вот что фильму помогает, так это музыка, призванная подчеркнуть элегантность Греты. На фоне звучат песни американской певицы Джули Лондон и французской исполнительницы Люсьен Делиль, которые были популярные в 1950-е годы. К ним присоединяется Шопен, чтобы украсить величие безумия героини. И это получается хорошо.

Плохо же то, что «В объятиях лжи» собрало слишком много киноштампов. Отлично поставленная картинка не может компенсировать довольно предсказуемые действия главных героинь. Если закрыть на это глаза, фильм посмотреть можно, но большие надежды возлагать не стоит.