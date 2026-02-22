Рецензия на фильм "Адское пламя" / Hellfire

17 февраля состоялся цифровой релиз боевика «Адское пламя», пенсионерский актерский состав которого наталкивал на мысли, что фильм — не более чем повод развлечься в кадре почтенным дедам. Как оно получилось на самом деле — рассказываем в нашем обзоре.

Плюсы: местами неплохая комедия; нормальные сцены боев как для бюджетного боевика, предназначенного для выхода на видео; Минусы: низенький уровень кино как такового во многих аспектах; 4 /10 Оценка

«Адское пламя» / Hellfire

Жанр боевик, триллер

режиссёр Айзек Флорентайн

В ролях Стивен Лэнг, Дольф Лундгрен, Харви Кейтель, Скотти Томпсон, Джонни Йонг Бош, Майкл Сироу, Крис Маллинакс, Карл Бейли, Морис Компт, Левон Панек, Натали Канердей

Премьера цифровые сервисы

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

1988 год. В Богом забытом техасском городке Рондо всем заправляет банда по документам пивовара, а на самом деле наркоторговца Джеремайи, которая держит жителей в страхе и заставляет работать на себя. Местный шериф Уайли предпочитает закрывать глаза на этот беспредел, получая свой откат. Под влияние хозяев города попадают и владельцы салуна — прикованный к инвалидной коляске Оуэн и его дочь Лина, к которой явно неровно дышит сынок Джеремайи Клайд.

Так, пожалуй, и продолжалось бы еще очень долго, если бы однажды в Рондо не заглянул таинственный путешественник без имени. Все в его суровом взгляде говорит о болезненном прошлом, что подтверждают те лохмотья, в которые он одет и сообщающие, что старик — бывший военный. Когда он видит ту несправедливость и беспорядок, царящие в городе, то решает задержаться и дать отпор безнаказанным мерзавцам.





Если после ознакомления с синопсисом у вас закралась мысль, что «Адское пламя» — типичный представитель прямолинейного бюджетного боевика где-то родом из 90-х, а то и раньше, с сюжетным каркасом вестерна, то вы будете абсолютно правы.

Израильский режиссер Айзек Флорентайн всю жизнь снимал неприметные экшен-фильмы категории B, которые принято выпускать сразу на видео. В его фильмографии фигурируют такие нетленки, как «Битва драконов» (1999) с тем же Лундгреном и Кэри-Хироюки Тагавой, или, например, «Специальное задание» (2008) с Ван Даммом.

Случались в карьере постановщика и успехи — тут стоит вспомнить более высокорейтинговые «Неоспоримый 2» (2006) и «Неоспоримый 3» (2010) со Скоттом Эдкинсом — завсегдатаем в фильмах Флорентайна. Английский мастер боевых искусств, по сути, и запустил кинокарьеру благодаря этому киноделу.

Уже в самом начале главного героя встретит «гостеприимство» шерифа в исполнении усатого Дольфа Лундгрена, практически сопоставимое с тем, что проявил враждебно настроенный Уилл Тисл к еще одному ветерану Вьетнамской войны Джону Рэмбо. Чем это закончилось — все прекрасно помнят.

При этом все в кадре кричит об искусственности. Во-первых, сам городок Рондо составляет десяток-полтора статистов, работающих за тарелку супа. Во-вторых, здесь есть мотель и салун, но на кого рассчитаны эти постоянно пустующие заведения, тем более, что вредный шериф привык мгновенно прогонять незваных гостей поганой метлой — решительно непонятно. В-третьих, если бои поставлены еще относительно неплохо, то сцены перестрелок выполнены настолько бюджетно и, соответственно, неправдоподобно, что на контрасте с возможностями создателей «Аватара» у Стивена Лэнга наверняка случился неконтролируемый приступ хохота. А военные флешбеки вообще выглядят буквально как видеоигра от первого лица.

Кстати, о хохоте. Даже при вышеуказанных неприглядных условиях, будем откровенны, «Адское пламя» способно принести истинное удовольствие. Но получить его удастся в том случае, если воспринимать показанное как нечто комедийное.

Например, в сцене противостояния несгибаемого деда и его новоиспеченной напарницы с двумя наемниками на каком-то заброшенном складе раненный в ногу хромающий бугай так и просится на статус Терминатора местного разлива. Сам безымянный герой без страха и упрека тоже не лыком шит — Библия в его рюкзаке намекает на крутость как минимум дензелвашингтоновского толка, и такого поди попробуй прикончить. Собственно, свое бессмертие Стивен Лэнг показал еще в блокбастерах Кэмерона, посему этого крепкого орешка и дубинкой не добьешь.

Страдает история и от отсутствия логики — почему бы злодеям не атаковать протагониста еще до того, как он получит сумку с оружием — неизвестно. Добавляет обстановочке соответствующего настроения весь из себя трагический саундтрек, прямо в лоб пытающийся подчеркнуть и катастрофически безнадежное положение страждущих, и стойкий героизм спасителя. Кажется, чем-то подобным любил злоупотреблять маэстро Уве Болл.

Стивену Лэнгу, конечно, хватает суровости и мужества, чтобы условно убедить зрителя, что 73-летний мужчина способен на то, что творит его персонаж на экране. Другие киноветераны Дольф Лундгрен и Харви Кейтель выступают для галочки, совсем не напрягаясь. Болванчик мускулистого шведа слишком бесполезен, а кейтелевский криминальный босс получился каким-то совершенно бесхарактерным — сложилось впечатление, что 86-летний актер больше старался даже в «Эффекте парадокса», который прокатывался в кино менее чем два года назад.





Разбавляет почтенную мужскую компанию Скотти Томпсон — поклонники научной фантастики могут помнить ее по первому «Скайлайну» (2010). Но и женский персонаж в фильме абсолютно проходной и ничем не запоминающийся. Есть тут еще боевитый мужик в модной кожанке, умеющий размахивать ногами, однако и на этого техасского Дона «Дракона» Уилсона (который, к слову, на два года моложе Лэнга) у неугомонного старика найдется управа.

Если и обращать внимание на «Адское пламя», то только как на комедию с привкусом дешевого боевика, что сыпались как из рога изобилия в эпоху расцвета жанра. Может, не так это уж и плохо, когда сам жанр комедии дышит на ладан.